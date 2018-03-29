С начала декабря жители Москвы и Подмосковья более 800 раз пожаловались на запах сероводорода. В частности, в подмосковном Волоколамске выброс газа на свалке «Ядрово» в конце марта привел к тому, что более 50 детей обратились в больницу. Последний выброс в городе произошел сегодня, 29 марта. The Village совместно с российским Гринписом рассказывает, как обезопасить себя при выбросе сероводорода.

Что делать при выбросе сероводорода и свалочного газа

Лучше всего просто уехать из района выбросов до их окончания.

Если выброс застал вас на улице, то надо зайти в помещение.

В квартире или в офисе нужно закрыть окна, двери и форточки, чтобы туда не попадал воздух с улицы.

При симптомах отравления обращаться в медицинские учреждения.

Помните, что сероводород тяжелее воздуха и быстрее проникает в подвальные помещения и нижние этажи зданий, поэтому по возможности лучше подняться выше.

Не уповайте на маски: медики расходятся во мнении, нужно ли их использовать или нет. Страдающим от заболеваний органов дыхания использование маски может навредить.