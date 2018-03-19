На сервисе «Юла» появились объявления о продаже билетов на концерт в «Олимпийском», бесплатно полученных москвичами за участие в голосовании на выборах президента.

Стоимость билетов варьируется от 300 до 3 тысяч рублей. Средняя цена составляет 1 тысячу рублей, хотя средняя стоимость покупки почти в два раза меньше.

В первый день появления билетов в продаже пользователи «Юлы» купили каждый восьмой лот.

Ранее Мосгоризбирком пообещал подарить избирателям, впервые проголосовавшим на выборах, билеты на концерт в «Олимпийском».

18 марта в России прошли выборы президента. По результатам обработки 99 % бюллетеней Владимир Путин занял первое место с 76,6 % голосов.

Источник: представители «Юлы»