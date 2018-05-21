Блогер Илья Варламов обвинил сотрудников каршеринга «Делимобиль» в нападении при попытке воспользоваться сервисом аренды электросамокатов, который компания запустила 18 мая.

Варламов вместе с Максимом Овсянниковым и Александром Усольцевым решили протестировать самокаты двух новых сервисов — «Делисамокат» и YouDrive lite. При первоначальной аренде в «Делисамокате» на Кузнецком Мосту Овсянникову пришлось использовать несколько QR-кодов, поскольку часть самокатов была сломана, а часть из них вовсе отсутствовала на станции. Из-за этого прокатное приложение зафиксировало несколько последовательных возвратов.

Позднее, когда Овсянников попытался заменить разрядившийся самокат у станции метро «Чистые пруды», его заблокировали в приложении без объяснения причин. Стоявший рядом промоутер «Делисамоката» заявил: «Это ты Максим? Иди отсюда», — после чего отказался отвечать на любые вопросы.

Спустя несколько минут к станции приехали сотрудники «Делимобиля», которые схватили Овсянникова, объявив о «гражданском задержании» до прибытия службы безопасности или полиции. Увидев Варламова и самокат от YouDrive, сотрудник компании по имени Вячеслав обвинил блогера в провокации и сообщил, что Овсянников «150 самокатов переломал».

«То тебе не едет, то тебе не работает, то тебе руль не тот. Ты точку закрыл целую», — пожаловался Вячеслав, отметив, что сервис аренды сделан для «нормальных» людей. После того как компания Варламова объяснила, что возвраты самокатов через приложение были связаны с их отсутствием на станции, а не с попытками саботировать работу сервиса, сотрудники «Делимобиля» извинились и угостили Овсянникова чаем.

Позднее пресс-служба компании объяснила инцидент тем, что Овсянников «начал очень агрессивно высказывать претензии, после чего разразился скандал».

Источник: Илья Варламов