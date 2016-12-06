Кухня

Компактное меню первоначально разрабатывалось командой сообща, но за качеством блюд с момента открытия следит шеф-повар проекта Леван Чхартишвили. Главное, ради чего стоит сюда идти, — хинкали. Их готовят пяти видов: помимо традиционных мясных (45–50 рублей), есть с овощами, а еще с сыром сулугуни и картофелем (40 рублей). Хинкали делают исключительно под заказ. Собственно, большинство нареканий в первые недели работы проекта были связаны как раз с ними — часто заказ приходилось ждать больше часа. Сейчас проблему частично решили, увеличив штат лепщиков до трех человек, так что теперь максимальное время ожидания порции не превышает 45 минут.

Быстрее подадут хачапури, выбор которых тоже значителен: привычные аджарская, мегрельская и имеретинская интерпретации (350 рублей) соседствуют с менее очевидными — вроде хачапури с лобио (300 рублей) или шпинатом (300 рублей). Также в меню есть подборка холодных закусок — в частности, сациви (300 рублей), пхали (250 рублей) и рулетики из баклажанов с ореховой начинкой, — супы и несколько беспроигрышных горячих блюд — три варианта оджахури— со свининой, грибами или бараниной (270–400 рублей), чахохбили (300 рублей), лобио (250 рублей) и жареная корейка, которую подают на раскаленной глиняной сковороде кеци.

Будущее

Сильно вперед Волдайкина и Паламарчук стараются пока не заглядывать — сперва нужно справиться с проблемами, которые возникли на первом этапе: довести до ума кухню, усилить барную карту (пока в ней лишь восемь винных позиций и крепкий алкоголь) и окончательно определиться с форматом. С этим помогают посетители — к ним стараются прислушиваться: по просьбам гостей в хинкали стали класть меньше перца и соли, скоро введут дополнительные мясные блюда, а все новогодние каникулы будут варить хаш.