Спецпроекты15 обязательных для посещения мест в Казани
Жители города составили гид по любимым заведениям, паркам и набережным
При поддержке S7 Airlines мы подготовили серию иллюстрированных гидов, посвященных семи городам России: Санкт-Петербургу, Ростову-на-Дону, Нижнему Новгороду, Казани, Екатеринбургу, Калининграду и Сочи. Самые яркие представители каждого города, которые меняют его в лучшую сторону, проведут вас по своим любимым местам и расскажут, откуда они черпают новые идеи для созидания.
Герои Казани:
Радмила Хакова
основатель сообщества татарских дизайнеров RUKAMI
Кирилл Екимовский
владелец мужской парикмахерской Chop-Chop в Казани
Василь Бадреев
организатор фестивалей Open Space Market и Open Food Market
карта
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Говорят, Казань — это третья столица России, но для меня это первый и самый главный город страны. Казань не похожа ни на Москву, ни на Санкт-Петербург. Тут каждый человек на улице чувствует себя включенным в общую среду и несет ответственность перед окружающими. Тут другие связи между людьми: невозможно представить себе ситуацию, чтобы ты был неправ перед кем-то и никогда больше не встретил этого человека, — город тебя с ним непременно сведет.
Казань медленнее Москвы, но быстрее Санкт-Петербурга. Местные жители — энергичные люди, и прямо сейчас в городе очень хорошее время для любых начинаний. При этом мне нравится, что, встраиваясь в современный мир, татары не теряют национальную идентичность: у нас очень сильный институт семьи, крепкая товарищеская порука и поддержка своих.
Радмила Хакова
основатель сообщества татарских дизайнеров RUKAMI
1 Набережная озера Кабан
Вечером здесь гуляют местные жители, катаются на велосипедах, смотрят на воду, кормят лебедей, обнимаются, разговаривают и смеются. Вечерняя подсветка озера, конечно, китч, но в Татарстане много китча, и он нормально тут выглядит. Если идти дальше по улице Марджани, можете встретить мою подругу Ксению, она частенько готовит там овощи на гриле или устраивает дружеские посиделки с вином. Выше по набережной стоит ряд одноэтажных домиков со старинными двориками. Мне очень нравится, что на этой стороне 12 мечетей и их хорошо слышно.
2 Блошиный рынок «Книжка»
Много лет каждое воскресное утро в парке Тинчурина собираются нумизматы, книжники и коллекционеры различных старинных вещичек. Все продавцы и покупатели давно знают друг друга. Тут своя атмосфера: люди выносят вещи и раскладывают их на клеенках, газетах, сундуках и стульях. Среди товаров можно найти старое деревянное зеркало, сахарницу, джинсы или ножку для куклы Барби. Я нашла дореволюционную чулпу — красивый татарский накосник. Купила за большие деньги, и ни копейки мне продавец не уступил. Если когда-нибудь пойду замуж, обязательно вплету ее в прическу.
В парке Карима Тинчурина (пересечение улиц Тинчурина и Татарстан)
3 Спа-отель «Лучано»
Я считаю, что это самый лучший спа-отель в России. По московским и европейским меркам он не очень дорогой, но казанцы считают буржуйством ходить сюда. Я хожу, потому что мне нравится хороший сервис. Для меня очень важно, что такое место есть в городе: оно повышает качество жизни.
ул. Островского, 26
4 Пересечение улицы Жуковского и улицы Максима Горького
yandex.ru/maps
Одно из моих любимых мест в городе. Пух с тополей, коралловая башенка театра Карима Тинчурина, сталинка на углу, здание музыкального училища, из распахнутых окон которого летом слышно музыку или как кто-то распевается, напротив дом Кекина — красивейший в Казани. Налево — Лядской сад, направо — парк «Черное озеро». Это прекрасное место.
5 Улица Толстого
Sagdeev Dmitriy – domofoto.ru/ Creative Commons (CC BY-SA 2.0)
Sagdeev Dmitriy – domofoto.ru/ Creative Commons (CC BY-SA 2.0)
Sagdeev Dmitriy – domofoto.ru/ Creative Commons (CC BY-SA 2.0)
Тихая улица, где я люблю каждый дом (и здание роддома тоже). Обожаю момент, когда студенты худграфа высыпают на улицу со своими мольбертами. Вообще, я люблю примерно весь Вахитовский район, и каждому, кто приезжает в наш город, я очерчиваю его на карте маркером: мол, ходи здесь пешком.
Радмила Хакова
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Для меня Казань — очень расслабленный город, здесь нет суеты крупных мегаполисов, это сильно помогает беречь свои нервы и силы. Я вдохновляюсь городом во время летних прогулок по старой части Казани или когда сижу в парке с интересной книгой. В последнее время у нас стали активно реконструировать парки и общественные пространства, поэтому можно не ограничиваться поездками в центр и проводить больше времени в своем районе.
Кирилл Екимовский
владелец мужской парикмахерской Chop-Chop в Казани
6 Парк «Черное озеро»
Gradmir/ Creative Commons (CC BY-SA 2.0)
Alaexis/ Creative Commons (CC BY-SA 2.0)
Одно из самых приятных для меня мест в городе. Я иногда прихожу сюда просто посидеть на скамейке, меня это успокаивает и помогает собраться с мыслями. Парк расположен в самом центре города, но скрыт от его суеты. Рядом можно купить хумус и фалафель в Meatball Box или покормить уток, обитающих в небольшом озере, а для любителей бега совсем скоро должны сделать беговые дорожки, хотя и без них парк пользуется популярностью у спортсменов.
Вахитовский район
7 Кофейня «Нефть»
В этом году появилось место, в котором готовят, пожалуй, лучший кофе в городе. Кофейня с черным, как и их кофе, названием «Нефть». Я практически каждый день беру у них стаканчик-другой, после чего гуляю по центру.
ул. Декабристов, 85б
8 Чайхона «Древняя Бухара»
Вдоль улицы Право-Булачная стоит небольшое двухэтажное здание, в котором находится чайхона «Древняя Бухара». В будние дни тут не протолкнуться, особенно в обеденное время. Но, если вам повезет найти свободное местечко, вы сможете приобщиться к простой, но вкусной узбекской еде. Если на обед вы готовы съесть манты, чебуреки, плов и прочие радости узбекской кухни, то вам сюда. И не удивляйтесь, если по соседству будет сидеть офицер МЧС или, например, тренер футбольного клуба, — публика здесь очень разнообразная.
ул. Право-Булачная, 19
9 Казанский университет
Есть в Казани место, рядом с которым начинаешь чувствовать себя молодым и беззаботным, — это Казанский университет. Величественное здание с огромными колоннами, построенное больше 200 лет назад. Почти круглый год там ходят толпы студентов. Кто-то прогуливает пары, сидя на «сковородке» рядом с памятником молодому Ленину, кто-то гуляет во дворе университета, где расположен анатомический театр и обсерватория. Я всегда радуюсь и вспоминаю университетские годы, когда прохожу рядом.
ул. Кремлевская, 18
10 Бар Mr. Willard
Если вы решили вечером развлечься и выпить, бар Mr. Willard, пожалуй, лучшее место в городе. Правда, попасть туда не так просто: у бара нет ни вывесок, ни телефона, а пройти туда можно только по спискам. Поэтому, собравшись в Казань, обзаведитесь знакомыми, с которыми вас туда пустят. Это того стоит, особенно если вы любите классические коктейли. Там можно вкусно поужинать и познакомиться с самыми приятными людьми Казани.
Кирилл Екимовский
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Самое важное в городе — это его настроение. В Казани миролюбивое настроение, тут царит красота, дружба и гармоничное пересечение культур. Город довольно спокойный, чистый и без суеты, несмотря на все признаки региональной столицы. В Казани много водоемов, город практически стоит на воде: река Казанка, семейство озер Кабан (верхний, нижний и средний), Волга. В общем, Казань — мой родной город, и, конечно, прежде всего он влияет на меня умиротворяюще, ведь дома всегда чувствуешь себя чуточку спокойнее.
Василь Бадреев
организатор фестивалей Open Space Market и Open Food Market
11 Старый центр
Wikipedia own work/ Creative Commons (CC BY-SA 2.0)
Sagdeev Dmitriy – domofoto.ru/ Creative Commons (CC BY-SA 2.0)
Sagdeev Dmitriy – domofoto.ru/ Creative Commons (CC BY-SA 2.0)
Dmitriy – domofoto.ru/ Creative Commons (CC BY-SA 2.0)
Sagdeev Dmitriy – domofoto.ru/ Creative Commons (CC BY-SA 2.0)
Я люблю побродить по старой части города. Маршрут для пешей прогулки: улицы Муштари, Бутлерова, Маяковского, Ульянова, Галактионова, Горького, Дзержинского, Кремлевская, Чернышевского. По пути можно заглянуть в бар «Соль» — одно из современных заведений города с хорошей музыкой, зайти в «Квартиру 63» — модный гастро-бар, или попробовать греческий фастфуд в «Гиросе». А на центральной пешеходной улице Баумана надо обязательно посетить столовую «Дом чая» — там не очень дорого, но очень вкусно.
12 Лядской сад
Тара-Амингу/ Creative Commons (CC BY-SA 2.0)
Этот небольшой сад находится в самом центре города, но скрыт от его шума. После ремонта сад стал одним из самых уютных мест в городе, и я люблю встречаться там с друзьями. Недавно в нем открылся ресторан «Марусовка», и у него есть все шансы стать новым модным местом Казани.
ул. Максима Горького
13 Склон около НКЦ «Казань»
Это место магнитом тянет меня с детства. В теплую погоду тут приятно сидеть, наблюдая за закатом или рассветом: вид на реку Казанку впечатляет в любое время дня. Сейчас сделали удобный спуск на Кремлевскую набережную, и можно прогуляться оттуда прямо до Казанского кремля.
ул. Пушкина, 86
14 Центр современной культуры «Смена»
Мне нравится центр современной культуры «Смена», там всегда интересные выставки, фестивали и хороший книжный магазин внутри. Сейчас они расширяются, и уже в этом году книжный магазин переедет на первый этаж, появится сувенирная лавка и бар. Здесь всегда очень насыщенная программа: в октябре запланированы лекции о современном искусстве, архитектуре и науке, а в середине декабря состоится Зимний книжный фестиваль, посвященный научно-популярной литературе.
ул. Бурхана Шахиди, 7
15 Старо-татарская слобода
Юсипов Линар/ Creative Commons (CC BY-SA 2.0)
Bestalex/ Creative Commons (CC BY-SA 2.0)
Здесь особенно чувствуется связь с родственными татарскими корнями, словно попадаешь в сказки Габдуллы Тукая. Национальный колорит Старо-Татарской слободы неповторим. Очень советую провести здесь некоторое время, прогуливаясь по местным магазинам и ресторанам, полюбоваться видами и архитектурой.
Южная часть Вахитовского района
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