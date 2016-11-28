Ежегодная премия в области искусства The Art Newspaper Russia назвала номинантов. Лонг-лист опубликован на сайте премии.

За звание лучшего музея поборются наряду с Московским музеем современного искусства и Третьяковской галереей снова открывающийся после реставрации Институт русского реалистического искусства и работающий с мая Музей русского импрессионизма. Также здесь представлен один номинант не из столицы — Приморский государственный объединенный музей имени Арсеньева.

В номинацию «Выставка года» попали «Roma Aeterna… Шедевры Пинакотеки Ватикана» в Третьяковке, «Пиранези. До и после» в ГМИИ имени Пушкина, «До востребования. Коллекция русского авангарда из региональных музеев» в Еврейском музее и центре толерантности и «Артмосфера» международной биеннале уличного искусства фонда RuArts.

Всего награды распределят в пяти номинациях: кроме «Музея года» и «Выставки года», это «Книга года», «Реставрация года» и «Личный вклад». С претендентами можно ознакомиться здесь. Один из критериев отбора участников, по словам организаторов премии, — «включенность номинируемого проекта в мировой художественный контекст».

Церемония вручения состоится 2 февраля в Центральном Манеже. Победителям подарят статуэтки в виде скрещенных Биг-Бена и Спасской башни Кремля.