Перед 8 Марта некоторые мужчины, которые пользуются «Сбербанк Онлайн», получили от приложения такую рекомендацию: «Если вы не знаете, что подарить девушке, то скажите ей, что уже купили подарок, и попросите угадать какой, тогда она перечислит все то, что реально хочет получить». За этим советом — девять месяцев работы команды из 12 человек и инвестиции: бюджет IT-дочки Сбербанка — компании «Сбертех» — составил 29,7 миллиарда рублей на 2017 год.

«Советы» — не первый проект банка на базе искусственного интеллекта. Еще в прошлом году роботы-юристы научились составлять иски к физическим лицам, недавно нейронная сеть Сбербанка начала писать стихи, а через два-три года (если все пойдет по плану) клиентов в офисах будут опознавать по голосу и внешности. С помощью этих технологий компания намерена повысить персонализацию работы с клиентами и их лояльность.

Теперь, заходя в мобильное приложение, пользователь видит разноцветные карточки: лайфхаки, рекомендации по банковским продуктам и советы по личному бюджету. Все они пока очевидные, но в будущем этот инструмент хотят сделать реальным финансовым помощником, который способен давать релевантные советы, исходя из профиля трат пользователя и предсказания его покупок. The Village разобрался, как это работает и при чем здесь искусственный интеллект.