Реакция«Дуров, введи войска!»: Пользователи соцсетей — о блокировке Telegram
Роскомнадзору разрешили немедленно ограничить доступ к мессенджеру
Суд удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке Telegram, так как мессенджер не предоставил ФСБ ключи для расшифровки сообщений пользователей. Судья Юлия Смолина разрешила ограничить доступ к сервису немедленно — до вступления решения по иску в законную силу. Адвокаты Telegram попробуют оспорить решение, но сам Павел Дуров считает происходящее «откровенным фарсом», который следует игнорировать.
Испугавшись блокировки, авторы телеграм-каналов начали призывать подписчиков переходить в другие социальные сети. Сами же пользователи по традиции высмеивают Роскомнадзор и задаются вопросами, какой VPN-сервис выбрать и могут ли другие мессенджеры заменить Telegram.
The Village собрал самые яркие реакции на блокировку из соцсетей.
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