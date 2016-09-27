Я негативно отношусь к снижению минимальной стоимости поездки в «Яндекс.Такси». Сейчас цены на все растут: дорожает аренда автомобилей, запчастей, расходных материалов. При этом «Яндекс.Такси» не понижает свой процент заработка с каждой поездки, а наоборот, увеличивает. Разве это можно назвать заботой о водителях?

Когда сервис только появился, водители не должны были отдавать «Яндексу» заработанные деньги. Потом агрегатор запросил 3 % с каждой поездки. Сейчас же процент, который получает «Яндекс», растет вместе с увеличением суммы поездки. К примеру, за поездку в 99 рублей платить ничего не надо, а вот за большую заработанную сумму водитель отдаст 15 % и более. Так, если я заработаю тысячу рублей, «Яндекс» получит 200 рублей, а если заработаю 5 тысяч рублей, то с меня возьмут уже тысячу.

Но здесь есть еще один момент, связанный с тем, что к «Яндекс.Такси» можно подключиться только через таксопарк или какую-нибудь компанию, имеющую договоренность с сервисом. Мы называем такие компании «подключашками». «Подключашка» берет с водителя от 2 до 10 % с каждой поездки. Вот и получается: чтобы заработать тысячу рублей, нужно отдать 300–400 рублей непонятно кому.

«Яндекс.Такси» предлагает один, максимум два заказа в час. В среднем именно столько времени уходит на каждый заказ: 15–20 минут занимает дорога к клиенту, от пяти до десяти минут на ожидание и еще 20 минут на саму поездку. В результате почти ничего не зарабатываешь, так как за бензин и обслуживание автомобиля нужно платить из своего кармана. Если раньше таксисты получали в среднем 30–35 тысяч в месяц, то сейчас эта сумма сократится в два раза.

Еще у «Яндекса» есть тариф для Подмосковья: 50 рублей посадка, 18 рублей за километр и два рубля в минуту. Если едешь, например, от Мытищ до метро «Медведково» по пробкам, то на десять километров потратишь час. Поездка обойдется клиенту в 350 рублей, но водителю после выплаты процента сервису и «подключашке», а также оплаты бензина останется только 120 рублей. 120 рублей в час — это достойный заработок для таксиста, который работает на автомобиле стоимостью минимум 600 тысяч рублей?

Официально у нас рабочий день максимум восемь часов, но на деле водители работают от 16 и до 20 часов. Некоторые сутками работают, хотя это запрещено законом в любой нормальной европейской стране. Сейчас кто попало может устроиться в таксомоторную компанию. Для этого достаточно заплатить 8 тысяч рублей, и на Комсомольском вокзале вам за десять минут сделают водительские права. «Яндекс.Такси» никак за этим не следит. Весь их контроль заключается в том, что они просят присылать фотографии машин. Но снять номера и подменить машину можно без проблем.

К тому же одно дело — машина, и совсем другое — водитель, который должен быть не накуренный, не пьяный, не под насваем или кайфом. А ведь встречаются и такие, но по-другому 24 часа в сутки они бы не проработали. Таксисты, участвующие в протестных акциях, хотят добиться достойных условий труда. Я их в этом полностью поддерживаю, хотя сам участвовать в этот раз не смог из-за сильной простуды.