На улице Покровке по соседству с недавно переехавшим баром «Сосна и Липа» открылся тако-бар «На чили». Это третье кафе под названием «На чили», также точки есть на корабле «Брюсов» и в универмаге «Цветной». Заведение уже работает, но официальное открытие состоится в пятницу, 21 октября. Об этом сообщается на странице тако-бара в Facebook.

«На чили»

Адрес: улица Покровка, 17/1 ВРЕМЯ РАБОТЫ: с 13:00 до 23:00 Средний счет: 600 рублей FACEBOOK

Еда Тако с обжаренной на гриле утиной грудкой — 400 рублей Тако с баклажаном на манер чили кон карне и сыром — 300 рублей Буррито с курицей моле и ризотто на мексиканский манер — 350 рублей Микс-салат с виноградом, помидором

и киноа в заправке из кинзы и халапеньо — 320 рублей Теплый салат с утиной грудкой и хурмой — 350 рублей Напитки «Пэил эль» с добавлением пюре огурцов, клубники и лимона — 250 рублей Пиво сорта saison с черноплодной рябиной —

250 рублей

Шеф-повар: За кухню заведения отвечают его владельцы Митя Крылов и Павел Веников. По их словам, они сами придумывают рецепты блюд бара.

Идея: В новом заведении расширенное меню. Здесь помимо буррито и тако готовят салаты, супы и гриль.

По описанию владельцев заведения, здесь подается «доступная еда с гастрономической составляющей на мексиканский манер». Кроме того, в меню стало больше свежих овощей и вегетарианских блюд, а также расширился выбор крафта. По выходным бар и кухня будут открыты практически круглосуточно.

Интерьер: За интерьер в новом «На чили» отвечала столярная мастерская «Дерево», которая создавала всю мебель. В оформлении стен использованы работы дизайн-бюро «Щука». Заведение рассчитано на 50 посадочных мест.