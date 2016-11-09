Хотите вы этого или нет, но в 2017 году в стране появятся две новые купюры — в 2 тысячи и 200 рублей. Чтобы определить, какие города на них изобразить, объявили всероссийское голосование, победителями которого стали Севастополь и Владивосток (а точнее, Дальний Восток в целом). И пока музыкант Илья Лагутенко где-то открывал шампанское, мы звонили абонентам Тele2, чтобы спросить у них, что они обо всем этом думают и не прошел ли конкурс мимо них.

Символами новых банкнот номиналами в 2 тысячи и 200 рублей выбрали Севастополь и Владивосток

Андрей, продавец Недавно в России прошел конкурс, который определил, что изобразят на новых купюрах достоинством в 2 тысячи и 200 рублей: победителями стали Дальний Восток и Севастополь. Слышали ли вы об этом, голосовали ли сами? Честно говоря, я об этом даже не слышал. Я и купюру-то эту в глаза не видел — не знаю, как она выглядит. А если бы ввели купюры по пять рублей и десять тысяч, какие города, по-вашему, нужно было бы на них изобразить? Даже не знаю. Может быть, Сергиев Посад? Как вам, кстати, инициатива ввести в оборот купюру в 999 рублей, чтобы ею можно было расплачиваться в магазинах бытовой техники? Ну только если на ней изобразят магазин «Эльдорадо»!

Женщина не представилась По вашему мнению, какой город больше достоин быть изображенным на купюре в 2 тысячи рублей? Мне вообще все равно. А какой город вы бы изобразили на десятирублевой купюре? Нарисуйте там мужика нормального. Не понял. Нарисуйте на купюре нормального мужика, который не пьет, не курит и не ругается. Но это же несуществующий мужчина. Да. Но только представьте, сколько женщин на это поведется. Послушать запись разговора 2:07

Дмитрий, журналист на радио Вы наверняка слышали о том, что прошел очередной всероссийский конкурс. Он определил, что на новых купюрах в 2 тысячи и 200 рублей будут изображены Дальний Восток и Севастополь. Вы голосовали? Если да, то за кого? К сожалению, я не смог проголосовать, потому что процедура оказалась какой-то уж очень сложной. Но то, что Владивосток стал одним из победителей, — это очень круто. Казань проиграла, да и бог с ней. Ну да, а то пришлось бы Илье Лагутенко переделывать свою знаменитую песню в «Казань-2000». Да, слишком много мороки. А зачем вообще, по-вашему, россиянам новая купюра в две тысячи рублей? Да ни за чем. Нам и пять тысяч не очень нужны. Может, у Центробанка был скучный день, и они решили как-то повеселиться? Мол, а давайте новую купюру выпустим, конкурс замутим? Сто процентов! А что бы вы изобразили на купюрах в 5 рублей и 10 тысяч, если бы такие были? На пяти рублях — Челябинск. А на десяти тысячах — Крым в натуральную величину. А вы случайно не в Центробанке работаете? У вас такие идеи классные, странно, что вы еще не там. Да, думаю туда устроиться. Прямо вот сейчас уволюсь и пойду. Спасибо вам большое за идею! Послушать запись разговора 3:37

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