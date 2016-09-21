Техника безопасности

— Убедитесь, что прибор, который вы купили, оснащен защитой от перегрева и автоматически отключится, если обогреватель перегреется или упадет.

Очищайте прибор от пыли: она легко может загореться.

— Если обогреватель неисправен (потекло масло, есть неприятный запах, изменился звук), сразу прекратите использование и не пытайтесь отремонтировать его самостоятельно.

— Никогда не сушите вещи и обувь непосредственно на обогревателе. Поставьте рядом стул и повесьте на него одежду, которую надо высушить. Никакой текстиль не должен касаться прибора. Это же относится и к шторам, и к постельному белью.

— Никогда не ставьте обогреватель на мягкую мебель или на кровать.

Не пропускайте провод под ковром или ковровым покрытием. И не ставьте обогреватель на ковер.

— Не оставляйте приборы включенными, если уходите из дома. Это серьезная пожарная опасность. Также не оставляйте включенный прибор в детской без присмотра.