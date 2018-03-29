ИнструкцияЧто делать при выбросе сероводорода или свалочного газа
На полигоне «Ядрово» произошел новый выброс газа
С начала декабря жители Москвы и Подмосковья более 800 раз пожаловались на запах сероводорода. В частности, в подмосковном Волоколамске выброс газа на свалке «Ядрово» в конце марта привел к тому, что более 50 детей обратились в больницу. Последний выброс в городе произошел сегодня, 29 марта. The Village совместно с российским Гринписом рассказывает, как обезопасить себя при выбросе сероводорода.
Что делать при выбросе сероводорода и свалочного газа
Лучше всего просто уехать из района выбросов до их окончания.
Если выброс застал вас на улице, то надо зайти в помещение.
В квартире или в офисе нужно закрыть окна, двери и форточки, чтобы туда не попадал воздух с улицы.
При симптомах отравления обращаться в медицинские учреждения.
Помните, что сероводород тяжелее воздуха и быстрее проникает в подвальные помещения и нижние этажи зданий, поэтому по возможности лучше подняться выше.
Не уповайте на маски: медики расходятся во мнении, нужно ли их использовать или нет. Страдающим от заболеваний органов дыхания использование маски может навредить.
Чем вреден сероводород и свалочный газ
Алексей Киселев
руководитель токсической программы Гринпис России
Свалочный газ, выбросы которого происходят в «Ядрово», — смесь метана, окислов углерода и так называемых дурнопахнущих газов. Они не токсичны, то есть не накапливаются в человеческом организме. Но они здорово мешают нам жить: приводят к нервному расстройству (а все болезни, как говорится, от нервов), удушью. Организм думает: «Что-то тут плохо пахнет, перекрою-ка я дыхание».
Может ли выброс газа в Волоколамске навредить Москве
Невозможно точно установить, что творится с выбросами в Москве. В одном дворе люди жгут приборы, чтобы извлечь из них драгметаллы, в соседнем — кто-то чинит машину или что-то красит, все это накрывается выбросами с нефтеперерабатывающего завода и очистных сооружений. Это такой коктейль, что я не берусь точно комментировать, что это за выбросы и насколько они вредны.
Что при выбросах должны делать власти
Если вы глава районной администрации или губернатор области, у вас есть такая хитрая штука, которая называется «План действий при неблагоприятных метеоусловиях». Он предусматривает, что все предприятия, находящиеся в этом регионе, должны снизить объемы производства или приостановить работу цехов, выбрасывающих вредные вещества. Но можно и просто русским языком попросить водителей не ездить на машинах, чтобы снизить нагрузку на экологию. Многие это поймут.
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