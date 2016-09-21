Гид The VillageКак выбрать обогреватель
Разбираемся, какой обогреватель купить, чтобы не замерзнуть до наступления отопительного сезона
Осень в этом году наступила точно по расписанию. А поскольку бабье лето, похоже, отменяется, подготовку к холодам лучше не откладывать. Мы уже рассказали, как создать в доме уют и какую верхнюю одежду и обувь купить. Теперь решаем, как обогреть жилье. Спросили у специалиста, чем обогреватели отличаются друг от друга, какой согреет лучше и на какие характеристики стоит обратить внимание при покупке.
Комментарий
Кирилл Коренев, старший специалист в сети магазинов электроники
Масляный обогреватель
Как правило, выглядит как самая обычная батарея, только на колесиках и со шнуром и вилкой. Внутри такого обогревателя не вода, а специальное минеральное масло. Оно нагревается, и всем становится тепло. Количество секций такого устройства определяет, какое пространство оно может обогреть. Если хотите, чтобы было теплее, или выбираете устройство для большого помещения, покупайте те масляные обогреватели, которые состоят из большего количества секций. Обратите внимание, что масло в приборе может нагреваться до высокой температуры в 100–120 градусов. Поэтому лучше выбрать модель, оборудованную термостатом, который будет отключать нагрев по достижении определенной температуры. Иначе есть риск получить ожог. Это особенно опасно, если в доме есть маленькие дети или животные. Кроме того, такой обогреватель нельзя использовать в ванной комнате и других помещениях с повышенной влажностью. Еще один минус — довольно активное потребление электроэнергии. Главные же плюсы масляного обогревателя в том, что он бесшумно работает, долго сохраняет тепло после выключения и относительно доступен по цене.
по часовой стрелке
Радиатор Electrolux EOH/M-6105
купить за 3 190 рублей
Радиатор Kingstone KS-1507D
купить за 2 499 рублей
Обогреватель ZanussiI ZOHE S-07W
купить за 2 699 рублей
Конвекторный обогреватель
Конвектор тоже внешне напоминает батарею, но в нем нет секций. Это скорее плоский экран с небольшими прорезями внизу и вверху. Его можно закрепить на стене, лучше всего на уровне обычных батарей, или поставить на пол. Принцип его работы такой: он забирает холодный воздух через нижние отверстия, прогоняет его через нагревательный элемент внутри (в современных конвекторных устройствах он, как правило, керамический) и выпускает теплый воздух через отверстия вверху, обогревая таким образом помещение. Работает он также бесшумно. Корпус нагревается, но не так сильно, как у масляного, поэтому риска обжечься нет. Некоторые модели конвекторных обогревателей (у них должен быть влагозащитный корпус) можно использовать даже в ванной комнате. Электроэнергии такой прибор потребляет не очень много, но нагреть им помещение быстро не получится.
по часовой стрелке
Конвектор Ballu Plaza Ext Bep/Ext-1000 купить за 4 306 рублей
Конвектор Bork R701 купить за 14 880 рублей
Конвектор Timberk TEC.PF1 M 2000 IN купить за 3 630 рублей
Тепловентилятор
В небольшом пластиковом или металлическом корпусе есть нагревательный элемент, за которым установлен вентилятор, — он помогает распространить тепло по помещению. Такой обогреватель быстрее всех согреет пространство, потому что греть начинает уже с момента включения. Он компактный, и его можно устанавливать не только на пол, но и, например, на стол. Мощность выдувания воздуха, его направление и температура нагрева в современных моделях тепловентиляторов регулируется. Основной недостаток данного прибора — шум. Выбирая тепловентилятор, обращайте внимание на качество пластика, из которого сделан корпус, — проверьте, сильно ли он нагревается, когда прибор включен на полную мощность.
по часовой стрелке
Тепловентилятор Timberk TFH S20SMX купить за 890 рублей
Тепловентилятор Timberk TFH T15TL.D купить за 1 135 рублей
Тепловентилятор Stadler Form Max Air Heater купить за 8 990 рублей
Инфракрасный обогреватель
Этот обогреватель принципиально отличается от трех предыдущих. Он греет не воздух, а людей, животных и предметы, находящихся в его зоне действия (как солнечные лучи), поэтому не влияет отрицательно на микроклимат в доме и не сушит воздух. Инфракрасные лучи неопасны для организма человека, но если переборщить с мощностью и купить на небольшую комнату прибор, рассчитанный на обогрев стадиона, то риск ожога все-таки будет. Инфракрасные обогреватели бывают кварцевые, карбоновые, галогеновые и микатермические. Кварцевые —самые недорогие и компактные; единственный момент — у них не очень продолжительный срок службы. Инфракрасный обогреватель быстро начинает отдавать тепло, но сам нагревается не сильно (примерно до 60 градусов).
по часовой стрелке
Микатермический обогреватель Polaris PMH 2095 купить за 5 699 рублей
Карбоновый обогреватель Neoclima NC-CH-3000 купить за 5 695 рублей
Кварцевый обогреватель Delta D-021 купить за 1 860 рублей
Электрокамин
Скорее элемент декора, чем обогреватель. Но тепло от него, конечно, тоже есть — для этого электрокамины чаще всего оснащают стеклянными излучателями или термовентиляторами. Ухаживать за таким прибором нужно внимательно: периодически менять лампочки, следить, чтобы внутри не скапливалась пыль, наполнять специальный резервуар водой (если вы выбрали камин с парогенератором).
Техника безопасности
— Убедитесь, что прибор, который вы купили, оснащен защитой от перегрева и автоматически отключится, если обогреватель перегреется или упадет.
Очищайте прибор от пыли: она легко может загореться.
— Если обогреватель неисправен (потекло масло, есть неприятный запах, изменился звук), сразу прекратите использование и не пытайтесь отремонтировать его самостоятельно.
— Никогда не сушите вещи и обувь непосредственно на обогревателе. Поставьте рядом стул и повесьте на него одежду, которую надо высушить. Никакой текстиль не должен касаться прибора. Это же относится и к шторам, и к постельному белью.
— Никогда не ставьте обогреватель на мягкую мебель или на кровать.
Не пропускайте провод под ковром или ковровым покрытием. И не ставьте обогреватель на ковер.
— Не оставляйте приборы включенными, если уходите из дома. Это серьезная пожарная опасность. Также не оставляйте включенный прибор в детской без присмотра.
Обложка: y_seki - stock.adobe.com
КомментарииПодписаться