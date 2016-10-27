6 Парк «Черное озеро» Gradmir/ Creative Commons (CC BY-SA 2.0) Alaexis/ Creative Commons (CC BY-SA 2.0) Одно из самых приятных для меня мест в городе. Я иногда прихожу сюда просто посидеть на скамейке, меня это успокаивает и помогает собраться с мыслями. Парк расположен в самом центре города, но скрыт от его суеты. Рядом можно купить хумус и фалафель в Meatball Box или покормить уток, обитающих в небольшом озере, а для любителей бега совсем скоро должны сделать беговые дорожки, хотя и без них парк пользуется популярностью у спортсменов. Вахитовский район

7 Кофейня «Нефть» В этом году появилось место, в котором готовят, пожалуй, лучший кофе в городе. Кофейня с черным, как и их кофе, названием «Нефть». Я практически каждый день беру у них стаканчик-другой, после чего гуляю по центру. ул. Декабристов, 85б

8 Чайхона «Древняя Бухара» Чайхона «Древняя Бухара» Вдоль улицы Право-Булачная стоит небольшое двухэтажное здание, в котором находится чайхона «Древняя Бухара». В будние дни тут не протолкнуться, особенно в обеденное время. Но, если вам повезет найти свободное местечко, вы сможете приобщиться к простой, но вкусной узбекской еде. Если на обед вы готовы съесть манты, чебуреки, плов и прочие радости узбекской кухни, то вам сюда. И не удивляйтесь, если по соседству будет сидеть офицер МЧС или, например, тренер футбольного клуба, — публика здесь очень разнообразная. ул. Право-Булачная, 19

9 Казанский университет Есть в Казани место, рядом с которым начинаешь чувствовать себя молодым и беззаботным, — это Казанский университет. Величественное здание с огромными колоннами, построенное больше 200 лет назад. Почти круглый год там ходят толпы студентов. Кто-то прогуливает пары, сидя на «сковородке» рядом с памятником молодому Ленину, кто-то гуляет во дворе университета, где расположен анатомический театр и обсерватория. Я всегда радуюсь и вспоминаю университетские годы, когда прохожу рядом. ул. Кремлевская, 18