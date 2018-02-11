Каждую неделю The Village вспоминает самые важные и популярные новости за последние семь дней. В этом выпуске: освобождение Мисюриной, последствия «снегопада столетия», обвинения во взятках эскорт-услугами, начало переселения москвичей по программе реновации и еще восемь событий.

Открытие Олимпиады без флага России

9 февраля в южнокорейском Пхёнчхане состоялось открытие зимних Олимпийских игр. Российская делегация в составе 80 человек прошла по сцене под нейтральным флагом, который нес волонтер соревнований. Еще 45 спортсменов так и не допустили до Игр.

Наркотики в «Додо пицце»

Следствие вызвало на допрос основателя сети «Додо пицца» Федора Овчинникова и его партнера-франчайзи Станислава Семионова по делу об организации сбыта наркотиков. С ноября по январь в заведении в проезде Дежнева обнаружили 750 граммов амфетамина. Совладелица «Додо пиццы» в Люберцах Екатерина Пронина, чья фамилия стоит на заявлении, на основании которого возбудили дело, сообщила о подделке ее подписи.

Освобождение Мисюриной

Гематолога Елену Мисюрину освободили из СИЗО под подписку о невыезде. На заседании Мосгорсуда за врача поручился президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль, который предложил посадить его под арест вместо Мисюриной.

агрессивный Навальный

Алексея Навального заподозрили в применении силы к правоохранителям при задержании на всероссийской забастовке избирателей 28 января. Основанием для проверки стал рапорт полицейского о том, что оппозиционер ударил его «по правой ноге в области колена», причинив острую боль.

Доходы Путина

ЦИК опубликовал сведения о доходах Владимира Путина за 2011–2016 годы. За шесть лет глава государства заработал 38,5 миллиона рублей, тем самым уступив кандидатам в президенты Павлу Грудинину и Владимиру Жириновскому, а также не допущенному до выборов Алексею Навальному.

Скандал из-за Насти Рыбки

Алексей Навальный заподозрил вице-премьера Сергея Приходько в получении взяток от бизнесмена Олега Дерипаски. Оппозиционер обнаружил в инстаграме сотрудницы эскорт-агентства Насти Рыбки видео с совместной прогулки чиновника и олигарха на яхте последнего. В ФБК подобные деловые встречи посчитали своеобразной формой взятки. Сам Дерипаска заявил, что все обвинения — лишь «плоды воображения» команды Навального. Роскомнадзор уже потребовал удалить материалы расследования, в том числе от The Village.

Последствия «снегопада столетия»

Прошедший в прошлые выходные в Москве снегопад назвали самым мощным за последние 100 лет. Из-за непогоды в Москве оказались поломаны более 2 тысяч деревьев и повреждены около 200 машин. Один человек погиб, еще пятеро получили ранения. После этого власти уточнили, что на полную адаптацию города к погодным аномалиям до 2025 года понадобится еще 200 миллиардов рублей.

Начало переселения по программе реновации

В Северном Измайлове началось заселение первого дома по программе реновации. Живущим поблизости горожанам, согласившимся на переселение, выдали ордера на осмотр квартир в новом 18-этажном доме на 5-й Парковой улице. Теперь у них есть 90 дней, чтобы окончательно решиться на переезд.

Садистский интернет

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что недавние нападения на школы связаны с увлечением учащихся сайтами, на которых пропагандируется насилие. Он также выступил против декриминализации домашнего насилия, от которого особенно страдают приемные семьи.

Акция против идиотизма

Алексей Навальный сообщил, что власти запретили фотографию с Парада Победы 1945 года, на которой советские солдаты склонили к земле фашистские знамена. Политик объявил акцию против «государственного идиотизма» и призвал своих сторонников массово распространять снимок в интернете.

Список желающих вернуться в Россию бизнесменов

Бизнес-омбудсмен Борис Титов, претендующий на пост президента страны, назвал имена предпринимателей, желающих вернуться в Россию. Сейчас в публичной версии документа значатся 16 имен. В дальнейшем перечень может быть расширен. Для желающих попасть в список работали пункты приема обращений в шести странах мира, в том числе в Великобритании.

Фильм Серебренникова о Цое

Находящийся под домашним арестом режиссер Кирилл Серебренников смонтировал фильм «Лето» о Викторе Цое, над которым работал до задержания. Главные роли в нем исполняют корейский актер Тео Ю, фронтмен группы «Звери» Рома Зверь и звезда фильма «Притяжение» Ирина Старшенбаум. Дата премьеры в России пока не называется.