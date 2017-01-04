Детский вопросСамые волнующие вопросы о детях
Допустимо ли кормить ребенка грудью у всех на виду, при какой температуре воздуха малышу нужна шапка, почему бессмысленно брить ребенка налысо — вспоминаем самые интересные вопросы родителей
Нужно ли брить годовалого ребенка налысо?
Бытует мнение, что если побрить годовалого ребенка налысо, то в будущем его волосы будут расти быстрее, станут более густыми и здоровыми. Многие считают, что так можно обеспечить появление у маленького человека кудрей или, напротив, прямых волос и даже поменять их цвет. Мы спросили у экспертов, имеет ли смысл подвергать детей этой процедуре.
Можно ли употреблять алкоголь в небольших количествах во время беременности?
На всей алкогольной продукции стоит знак, предупреждающий будущих мам о пагубном влиянии алкоголя на плод. Но что, если иногда выпивать совсем немного красного сухого вина? Мнения мам по этому поводу расходятся, а вот специалисты, которым мы задали этот вопрос, высказались категорично.
Как реагировать на замечания незнакомых людей в адрес ребенка?
Ситуация, при которой посторонние люди делают замечание ребенку, знакома практически всем родителям. Мы спросили психологов и специалистов по детскому воспитанию, как реагировать на подобные реплики, чтобы не навредить малышу и не ввязаться в конфликт с незнакомцем.
Допустимо ли кормить ребенка грудью в общественном месте?
Эта тема вызывает столько споров, что складывается ощущение, будто равнодушных к ней людей не существует в природе. Одни доказывают, что кормить ребенка грудью можно всегда и везде, а другие утверждают, что кормление на людях неприлично и недопустимо. Мы решили спросить у экспертов, что они думают по этому поводу.
Нужно ли отцу ребенка присутствовать при родах?
Для нового выпуска рубрики «Детский вопрос» The Village попросил психологов и акушера рассказать о плюсах и минусах партнерских родов.
Нужно ли родителям спать вместе с младенцем?
Совместный сон с детьми — повод для бесконечных споров в кругу молодых родителей и их родственников. Адепты и противники совместного сна яростно приводят аргументы и стараются переубедить друг друга. Мы решили узнать мнение специалистов и разобраться, может ли ребенок спать в одной кровати с мамой и папой.
При какой температуре воздуха ребенку нужна шапка?
Шапка всегда была предметом раздора между детьми и родителями. Родители заставляют надевать шапку, дети снимают ее, как только пропадают из поля видимости мамы, папы или бабушки. С наступлением холодов мы решили разобраться, есть ли точные температурные рамки, при которых шапка обязательна, и спросили об этом педиатров.
Почему нельзя пугать ребенка в воспитательных целях?
Не пойдешь чистить зубы — появится Мойдодыр и устроит тебе головомойку. Не будешь доедать — Баба-яга съест тебя самого. Ляжешь на краю — придет серенький волчок и укусит за бочок. Взрослые часто прибегают к помощи сказочных персонажей, чтобы добиться от ребенка послушания.
Но действительно ли запугивание — эффективный метод воспитания? И не приведет ли оно к проблемам в дальнейшей жизни ребенка? The Village обсудил этот непростой вопрос с педагогом и психологом.
Опасно ли привитым и непривитым детям играть вместе?
У детской вакцинации есть как свои сторонники, так и противники. Причем последние довольно активны: они организуют свои сообщества в интернете и активно пропагандируют отказ от прививок. The Village спросил у специалистов, что может случиться, если вакцинированные дети будут активно общаться с теми, кому прививок не делали, и действительно ли это может быть опасно.
Нужно ли заставлять ребенка есть, если он не хочет?
Накормить любой ценой или оставить в покое и подождать, пока ребенок сам попросит еду, — непростой вопрос для родителей. Педиатры рассказали, как правильно себя вести в разных ситуациях, и объяснили, по каким причинам дети могут отказываться есть.
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