Кроссовки и кеды

Несмотря на то что дело идет к холодам, для кроссовок и кед сейчас в самый раз. Более того, может оказаться, что кожаная пара Nike или adidas Originals придется кстати и в разгар зимы — резкое потепление и бесснежный декабрь в Москве не такая уж редкость.

Что выбирать? Кроссовки из плотного нубука или гладкой кожи на толстой подошве: в отличие от замши, они не боятся реагентов и луж. Кеды (к примеру, влагостойкие Vans Old Skool, которые журнал Paper провозглашает чуть ли не главной парой 2016 года) сгодятся на ближайшие пару недель, но потом их лучше заменить неубиваемыми Native или ботинками из кожи.