Сегодня Роскомнадзор обратился в Таганский районный суд Москвы с иском о блокировке мессенджера Telegram. Причина — компания не предоставила данные для декодирования сообщений. Если мессенджер заблокируют в России, как это произошло ранее с LinkedIn, пользователи внутри страны лишатся возможности общаться и читать новости. Мы уже писали о том, как к этому событию готовятся авторы известных телеграм-каналов. Разбираемся, как продолжить пользоваться мессенджером без особых затрат.

Как продолжить пользоваться Telegram

Блокировку можно обойти с помощью прокси-сервисов и VPN (первые просто меняют ваш IP на адрес в другой стране, вторые еще и шифруют ваш трафик). Мы недавно рассказывали про разные VPN-сервисы, которые защищают девайсы от утечки данных и позволяют обходить блокировки. Правда, большинство этих сервисов платные: год использования стоит 40–100 долларов.

Бесплатные версии часто имеют ограничения трафика, а также могут собирать данные пользователей (в этом подозревали Hola и Hotspot Shield). Так что перед установкой любой программы стоит внимательно читать отзывы — чаще всего пользователи бесплатных версий жалуются на обилие рекламы. Вот несколько бесплатных вариантов для разных версий мессенджера.

Для смартфона

У большинства VPN-сервисов есть мобильные версии, но будьте осторожны: многие предлагают лишь бесплатный пробный период (это относится к ExpressVPN и CyberGhost, например). Не требуют денег аскетичный ProxyDroid и простой в установке Thunder VPN. Для iOS есть также Opera VPN.

Для десктопа

Среди бесплатных программ, которые можно установить на компьютер, — Betternet и Windscribe. Они доступны для разных платформ и не ограничивают объем трафика.

Для веб-версии

У Opera уже есть встроенный прокси-сервис. Tor тоже обеспечивает анонимное соединение. «Яндекс-Браузер» позволяет использовать DNS-сервер с шифрованием DNSCrypt (нужно зайти в настройки, выбрать вкладку «Безопасность», поставить галочку в разделе «Защита соединения», а потом выбрать один из иностранных серверов в списке). Для Chrome есть расширения, которые очень просто установить и настроить для конкретного сайта. К примеру, можно поставить Touch VPN.

Решение для Telegram от Vee Security

Сегодня команда Vee Security стала распространять новость о том, что ради борьбы за свободу слова она дает возможность всем пользоваться их сервисом бесплатно. Для этого достаточно скачать его, например, здесь и подключиться к серверу.

По словам представителя компании, этот продукт был специально разработан для обхода блокировки Telegram и навсегда останется бесплатным. «Никакой рекламы не будет, этот продукт — выражение нашей идеологии (мы против вмешательства властей в интернет и наши способы связи), а также один из способов заработать репутацию», — сказала пресс-секретарь Vee Security Анна Просветова. Впоследствии предполагается выпускать и платные продукты, но Vee Connecto Proxy для Telegram всегда будет бесплатным.

«Наш прокси можно использовать только для Telegram, иных ограничений мы не накладываем, скорость максимально возможная», — сказала Просветова. Для работы используются серверы в разных регионах (кроме России), при необходимости инфраструктура быстро масштабируется, чтобы выдержать любое количество пользователей.

Важно: Продукт Vee Security раскритиковали за то, что на сайте компании нет Terms of Service и Privacy Policy, а сама она не значится в эстонском реестре юрлиц, следовательно программу могут использовать злоумышленники. Представитель Vee Security на это отвечает, что компания зарегистрирована недавно и реестр еще не обновился, правила использования вскоре появятся, а негативную информацию распространяют создатели конкурирующих сервисов.

The Village призывает читателей внимательно отнестись к скачиваемой программе, так как мы не можем гарантировать ее безопасность. Советуем также пересылать всю важную информацию в секретных чатах, где она лучше защищена.