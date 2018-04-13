КомментарииКакие VPN-сервисы используют профессионалы
Люди, которым VPN нужен по работе, рассказывают про самые удобные сервисы
Сегодня суд постановил заблокировать в России мессенджер Telegram по требованию Роскомнадзора. В связи с этим многие пользователи стали искать способы обойти блокировку с помощью VPN и прокси. Основатель мессенджера Павел Дуров заявил, что компания сейчас работает над созданием встроенного решения, а пока попросил не удалять приложение и с пониманием отнестись к медленной работе перегруженных VPN и прокси-сервисов.
Подобных решений на рынке очень много. The Village рассказывал и о самых удобных из них, и о тех, которыми можно пользоваться бесплатно. Теперь мы узнали у людей, которые используют эти сервисы по работе, какие они выбрали и почему.
Opera VPN
Стоимость: бесплатен в одноименном браузере, для iPhone первые 7 дней бесплатно, потом — 30 долларов в год
Павел Городницкий
основатель телеграм-канала «Палач говорит»
«Мобильным интернетом я пользуюсь с 2008 года, тогда тарифы были достаточно жесткими. Но для прошаренных людей, которые умели вбивать другие данные в настройки и сидеть за копейки с телефона, был мобильный браузер Opera Mini. Там отвратительно отображались страницы, но я обожал этот браузер, так как он позволял оставаться на связи за смешные деньги. Я пользовался ей даже на iPhone, потом весной 2016 года вышла Opera VPN.
С тех пор она стоит у меня на айфоне для случаев, когда я оказываюсь за границей и мне нужно куда-то под VPN зайти или для чтения заблокированных в России ресурсов. Сейчас после блокировки „Телеграма“ я, вероятно, тоже буду пользоваться Opera VPN. Всем советую: она простая и быстрая в сравнении с другими. Но надо понимать, что она, возможно, сливает ваш трафик китайцам. Ничего плохого они не сделают — будут показывать вам свою рекламу. Но Opera все равно самая удобная, и мало VPN-сервисов, которые ничего не делают с вашим трафиком».
CISCO AnyConnect
Стоимость: бесплатно
Андрей Романенко
генеральный директор «Эвотор» (ранее — QIWI)
«Я давно использую VPN-сервисы в своих компаниях как инструмент повышения безопасности передачи данных. Считаю это необходимым и оправдывающим ожидание и затраты, как временные, так и финансовые. Например, сегодня в „Эвотор“ мы активно используем в корпоративных целях VPN-клиент CISCO AnyConnect для повышения уровня безопасности удаленного доступа к нашей сети для сотрудников».
Своя разработка
Илья Сачков
CEO & President в «Group-IB: предотвращение и расследование киберпреступлений»
«Мы используем свой корпоративный VPN, который мы сами администрируем, обеспечивая его безопасность и стабильность. Он нам нужен в первую очередь из-за специфики нашей работы, но это также позволяет продолжать пользоваться заблокированными ресурсами. У него нет названия. Другие не хочу выделять, так как опасаюсь блокировки».
Hola
Стоимость: бесплатный
Михаил
продавец
«В принципе, VPN на компьютере я пользуюсь уже второй год — это Hola (периодически лагает и не пускает в интернет) или Betternet. Во время поездки на Украину настроил VPN еще и на телефоне: очень уж хотелось в уютный „контактик“. Там классикой считается Opera VPN — лично у меня работал через раз и долго настраивался. Зато бесплатно.
Причины установки вполне понятные: идет охота на ведьм, и, заходя в русский веб из Канады или Франции, чувствуешь себя хоть в какой-то степени защищенным. Да и уродливый дизайн заглушки на роскомнадзорнутых страницах просто бесит. Это не то, что ты хочешь видеть, когда ищешь тексты песен „Коловрата“ и неистовое любительское порно».
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