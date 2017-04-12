В этом году продолжается масштабная программа «Моя улица». Реконструкция пешеходных зон и общественных пространств уже третий год вызывает ожесточенную дискуссию. Прошлым летом в Москве отремонтировали 59 улиц, в том числе Тверскую и Новый Арбат, а также Страстной, Никитский, Рождественский, Сретенский, Чистопрудный бульвары. Благоустройство заметно изменило город: тротуары расширили и замостили гранитной плиткой, провода убрали под землю, заменили фонари, скамейки и урны. Многие горожане активно возмущались тем, как был организован ремонт — улицы закрывали для автомобилистов и общественного транспорта. Из-за изменения трафика рестораторы жаловались на отток гостей, для некоторых убытки стали фатальными. А сильные летние дожди сразу показали, что при благоустройстве улиц была плохо сделана ливневая канализация.

The Village посмотрел, как обновленный в 2016 году центр города пережил первую зиму, и попросил эксперта консалтингового бюро «Стрелка» прокомментировать состояние отремонтированных участков.

Фотографии

Александр Гронский

Дарья Парамонова

Директор Strelka Architects

На Садовом кольце есть некоторые участки, где все идеально. Но буквально через несколько метров плитка образует волны и холмы. Видно, где хорошие бригады работали, а где необходимы переделки. Важно, чтобы более серьезно контролировался рабочий процесс. Архитектор видит только то, насколько качественно все сделано визуально, но он не может проверить состав смеси, проследить, не была ли где-то нарушена какая-то технология, ту ли марку бетона использовали и успел ли досушиться материал.

Качество строительных работ — это одна проблема. Очевидно, что квалификацию строителей надо повышать. Но еще важный фактор — это технологичность решения. Чем оно проще, тем лучше участок переживает зиму. Очень хорошо перезимовали подпорные стенки из гранита, которые были сделаны из цельных кусков камня. Нет никакого нарекания к кадкам для деревьев. Есть проблемы с зонами понижения — местами, которые соединяют тротуар с пешеходными переходами. В прошлом году их делали не из цельных кусков гранита, а из плиток. Это было связано в первую очередь с бюджетом. Так тоже можно делать, но это требует высокой квалификации рабочих.

Еще мы столкнулись с неожиданной проблемой озеленения. Едва посаженные растения попросту исчезали. Например, бесследно испарились три горные сосны на Смоленской площади. Поэтому от мелких растений в будущем придется отказаться.

В целом понятно, что всегда есть нарекания, но, учитывая большие масштабы работ и сжатые сроки, можно сказать, что строители справились.

Недавно установленные столбы с дорожными знаками покосились: виноват либо ветер, либо уличные вандалы
Назначение бетонного острова рядом с рельсами до конца не понятно, еще больше вопросов вызывает его эстетическая ценность
Больше всего проблем с плиткой: даже минимальный слой снега портит новое покрытие
Бетонные блоки на новых тротуарах портят облагороженные улицы
И используются горожанами как скамейки
Стыки плитки с трамвайными рельсами — самое слабое звено дорожного полотна
Еще одна проблемная зона — переходы плитки от тротуара к проезжей части
Многие колодцы оформлены небрежно
Движение горожан на пешеходных зонах затрудняют клумбы и различные перегородки
В пешеходной зоне стоят покосившиеся трансформаторные будки: они затрудняют трафик и портят внешний вид улицы
Возле офиса «Лукойла», очевидно, работали более добросовестные бригады
Сложить скамейки дощечка к дощечке не получилось: стыки не только видны, но и ощутимы
Выставочные щиты мешают пешеходному трафику
На каких-то участках работы не вызывают нареканий
Плюс благоустройства улиц в том, что парковаться на тротуарах больше не получится
Уровень газона заметно выше уровня тротуара: дождь будет вымывать почву и пачкать пешеходную зону
Качество кадок с деревьями не вызывает нареканий архитекторов, но их необходимость на пешеходной зоне под вопросом у горожан
Некоторые участки сделаны почти идеально
Некоторые заграждения остались на Тверской — то ли после ремонта, то ли после мартовского митинга