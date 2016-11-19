Во вторник Канье Уэст приехал в Москву, чтобы встретиться с самым известным на Западе российским дизайнером Гошей Рубчинским, а заодно побывать на выставке фотографий Александра Родченко в Мультимедиа Арт Музее и перекусить в Public Bar на Покровке. Сразу после этого в интернете появились слухи, что Рубчинский будет работать над следующей коллекцией Канье (предыдущая и самостоятельная коллекция музыканта, надо отметить, особого успеха не имела). Слухи Рубчинский опроверг в тот же вечер, зато в московском концепт-сторе «КМ20» появилась другая коллаборация дизайнера — с Comme des Garçons.

Совместно с маркой дизайнер создал свой первый аромат. Он получил лаконичное название «Гоша Рубчинский» и стоит вполне адекватные 5 900 рублей, как и большинство парфюмов Comme des Garçons. Для марки это далеко не первый опыт привлечения сторонних авторов: CDG работали с музыкантом и продюсером Фарреллом Уильямсом, дизайнером Стивеном Джонсом, командой журнала Monocle, а недавно и вовсе выпустили духи вместе с креативным директором американского Vogue Грейс Коддингтон.

Аромат заявлен как унисекс — подойдет и парням, и девушкам, а основными нотами стали горный цветок бучу, семена мандарина, пачули, голубая ромашка и экстракт корня дягиля — не самое банальное сочетание. Специально к выходу своего первого аромата Рубчинский выпустил книгу, которая посвящена главной идее и теме парфюма (краткое содержание — много диких пляжей Испании, молодых людей на скейтбордах и друзей дизайнера). Купить ее можно здесь же.

И если аксессуары из коллекций Рубчинского разлетаются в считаные часы после релиза коллекций, а верхняя одежда стоит неприлично дорого, то аромат — самый легкий и незатратный способ проникнуться творчеством дизайнера.