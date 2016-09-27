КомментарийВодители «Яндекс.Такси» — о снижении минимальной стоимости поездок
Сколько работают и зарабатывают таксисты, а также насколько тщательно сервис их контролирует
19 сентября 2016 года сервис «Яндекс.Такси» снизил минимальную стоимость поездок по всем тарифам в Москве на 100 рублей. Теперь по тарифу «Эконом» можно проехать путь длиной два километра и продолжительностью пять минут всего за 99 рублей. Новая минимальная стоимость поездок по тарифам «Комфорт», «Комфорт+» и «Минивэн» составляет 199 рублей, а для «Бизнеса» — 299 рублей.
В ответ на изменение тарифов водители сервиса попытались провести акцию протеста у офиса компании «Яндекс» вечером 20 сентября. Они поставили машины перед зданием на улице Тимура Фрунзе вплотную друг к другу, имитируя столкновение. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов помешали проведению акции. Шестеро протестующих были задержаны, на пятерых из них составили административные протоколы.
Также московские таксисты опубликовали заявление, в котором призвали всех к бойкоту сервиса, так как снижение минимальной стоимости поездки, по их мнению, ведет к несправедливой конкуренции: «Присоединяйся к бойкоту Яндекс-заказов 23–26 сентября! Не работай с ними в эти дни и объясняй коллегам. Иначе останемся без работы и без штанов. Бойкот „Яндексу“!»
Представители сервиса «Яндекс.Такси» прокомментировали призыв к бойкоту: по их словам, изменение тарифов обсуждалось с партнерскими таксопарками и некоторыми водителями, кроме того, все таксисты были заранее предупреждены о грядущих переменах. Также представители агрегатора добавили, что «это обычная реакция на любые изменения, независимо от того, плохие они или хорошие» и сервис будет работать в обычном режиме.
22 сентября акции протеста против новых тарифов возобновились: водители такси проехали по Профсоюзной улице с включенными аварийными фарами. Символика «Яндекса» на некоторых машинах была перечеркнута. Около 20 протестующих собрались в этот день у офиса компании. После чего на троих таксистов составили административные протоколы. На следующий день водители сервиса отказывались принимать заказы в районе Раменки, из-за чего коэффициент поездки вырос до 2,0. По словам одного из организаторов акции Сергея Кретова, в ней участвовали около 90 машин.
The Village поговорил с таксистами о снижении тарифов, работе сервиса и способах решения конфликта.
Олег Хаб
водитель сервиса «Яндекс.Такси»
Я негативно отношусь к снижению минимальной стоимости поездки в «Яндекс.Такси». Сейчас цены на все растут: дорожает аренда автомобилей, запчастей, расходных материалов. При этом «Яндекс.Такси» не понижает свой процент заработка с каждой поездки, а наоборот, увеличивает. Разве это можно назвать заботой о водителях?
Когда сервис только появился, водители не должны были отдавать «Яндексу» заработанные деньги. Потом агрегатор запросил 3 % с каждой поездки. Сейчас же процент, который получает «Яндекс», растет вместе с увеличением суммы поездки. К примеру, за поездку в 99 рублей платить ничего не надо, а вот за большую заработанную сумму водитель отдаст 15 % и более. Так, если я заработаю тысячу рублей, «Яндекс» получит 200 рублей, а если заработаю 5 тысяч рублей, то с меня возьмут уже тысячу.
Но здесь есть еще один момент, связанный с тем, что к «Яндекс.Такси» можно подключиться только через таксопарк или какую-нибудь компанию, имеющую договоренность с сервисом. Мы называем такие компании «подключашками». «Подключашка» берет с водителя от 2 до 10 % с каждой поездки. Вот и получается: чтобы заработать тысячу рублей, нужно отдать 300–400 рублей непонятно кому.
«Яндекс.Такси» предлагает один, максимум два заказа в час. В среднем именно столько времени уходит на каждый заказ: 15–20 минут занимает дорога к клиенту, от пяти до десяти минут на ожидание и еще 20 минут на саму поездку. В результате почти ничего не зарабатываешь, так как за бензин и обслуживание автомобиля нужно платить из своего кармана. Если раньше таксисты получали в среднем 30–35 тысяч в месяц, то сейчас эта сумма сократится в два раза.
Еще у «Яндекса» есть тариф для Подмосковья: 50 рублей посадка, 18 рублей за километр и два рубля в минуту. Если едешь, например, от Мытищ до метро «Медведково» по пробкам, то на десять километров потратишь час. Поездка обойдется клиенту в 350 рублей, но водителю после выплаты процента сервису и «подключашке», а также оплаты бензина останется только 120 рублей. 120 рублей в час — это достойный заработок для таксиста, который работает на автомобиле стоимостью минимум 600 тысяч рублей?
Официально у нас рабочий день максимум восемь часов, но на деле водители работают от 16 и до 20 часов. Некоторые сутками работают, хотя это запрещено законом в любой нормальной европейской стране. Сейчас кто попало может устроиться в таксомоторную компанию. Для этого достаточно заплатить 8 тысяч рублей, и на Комсомольском вокзале вам за десять минут сделают водительские права. «Яндекс.Такси» никак за этим не следит. Весь их контроль заключается в том, что они просят присылать фотографии машин. Но снять номера и подменить машину можно без проблем.
К тому же одно дело — машина, и совсем другое — водитель, который должен быть не накуренный, не пьяный, не под насваем или кайфом. А ведь встречаются и такие, но по-другому 24 часа в сутки они бы не проработали. Таксисты, участвующие в протестных акциях, хотят добиться достойных условий труда. Я их в этом полностью поддерживаю, хотя сам участвовать в этот раз не смог из-за сильной простуды.
Иллари Вахтин
водитель сервиса «Яндекс.Такси»
Конечно, неприятно, что понизили минимальную стоимость поездки. Многие клиенты заказывают такси, только чтобы доехать до ближайшего магазина. А мне до них ехать, к примеру, три километра. Это невыгодно, так как за бензин я плачу сам. Но новые тарифы никак не повлияют на мой заработок, потому что я много работаю.
Мне кажется, те, кто бастует, просто не могут подстроиться под изменения. А я могу, стараюсь работать в зонах с повышенным коэффициентом. Иногда так получается заработать даже больше, чем со старыми тарифами. Например, раньше поездка от метро «Охотный Ряд» до Балашихи с коэффициентом 1,6 обходилась клиенту в 800 рублей, а сейчас — примерно в 1 200 рублей. Выгода хорошая! От невыгодных заказов я часто отказываюсь, хотя иногда приходится брать и их, так как мне нужны высокий рейтинг и активность. Именно они влияют на распределение заказов.
Что касается процента, который уходит «Яндекс.Такси» от каждой поездки, то я на эту тему никогда не заморачивался. Ребята говорят, что чем больше стоимость поездки, тем больше и процент «Яндекса». Но я точно не знаю. В среднем за 12 часов работы можно заработать 6 тысяч рублей, но это потолок. Из этих денег 1 000–1 500 рублей уйдут на бензин и порядка 1 500 рублей — сервису. Так что таксист в итоге получит только 3–4 тысячи рублей. Но ведь всегда можно взять клиентов, голосующих на улице, и подзаработать.
«Яндекс.Такси» следит за машинами, которые водители используют для поездок: просят присылать фотографии всего автомобиля раз в три дня, а иногда приезжаешь на заказ, а там — сотрудники агрегатора. Они проводят осмотр машины и делают фотографии.
Я не участвовал в протестных акциях водителей. Мне кажется, это бессмысленно. Никто не запрещает им отключиться от сервиса или просто не принимать заказы. Думаю, это будет гораздо эффективнее, чем намеренное создание пробок у офиса компании.
Сервис «Яндекс.Такси» отказались прокомментировать ситуацию для The Village.
ОБЛОЖКА: Студия Артемия Лебедева
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