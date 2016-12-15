Гид The VillageНовогодние подарки для детей
Приятные сюрпризы, праздничная одежда, развивающие игрушки и книги
Новогодние праздники — не только время долгожданного отдыха и составления списков обещаний самому себе, но и бесконечная суета. Чтобы помочь вам без труда найти подходящие подарки для родных, близких и просто знакомых,
The Village запускает серию материалов, посвященных новогодним сюрпризам.
Мы уже рассказывали о подарках для себя, родных и близких, для друзей, которые всерьез увлечены гастрономией и кулинарией и о сюрпризах для приятелей-домоседов. Теперь выбираем подарки для детей.
Для самых маленьких
Полезные или просто симпатичные подарки для тех, кто встречает Новый год впервые в жизни: посуда, фломастеры, которые легко от всего отмываются, мягкие игрушки и другие сюрпризы для малышей.
Тарелка Ezpz Mini Mat купить за 1 900 рублей
Тарелка крепится к столу, и ребенок не может вывернуть свой обед на пол. Изготовлена из высококачественного силикона, не содержащего бисфенол А, полихлорвинил и фталаты. Отличный вариант для путешествий и походов в гости.
Игрушка-дуду Zara Home купить
за 1 499 рублей
Странная (на взгляд взрослого) игрушка в виде тряпочки с головой зайца может стать настоящим любимцем маленького ребенка.
Ее очень удобно обнимать и пробовать на вкус.
Музыкальный мобиль Elodie Details купить за 4 200 рублей
Мобиль сделан из натурального хлопка. Он привлекает внимание ребенка и успокаивает его приятной мелодией. Хорошо впишется в интерьер любой комнаты и подойдет в качестве подарка для девочек и мальчиков.
Карусель с картинками Brio
купить за 580 рублей
Деревянная карусель с лаконичными картинками. Деревянные лопасти с изображением различных предметов стимулируют развитие памяти, а конструкция игрушки развивает моторику рук. Подойдет для малышей с шести месяцев.
Первые фломастеры Crayola
купить за 405 рублей
Чтобы родители получателя этого подарка вас не убили, сразу сообщите, что фломастеры отлично подходят для начинающих художников и очень хорошо отмываются от всего, а также, что чернила в них экологически чистые и не вызывают аллергии.
Развивающие
Игрушки, которые не просто занимают место на полке, но развивают и обучают ребенка — хороший выбор, если вы хотите подарить что-то полезное.
Набор игрушечных кухонных принадлежностей Bloomingville
купить за 1 990 рублей
Подарок, который понравится любому ребенку, потому что все дети любят играть в поваров. Предметы выполнены из натурального дерева и окрашены безвредными красками.
Пазл «Дракон» Djeco купить
за 2 100 рублей
Яркий и отлично нарисованный пазл в готовом виде получается почти больше метра в длину. Все детали сделаны из плотного картона, который устойчив к износу.
Набор «Полезное мороженое»
купить за 2 890 рублей
В наборе — десять ярких «эскимо». Крышка-глазурь снимается, под ней нарисованы точки, количество которых соответствует цифрам. Игрушка развивает память и мелкую моторику.
Конструктор «Съедобное-несъедобное» «Шуша»
купить за 3 100 рублей
Приятный деревянный конструктор научит малыша, что можно есть, а что нельзя, даже без помощи взрослых. Несъедобные шайбы просто не пролезут веселому повару в рот.
В набор входят 15 деталей, сделанных из массива бука.
Набор «Счастливая азбука» купить за 3 890 рублей
Глянцевый магнитный алфавит из прочного оргстекла с ярким узором. Помимо 60 букв, в набор входят сортер-трафарет и книжка-раскраска.
Мягкие игрушки
Универсальный подарок, который можно подарить ребенку любого возраста. Он гарантированно принесет радость получателю.
Мышонок Maileg купить за 2 750 рублей
Мышонок «Зубная фея» из натурального хлопка продается в коробке-кроватке. Есть специальный кармашек, в который ребенок сможет положить свой первый выпавший зуб.
Мягкая игрушка Zara Home купить за 2 299 рублей
Просто смешная собачка, чем-то напоминающая отечественного ежика в тумане.
Вязаный кот Alabushek Toys купить за 2 500 рублей
Кот, связанный вручную из хлопковых ниток. Одет в нарядный костюм и полностью готов к празднованию Нового года.
Овечка Cloud B купить за 1 599 рублей
Очень мягкая овечка со встроенным динамиком воспроизводит четыре звука на выбор: мамино сердцебиение, шум дождя, морской прибой и песни китов. Они успокаивают и убаюкивают ребенка, избавляют его от страха темноты.
Мягкая игрушка IKEA купить за 299 рублей
Шведский магазин сделал игрушки по детским рисункам. Получилось очень весело. Отличный вариант для бюджетного подарка, который поднимет настроение и детям, и взрослым.
Одежда
Часто дети радуются новой одежде ничуть не меньше, чем игрушкам. Под елку можно выбрать что-то красивое и праздничное.
Лонгслив Little Pushkin купить за 2 275 рублей
Лонгслив с круглым вырезом из японского хлопка с надписью «Зима» от российского бренда Little Pushkin.
Куртка-бомбер с пайетками
купить за 2 990 рублей
Очень блестящая и модная вещь, которая пригодится в гардеробе и после окончания праздников.
Платье Moyboy купить за 1 600 рублей
Минималистичное праздничное платье из комфортного трикотажа с пышной полупрозрачной верхней юбкой.
Рубашка с бабочкой купить за 1 290 рублей
Дети очень любят копировать взрослых, поэтому серьезная хлопковая рубашка под смокинг со съемным галстуком-бабочкой станет хорошим подарком.
Свитер Merri Merini купить за 5 490 рублей
Классический рождественский свитер с оленями. Теплый и мягкий из настоящей шерсти мериноса, он так и просится под елку.
«Маленький театр Ребекки» Р. Дотремер купить за 3 200 рублей
Высокая цена этой недавно вышедшей на русском языке книги вполне оправдана. Великолепные иллюстрации и тонкая работа. Каждая страница книги — настоящий шедевр, рассказывающий историю главных персонажей.
Книги
Новогодние сказки и очень красивая книжная новинка — есть что выбрать для детей, которые любят слушать истории и рассматривать картинки.
«Рождество в лесу» У. Старк,
Э. Эриксон купить за 620 рублей
Добрая история с немного детективным сюжетом о том, как лесные жители ждут наступления Рождества и ищут пропавшего праздничного гнома.
«Элмер в снегу» Д. Макки купить за 409 рублей
Разноцветный слоненок Элмер учит детей, что гулять полезно в любую погоду. К книге прилагается альбом с наклейками, которые можно наклеить куда угодно.
«С новым годом, Шмяк!» Р. Скоттон купить за 275 рублей
Новогоднее продолжение приключений кота Шмяка — героя серии книг, полюбившегося детям и родителям во всем мире.
«Маленький Дед Мороз едет в город» А. Штонер, Г. Уилсон купить за 350 рублей
Новогодняя сказка с великолепными иллюстрациями о большой роли маленького человека.
Светильник A Little Lovely Company купить за 990 рублей
Ночник в виде бутылки молока излучает мягкий приятный свет, с ним можно почитать книжку перед сном. Отличный подарок для детей, которые боятся засыпать в темноте. Светильник не нагревается и абсолютно безопасен.
Для детской комнаты
Если не удалось выбрать в подарок игрушку, книгу и одежду, то обратите внимание на аксессуары и мебель для детской.
Коврик Ivanka Home купить за 3 900 рублей
Мягкий коврик для игр на полу. Принт с еловыми ветками и спящим котом украсит любую детскую.
Вывеска на дверь Zara Home
купить за 449 рублей
Табличка «Не беспокоить!» — как в гостиничных номерах только с ироничной надписью. Недорогой сувенир для ребенка, который с детства устанавливает свои правила.
Столик Muna купить за 4 400 рублей
Детский столик в лучших традициях скандинавского дизайна, сделанный молодым российским брендом из натуральных и безопасных материалов. Легко и быстро собирается.
Постельное белье Snurk Beddengoed купить за 5 590 рублей
Постельное белье из хлопка с реалистичными принтами. Ребенок сможет перед сном воображать себя рыцарем, принцессой или балериной.
обложка: happystation.ru
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