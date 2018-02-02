Министерство финансов США объявило, что опубликованный недавно «кремлевский доклад» был неверно интерпретирован. По словам американских чиновников, список российских политиков и бизнесменов не следует рассматривать как санкционный. Однако иной смысл документа они не пояснили.

В «кремлевский доклад» вошли имена 210 ключевых чиновников и бизнесменов. После его публикации общее состояние 96-ти упомянутых миллиардеров за сутки сократилось на 0,3 %, или 1,06 миллиарда долларов.

При этом в ведомстве пояснили, почему часть списка была засекречена. «Минфин США сосредоточен на том, чтобы противостоять дестабилизирующей деятельности России. В доклад включено секретное приложение, чтобы предотвратить потенциальное бегство названных там лиц и организаций из активов и не допустить раскрытия чувствительной информации», — указал помощник министра финансов США Тони Сэйег.

В качестве ответа на американский документ Кремль готовит законопроект, закрепляющий понятие «вмешательство в суверенитет страны». Вмешательством во внутренние дела будут считаться «не основанные на международном праве и международных договорах незаконные попытки повлиять на решения государственных органов страны», в том числе стремление нарушить естественный ход политического процесса.

Источник: Bloomberg