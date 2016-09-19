ВещиГлавные покупки осени: Обувь
Челси, классические ботинки, ботфорты и казаки — всё, что пригодится в ближайшие пару месяцев
С наступлением осени мы по традиции рассказываем о главных событиях наступившего сезона: новых фильмах, книгах и альбомах. А заодно советуем, как обустроить дом и подготовиться к холодам. Про верхнюю одежду для промозглых дней мы тоже уже говорили. В новом выпуске вспоминаем об обуви для межсезонья — удобной, симпатичной и непромокаемой. Обо всех остальных способах утеплиться и не промокнуть — в следующем выпуске.
Кроссовки и кеды
Несмотря на то что дело идет к холодам, для кроссовок и кед сейчас в самый раз. Более того, может оказаться, что кожаная пара Nike или adidas Originals придется кстати и в разгар зимы — резкое потепление и бесснежный декабрь в Москве не такая уж редкость.
Что выбирать? Кроссовки из плотного нубука или гладкой кожи на толстой подошве: в отличие от замши, они не боятся реагентов и луж. Кеды (к примеру, влагостойкие Vans Old Skool, которые журнал Paper провозглашает чуть ли не главной парой 2016 года) сгодятся на ближайшие пару недель, но потом их лучше заменить неубиваемыми Native или ботинками из кожи.
Челси
Челси — едва ли не универсальная городская обувь. Непромокаемые (при условии, что вы выбираете модель из гладкой кожи), но теплые
(в отличие от резиновых сапог) ботинки легко вписать в повседневный гардероб. Самую удобную и неубиваемую пару, как водится, лучше искать у профессиональных обувных марок. Например, Clarks или Vagabond. Не стоит забывать и про классику вроде Blundstone. Бюджетные челси в новом сезоне, как и прежде, выпустил и масс-маркет: Mango, Zara и даже H&M.
По часовой стрелке
Clarks
6 тысяч рублей
Loake
11 900 рублей
Zara
5 999 рублей
Blundstone
14 490 рублей
Казаки
Zara
6 599 рублей
Казаки в новом сезоне вернулись в самом деликатном из возможных вариантов — это не грубые остроносые сапоги с широким голенищем, а вариации на тему. Например, лаковые полусапоги со скошенным каблуком или высокие ботинки с вытянутым мыском.
Все закономерно: такие сапоги проще сочетать с любимой парой бойфрендов или узкой юбкой мини, платьем с проблесками люрекса и кашемировым свитером с вышивкой.
Vagabond
9 тысяч рублей
Isabel Marant
30 тысяч рублей
Dr. Martens
9 650 рублей
Fracap
15 500 рублей
Классические ботинки
Классические крепкие ботинки из кожи на шнуровке кочуют из осеннего в зимний сезон уже не первый год. Оно и понятно — правильно подобранная пара станет надежным спутником на добрый десяток лет и не подведет ни в холод (теплая стелька плюс шерстяной носок), ни в жару.
Универсальных советов в случае выбора ботинок немного: лучше всего, чтобы модель была выполнена из натуральной кожи, а не кожзама; нейтральная расцветка почти наверняка приживется в любом гардеробе, а тщательный уход и регулярная чистка помогут сохранить пару в первозданном виде как можно дольше.
Massimo Dutti
15 990 рублей
Ботфорты
Начало осени — самое удачное время для замшевых ботфортов, которые дизайнеры в новом сезоне советуют носить практически со всем. Мы и не спорим: пара на небольшом каблуке или плоской подошве дополнит привычное сочетание из юбки А-силуэта и свитера крупной вязки. Из неоспоримых преимуществ — возможность носить ботфорты с любой верхней одеждой, от объемного стеганого бомбера до плаща в пол или пальто-халата. Из очевидных минусов — все та же маркость (главная проблема замши) и неспособность противостоять стихии — в дождь такую обувь лучше не надевать.
Topshop
10 тысяч рублей
обложка: Zara
КомментарииПодписаться