Первый день фестиваля «Пасхальный дар» в Москве
Сегодня в Москве стартовал ежегодный фестиваль «Пасхальный дар». Его главной темой в этом году стала благотворительность. До 15 апреля горожане смогут принять участие в кулинарных школах, а также помочь животным и посмотреть инклюзивные спектакли.
На 38 площадках фестиваля установили более 150 арт-объектов: пасхальные деревья, читальные домики, макеты известных московских колоколов, а также восьмиметровое пасхальное яйцо. The Village собрал снимки москвичей, не побоявшихся выйти из дома, несмотря на штормовое предупреждение.
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