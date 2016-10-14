КомментарииКак водители «Яндекс.Такси» лишают сервис прибыли
На условиях анонимности один из таксистов рассказывает, как водители сервиса пассивно протестуют против новых заниженных тарифов
В середине сентября сервис «Яндекс.Такси» снизил минимальную стоимость поездок по Москве на 100 рублей. Теперь минимальная стоимость проезда по тарифу «Эконом» составляет 99 рублей, по тарифам «Комфорт», «Комфорт+» и «Минивэн» — 199 рублей, а по тарифу «Бизнес» — 299 рублей. При этом сервис ввел систему коэффициентов — стоимость поездки увеличивается в 1,5–1,8 раза в часы пик и в районах с высоким спросом на машины.
Таксисты остались недовольны нововведениями. 20 и 22 сентября они устроили акции протеста у офиса «Яндекса», а также проехали по Профсоюзной улице с включенными аварийными фарами. 23 сентября около 90 водителей отказались принимать заказы в районе Раменки и выпустили манифест, призывающий к бойкоту сервиса.
Острая фаза конфликта миновала, однако, как удалось выяснить The Village, теперь водители зачастую отключают официальный счетчик во время поездки, чтобы брать с клиентов деньги напрямую. В разговорах с сотрудниками редакции это подтвердили сразу несколько таксистов. А один из них на условиях анонимности подробно рассказал нам, как водители сервиса избегают поездок по новым тарифам и пассивно протестуют против нововведений. Кроме того, мы обратились за комментарием по ситуации в пресс-службу «Яндекс.Такси».
Водитель «Яндекс.Такси»
анонимно
Коэффициент, увеличивающий стоимость поездки в 1,5–1,8 раза, обычно появляется только два раза в сутки — утром и вечером, то есть в часы пик, когда в районе заказа образуется большой спрос. А в остальное время мы ездим без коэффициента, и низкие тарифы невыгодны водителю вообще. К тому же нам увеличили процент от суммы заказа, который мы отдаем сервису. Раньше он составлял 21 %, теперь — 24 %, а когда поездка с коэффициентом — и того больше.
При этом введенные повышенные коэффициенты, как ни странно, нам тоже невыгодны, ведь они отпугивают пассажиров. Основная масса заказов как раз приходится на период увеличения стоимости, и теперь, когда люди видят этот коэффициент, они выбирают другие сервисы. Мы больше не видим пассажиров, которые постоянно ездили с нами часовыми и полуторачасовыми поездками, так как их перестала устраивать цена. Если раньше полтора часа езды обходились человеку в 1 500 рублей, то сейчас — в районе
2 300–3 000 рублей. То есть цена значительно увеличилась.
Так что теперь многие водители идут на ухищрения и ставят тарифы по старым счетчикам, в которых есть возможность регулировки в ручном режиме. Плюс нередки случаи, когда водитель сразу договаривается с пассажиром о конечной цене, как правило чуть сниженной, и выключает счетчик, чтобы получить деньги на руки и не платить сервису процент. Это помогает хоть как-то удержать клиентов.
Все больше водителей переходят из «Яндекс.Такси» в Gett. Сначала сервис привлек своими тарифами и условиями, из-за чего многие водители ушли из Uber, но эта история быстро закончилась.
Еще одна проблема заключается в том, что для наших навигаторов выпускают достаточно кривые обновления. Чтобы не страдать, я езжу по старому навигатору, на котором все обновления отключил. Потому что с ними навигатор часто ведет тебя не на те улицы, во многих ситуациях вообще теряется и не показывает конкретный адрес. Допустим, иногда невозможно понять, с какой стороны дороги находится дом. Раньше такого не было.
Пресс-служба
«Яндекс.Такси»
Мы не получали заметного количества жалоб на новые тарифы — водителей все устраивает, а их доход не снизился. Средняя длительность поездки и средний чек также не изменились.
Прежде чем изменить тарифы, мы обсуждали новые условия с партнерскими таксопарками, а также с некоторыми водителями. Было много вопросов и обсуждений, в итоге новые условия всех удовлетворили. После введения новых тарифов и первых возмущений водителей многие из них разобрались с ситуацией.
В непогоду, праздники, во время крупных мероприятий или перебоев в работе общественного транспорта спрос на услуги такси резко возрастает и свободные машины быстро разбираются. Специально для таких случаев предусмотрен повышающий коэффициент, который отображается в приложении и позволяет привлечь дополнительных водителей. Он рассчитывается индивидуально для каждого района с учетом фактического количества заказов и наличия свободных машин, а также статистического прогноза развития ситуации на ближайшие несколько минут. Водители более заинтересованы ехать туда, где их особенно ждут, а пассажиры могут либо уехать сразу по повышенному тарифу, либо подождать, пока повышенный коэффициент не сбалансирует спрос и предложение не понизится.
Наши показатели демонстрируют стабильный рост, а это значит, что провоз пассажиров в обход сервиса «Яндекс.Такси» не является массовой историей. Также мы наблюдаем увеличение количества поездок и новых пользователей сервиса.
КомментарииПодписаться