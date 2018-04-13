Суд удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке Telegram, так как мессенджер не предоставил ФСБ ключи для расшифровки сообщений пользователей. Судья Юлия Смолина разрешила ограничить доступ к сервису немедленно — до вступления решения по иску в законную силу. Адвокаты Telegram попробуют оспорить решение, но сам Павел Дуров считает происходящее «откровенным фарсом», который следует игнорировать.

Испугавшись блокировки, авторы телеграм-каналов начали призывать подписчиков переходить в другие социальные сети. Сами же пользователи по традиции высмеивают Роскомнадзор и задаются вопросами, какой VPN-сервис выбрать и могут ли другие мессенджеры заменить Telegram.

The Village собрал самые яркие реакции на блокировку из соцсетей.

«А если я верну стену, вы вернёте Телеграм?» © Павел Дуров — Артём Дерягин (@DerArto) 13 апреля 2018 г.

Дуров, введи войска! — Лось (19,6) (@poooovar) 13 апреля 2018 г.

Умрешь. Судья написала в решении, что запрещает распространять Telegram на электро-вычислительных машинах. НА ЭВМ, Карл! — Андрей Мальгин (@andrey_malgin) 13 апреля 2018 г.

Твое лицо, когда заблокировали Телеграм pic.twitter.com/w221pyaYqw — Нижний интернет (@Sitael88) 13 апреля 2018 г.

Щас, конечно, в ИГИЛ паника. Никто не знает как дальше работать в России без телеграма. Хоть распускай организацию теперь. — историк-алкоголик (@AlcoHistory) 13 апреля 2018 г.

Чувак, который купил канал Бывшая за 5,5 миллионов рублей меньше полугода назад pic.twitter.com/9dujXPFdzb — Кирилл Родин (@k_rodin) 13 апреля 2018 г.

Судья для принятия решения по Telegram удалился для загрузки в свой телефон VPN.. — деревня Счастливое (@willi_rusland) 13 апреля 2018 г.

Девочки, привет, к кому приехать VPN настроить?😎 — анатолий ноготочки💅 (@A_Kapustin) 13 апреля 2018 г.

Надеюсь, российские чиновники хотя вы выкупили доли в крупнейших VPN-сервисах, иначе это совсем тупо. — Михаил Кафанов (@AveMisha) 13 апреля 2018 г.

почтовый голубь купить москва — Никотинка с Бровями (@Yoghikitt) 13 апреля 2018 г.

Чо пацаны ТамТам? У кого шестизнак ICQ можно взять? — Alexey Tyurenkov (@SolidPumba) 13 апреля 2018 г.

Не работает Telegram? Встречаемся в TamTam! pic.twitter.com/j8P26IJtAb — Evgeny Kozlov (@ekozlov) 13 апреля 2018 г.

Есть отличная идея названия мессенджера, который по любому шороху будет сливать информацию властям.



ТУК-ТУК! pic.twitter.com/pGJRlTP4Ws — kzkv (@jc_ru) 13 апреля 2018 г.

при входе в метро остановили полицейские, потребовали показать стоит ли телеграм на телефоне — граф дю норд (@princdatskij) 13 апреля 2018 г.

Теперь интересно через сколько дней власть вытащит голову из задницы и отыграет все назад — Mx Zrcky (@shaikhulud) 13 апреля 2018 г.