На Садовом кольце есть некоторые участки, где все идеально. Но буквально через несколько метров плитка образует волны и холмы. Видно, где хорошие бригады работали, а где необходимы переделки. Важно, чтобы более серьезно контролировался рабочий процесс. Архитектор видит только то, насколько качественно все сделано визуально, но он не может проверить состав смеси, проследить, не была ли где-то нарушена какая-то технология, ту ли марку бетона использовали и успел ли досушиться материал.

Качество строительных работ — это одна проблема. Очевидно, что квалификацию строителей надо повышать. Но еще важный фактор — это технологичность решения. Чем оно проще, тем лучше участок переживает зиму. Очень хорошо перезимовали подпорные стенки из гранита, которые были сделаны из цельных кусков камня. Нет никакого нарекания к кадкам для деревьев. Есть проблемы с зонами понижения — местами, которые соединяют тротуар с пешеходными переходами. В прошлом году их делали не из цельных кусков гранита, а из плиток. Это было связано в первую очередь с бюджетом. Так тоже можно делать, но это требует высокой квалификации рабочих.

Еще мы столкнулись с неожиданной проблемой озеленения. Едва посаженные растения попросту исчезали. Например, бесследно испарились три горные сосны на Смоленской площади. Поэтому от мелких растений в будущем придется отказаться.

В целом понятно, что всегда есть нарекания, но, учитывая большие масштабы работ и сжатые сроки, можно сказать, что строители справились.