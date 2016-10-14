Коэффициент, увеличивающий стоимость поездки в 1,5–1,8 раза, обычно появляется только два раза в сутки — утром и вечером, то есть в часы пик, когда в районе заказа образуется большой спрос. А в остальное время мы ездим без коэффициента, и низкие тарифы невыгодны водителю вообще. К тому же нам увеличили процент от суммы заказа, который мы отдаем сервису. Раньше он составлял 21 %, теперь — 24 %, а когда поездка с коэффициентом — и того больше.

При этом введенные повышенные коэффициенты, как ни странно, нам тоже невыгодны, ведь они отпугивают пассажиров. Основная масса заказов как раз приходится на период увеличения стоимости, и теперь, когда люди видят этот коэффициент, они выбирают другие сервисы. Мы больше не видим пассажиров, которые постоянно ездили с нами часовыми и полуторачасовыми поездками, так как их перестала устраивать цена. Если раньше полтора часа езды обходились человеку в 1 500 рублей, то сейчас — в районе

2 300–3 000 рублей. То есть цена значительно увеличилась.

Так что теперь многие водители идут на ухищрения и ставят тарифы по старым счетчикам, в которых есть возможность регулировки в ручном режиме. Плюс нередки случаи, когда водитель сразу договаривается с пассажиром о конечной цене, как правило чуть сниженной, и выключает счетчик, чтобы получить деньги на руки и не платить сервису процент. Это помогает хоть как-то удержать клиентов.

Все больше водителей переходят из «Яндекс.Такси» в Gett. Сначала сервис привлек своими тарифами и условиями, из-за чего многие водители ушли из Uber, но эта история быстро закончилась.

Еще одна проблема заключается в том, что для наших навигаторов выпускают достаточно кривые обновления. Чтобы не страдать, я езжу по старому навигатору, на котором все обновления отключил. Потому что с ними навигатор часто ведет тебя не на те улицы, во многих ситуациях вообще теряется и не показывает конкретный адрес. Допустим, иногда невозможно понять, с какой стороны дороги находится дом. Раньше такого не было.