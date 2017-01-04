Не пойдешь чистить зубы — появится Мойдодыр и устроит тебе головомойку. Не будешь доедать — Баба-яга съест тебя самого. Ляжешь на краю — придет серенький волчок и укусит за бочок. Взрослые часто прибегают к помощи сказочных персонажей, чтобы добиться от ребенка послушания.

Но действительно ли запугивание — эффективный метод воспитания? И не приведет ли оно к проблемам в дальнейшей жизни ребенка? The Village обсудил этот непростой вопрос с педагогом и психологом.