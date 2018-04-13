«Мобильным интернетом я пользуюсь с 2008 года, тогда тарифы были достаточно жесткими. Но для прошаренных людей, которые умели вбивать другие данные в настройки и сидеть за копейки с телефона, был мобильный браузер Opera Mini. Там отвратительно отображались страницы, но я обожал этот браузер, так как он позволял оставаться на связи за смешные деньги. Я пользовался ей даже на iPhone, потом весной 2016 года вышла Opera VPN.

С тех пор она стоит у меня на айфоне для случаев, когда я оказываюсь за границей и мне нужно куда-то под VPN зайти или для чтения заблокированных в России ресурсов. Сейчас после блокировки „Телеграма“ я, вероятно, тоже буду пользоваться Opera VPN. Всем советую: она простая и быстрая в сравнении с другими. Но надо понимать, что она, возможно, сливает ваш трафик китайцам. Ничего плохого они не сделают — будут показывать вам свою рекламу. Но Opera все равно самая удобная, и мало VPN-сервисов, которые ничего не делают с вашим трафиком».