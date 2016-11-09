СпецпроектыЧто вы на это скажете: Москвичи комментируют последние новости
Запуск МЦК, новый сериал HBO и волк Забивака — горожане рассказывают, что они обо всем этом думают
Не так давно четверть опрошенных москвичей пожаловались на недостаток общения. Чтобы исправить эту ситуацию, мы попросили популярного видеоблогера Романа Бордунова позвонить в самое удобное время и задать самые неудобные вопросы столичным абонентам оператора Тele2. Компания сейчас как раз отмечает годовщину работы в нашем городе и в честь этого события запустила новый тариф «Говорит Москва» с безлимитными звонками на мобильные и городские номера всех операторов региона. Роман обсудил со своими собеседниками последние новости, о которых говорит Москва, и оказалось, что горожанам есть что сказать.
Символами новых банкнот номиналами в 2 тысячи и 200 рублей выбрали Севастополь и Владивосток
Хотите вы этого или нет, но в 2017 году в стране появятся две новые купюры — в 2 тысячи и 200 рублей. Чтобы определить, какие города на них изобразить, объявили всероссийское голосование, победителями которого стали Севастополь и Владивосток (а точнее, Дальний Восток в целом). И пока музыкант Илья Лагутенко где-то открывал шампанское, мы звонили абонентам Тele2, чтобы спросить у них, что они обо всем этом думают и не прошел ли конкурс мимо них.
Андрей, продавец
Недавно в России прошел конкурс, который определил, что изобразят на новых купюрах достоинством в 2 тысячи и 200 рублей: победителями стали Дальний Восток и Севастополь. Слышали ли вы об этом, голосовали ли сами?
Честно говоря, я об этом даже не слышал. Я и купюру-то эту в глаза не видел — не знаю, как она выглядит.
А если бы ввели купюры по пять рублей и десять тысяч, какие города, по-вашему, нужно было бы на них изобразить?
Даже не знаю. Может быть, Сергиев Посад?
Как вам, кстати, инициатива ввести в оборот купюру в 999 рублей, чтобы ею можно было расплачиваться в магазинах бытовой техники?
Ну только если на ней изобразят магазин «Эльдорадо»!
Женщина не представилась
По вашему мнению, какой город больше достоин быть изображенным на купюре в 2 тысячи рублей?
Мне вообще все равно.
А какой город вы бы изобразили на десятирублевой купюре?
Нарисуйте там мужика нормального.
Не понял.
Нарисуйте на купюре нормального мужика, который не пьет, не курит и не ругается.
Но это же несуществующий мужчина.
Да. Но только представьте, сколько женщин на это поведется.
Дмитрий, журналист на радио
Вы наверняка слышали о том, что прошел очередной всероссийский конкурс. Он определил, что на новых купюрах в 2 тысячи и 200 рублей будут изображены Дальний Восток и Севастополь. Вы голосовали? Если да, то за кого?
К сожалению, я не смог проголосовать, потому что процедура оказалась какой-то уж очень сложной. Но то, что Владивосток стал одним из победителей, — это очень круто. Казань проиграла, да и бог с ней.
Ну да, а то пришлось бы Илье Лагутенко переделывать свою знаменитую песню в «Казань-2000».
Да, слишком много мороки.
А зачем вообще, по-вашему, россиянам новая купюра в две тысячи рублей?
Да ни за чем. Нам и пять тысяч не очень нужны.
Может, у Центробанка был скучный день, и они решили как-то повеселиться? Мол, а давайте новую купюру выпустим, конкурс замутим?
Сто процентов!
А что бы вы изобразили на купюрах в 5 рублей и 10 тысяч, если бы такие были?
На пяти рублях — Челябинск. А на десяти тысячах — Крым в натуральную величину.
А вы случайно не в Центробанке работаете? У вас такие идеи классные, странно, что вы еще не там.
Да, думаю туда устроиться. Прямо вот сейчас уволюсь и пойду. Спасибо вам большое за идею!
Андрей, актер
По вашему мнению, что, если не Севастополь и Дальний Восток, нам изобразить на новых купюрах?
Я считаю, что за МКАДом жизни нет, так что и смысла изображать на купюрах что-то, кроме Москвы, я не вижу.
А может, специально ввести побольше новых купюр — например в 5 рублей и 10 тысяч, — чтобы разместить на них другие города?
Не знаю, все зависит от размера купюр. Скорее всего, на новые купюры Москва уже не влезет — с учетом расширения территории нашего города это, возможно, будет проблематично.
Я вас сейчас как россиянин россиянина спрошу — вы давно в руках 2 тысячи рублей держали?
У меня на полке стоит копилка, в ней монетами максимум 200 рублей наберется. Наверное, если бы я всю жизнь собирал монеты по десять копеек, то смог бы накопить 2 тысячи.
Двести рублей — это Севастополь в соотношении 1:10.
Я не понимаю, о чем вы говорите.
Ну, если Севастополь — это 2 тысячи, то в вашей копилке сейчас одна десятая Севастополя.
Точно! Я, кстати, сейчас подумал: это хорошо, что появились новые купюры, хоть на эти города посмотрю. Когда я еще соберусь в Крым или на Дальний Восток? У меня ведь нет денег, чтобы туда поехать. А если соберу 2 тысячи рублей, смогу на них посмотреть.
Мария, биолог
Как вам показалось, справедливы ли результаты конкурса?
Илья Лагутенко уже давно спел, что 2 тысячи — это Владивосток. И я его полностью поддерживаю.
А какой город вы бы изобразили на купюре в 10 тысяч, если бы такая была?
Конечно же Воронеж! Потому что это колыбель российского флота и столица Черноземья, а также третья столица европейской части России.
А вы, кажется, неровно дышите к Воронежу.
Да, я очень люблю этот город.
Москвичи пожаловались на недостаток общения
Грустная статистика: как выяснилось, 26% москвичей звонят в службы психологической поддержки, чтобы пожаловаться на недостаток общения. Мне это показалось странным: в таком большом городе, как Москва, я как минимум десять раз в день отвечаю на вопрос «На следующей выходите?», так что общения мне точно хватает. А что думают об этом абоненты Tele2?
Ирина, безработная
Вас не удивляет, что в Москве с таким огромным населением сложно найти себе собеседника?
Это неудивительно, ведь все сейчас заняты только собой.
Причем интересно, что 77 % позвонивших — женщины.
Даже не знаю. Мне как раз кажется, что женщинам общения всегда достаточно.
Но ведь звонят и жалуются!
Женщина всегда найдет общий язык с любой женщиной.
Скажите, а где вы работаете?
Сейчас нигде.
Мне кажется, вам как раз нужно работать в такой службе. Когда вам позвонят и пожалуются на недостаток общения, вы ответите: «Женщина, вам общения всегда достаточно, не морочьте мне голову».
Елена, домохозяйка
Вас эти данные не удивляют? Столько людей в городе, а четверти Москвы не хватает собеседника.
Ничего удивительного! Все сидят в соцсетях, поговорить не с кем.
Если у вас тоже такая проблема, хотите ли вы, чтобы я звонил вам каждый вечер?
Звоните, почему бы и нет. Знакомых у меня мало. Хороших тем более.
Один у вас уже есть. Может, стоит завести в Москве социальную службу, которая бы спрашивала у горожан: «Как дела?», «Что делаешь?», «Почему мы так давно никуда не ходили?».
Мне кажется, эту службу будут посылать куда подальше. У людей проблемы, кризис, люди в руках 2 тысячи рублей не держали. А тут им кто-то названивает и спрашивает, как дела. Хреново дела, вот как!
Пенсионерка, не назвавшая своего имени
26 % москвичей звонят в службы психологической помощи и жалуются на то, что им не хватает общения. Вам не кажется это странным?
Я вам так скажу: в поликлиниках сейчас творится бардак. К своему участковому врачу не попасть, к специалисту узкого назначения — тоже. Идешь анализы сдавать, а это не берем, то не берем. А вообще врачи классные, но у них отобрали права.
В принципе, это то, что я и хотел услышать, да.
Андрей, актер
Вас такая статистика не удивляет? Неужели в Москве правда все так плохо с коммуникацией?
Ничего удивительного в этом нет. Город большой, у всех свои дела, все бегут, пообщаться ни с кем нельзя — как-то это грустно. Так что есть социальные сети, а есть и социальная служба. Это как социальная сеть для тех, у кого нет профиля в «Одноклассниках». Мне тоже бывает одиноко, но вот видите — я с вами уже пять минут по телефону разговариваю, и как думаете, если бы мне было с кем поговорить, я бы с вами новости обсуждал?
Может, стоит организовать сервис, сотрудники которого просто бы звонили людям и спрашивали, как у них дела?
Ой, знаете, мне постоянно звонят — куча словесного спама. Я вообще удивлен, что сейчас взял трубку, а на том конце провода не оказался робот, предлагающий мне какую-нибудь услугу.
А это мы с вами еще до самого интересного не дошли.
Богдан, рекламщик
Как вы думаете, чего ищут люди, обращаясь в службу поддержки?
Психологической помощи, конечно. В Москве многим, очень многим нужна психологическая помощь, потому что здесь будто что-то распыляют — очень много больных.
А что еще волнует москвичей?
Холод, холод!
В столице открылось Московское центральное кольцо
Жизнь, как говорил герой одного сериала, — плоский круг. Вот и в Москве открылась еще одна транспортная кольцевая линия — Московское центральное кольцо. И это отличный повод отвлечь людей от их дел и задать несколько очень глупых вопросов.
Елена, домохозяйка
Как думаете, может, нам открыть еще несколько колец, как у Сатурна? Сел на «Третьяковской» и вышел в Подольске.
А дороги не хотят отремонтировать? Асфальт положить хороший, например?
Мне кажется, легче построить еще одну подземку, чем решить проблему плохих дорог.
Дмитрий, журналист на радио
Дмитрий, понравилось ли вам Московское центральное кольцо?
Я слышал об МЦК, но не пользовался им. Просто потому, что я ленивый.
То есть люди старались, копали, что-то строили, а вам лень прокатиться один раз, потому что вы ленивый? Так бы и сказали Сергею Семеновичу, да?
Так и передайте!
Я думаю, что для вас и для многих других москвичей стоит построить новую кольцевую линию от дивана до холодильника.
Шикарно!
Валентина, пенсионерка
Что скажете, стоит ли в Москве построить еще несколько колец и продлить таким образом метро до Подмосковья?
Обязательно, обязательно! Особенно в направлении Калужского шоссе. Записывайте: обязательно в сторону Калужского шоссе, и чтобы с этой частью области было авиационное и морское сообщение. У нашей семьи там есть квартира, и туда нужно как-то добираться.
Мы напишем мэру Сергею Собянину.
Мы очень любим и уважаем Собянина!
Ну, мы позвоним.
Анна, менеджер
Наверняка вы если не успели покататься на МЦК, то точно слышали о его открытии. Что вы думаете об этом?
Я пока не успела протестировать МЦК, но мои друзья ездили на нем в тот месяц, когда внутрь пускали бесплатно, и радовались — говорили, что это похоже на европейские электрички.
Мне кажется, стоит подумать о расширении метро вплоть до городов Золотого кольца: сел на «Китай-городе» — через четыре дня вышел во Владимире.
Да, мне кажется, что это отличная идея! Чем еще себя занять, как не ездой в метро по несколько дней подряд? Уверена, ваша инициатива понравится горожанам.
Андрей, актер
Уже успели воспользоваться МЦК?
Я пока это кольцо не видел, кататься мне на нем не приходилось. Но вот помните, что когда-то на одной из башен «Москва-Сити» хотели установить макет большого глаза, как в Мордоре из «Властелина колец»? Так вот, наше новое кольцо — это Кольцо Всевластия.
Американский телеканал HBO запустил новый сериал «Мир Дикого Запада», который моментально стал хитом
Я могу похвастаться большим количеством свободного времени. И кроме того, что у меня есть возможность звонить людям и задавать им странные вопросы, я успеваю смотреть сериалы. Из новинок мне очень нравятся «Альф» и «Мир Дикого Запада». Последний, кстати, называют будущей заменой «Игре престолов». Я позвонил пользователям Тele2 и выяснил, успели ли они оценить первые серии нового шоу, а также спросил их мнения о том, живем мы в реальном мире или все происходящее — лишь сон.
Дмитрий, журналист на радио
Какой ваш любимый сериал?
«Игра престолов».
А сейчас начали показывать сериал, про который говорят, что он затмит «Игру престолов». Его действие происходит в парке развлечений, который полностью имитирует Дикий Запад. Населяют его роботы, считающие себя людьми. В этот парк приезжают богачи, чтобы играть в ковбоев и делать все, что вздумается. Что бы вы делали в этом парке?
Я бы оделся в средневековый костюм, ходил бы и портил всем настроение. А потом грабил бы караваны.
Мария, биолог
Телеканал HBO, снявший «Игру престолов», выпустил новый громкий сериал «Мир Дикого Запада». Знаете такой?
«Мир Дикого Запада»? Не слышала про такой сериал. Советуете?
Во-первых, советую. А во-вторых, скажите, вы бы выбрали путевку в опасный парк развлечений или путевку в Египет?
Сложный вопрос. В Египте я уже была, так что выберу поездку в парк.
И чем бы вы там занимались?
Я бы попыталась сбить настройки у роботов. Чтобы они поломались.
Мне кажется, больше вас в этот парк не пустили бы.
Да мне не очень-то и хотелось. Просто вы пригласили...
А может, нам стоит у себя открыть парк «Мир Древней Руси» с киборгами-гуслярами?
Да уже есть такие парки! В Подмосковье часто проходят слеты разных реконструкторов. И я думаю, что их участники не совсем люди.
А вы когда-нибудь, как роботы из сериала, сомневались в реальности нашего мира?
Да каждый день сомневаюсь, и мне очень страшно!
Тогда позвоните в социальную службу, и, если линия не будет занята, вам, может быть, помогут.
А есть какая-нибудь социальная служба Tele2, которая помогает решать социальные вопросы?
Да, с этим я помогаю людям во вторую смену. Днем звоню им и обсуждаю с ними сериалы, а вечером помогаю тем, кто сомневается в реальности нашего мира. Мы в Tele2 стараемся быть открытыми к людям.
Богдан, рекламщик
Недавно вышел новый громкий сериал «Мир Дикого Запада». Вы что-нибудь знаете о нем?
Я знаю про этот сериал, но посмотреть еще не успел, хоть и очень хочу.
А вы бы что выбрали, поездку в такой парк или горящий тур в Турцию?
Даже не знаю, сложно. Наверное, в парк. В Турции я уже был.
А кем бы вы были в парке: хорошим или плохим ковбоем?
Наверное, плохим. За хорошего я уже в Турции играл.
В какой-то момент в сериале роботы начинают сомневаться в реальности своего мира. С вами такое бывало?
На самом деле да. Потому что, если бы этот мир был реальным и справедливым, у меня и работа была бы получше, денег побольше. А сейчас какая-то фигня, что-то мне не то впаривают.
А может, нам открыть свой «Парк Дикой Руси»? Чтобы, так сказать, дать свой ответ Западу.
Можно, можно! У нас же есть свой робот — его на YouTube показывали недавно. Он умеет подтягиваться и водить машину. Так что первый шаг уже сделан.
Даниил, журналист
Удалось ли вам посмотреть новый сериал «Мир Дикого Запада»? Знаете сюжет или вам рассказать?
Я уже посмотрел две первые серии.
А вы, как эти киборги, сомневались когда-нибудь в реальности нашего мира?
Знаете, когда я был ребенком, посмотрел знаменитый фильм «Шоу Трумана» и тоже решил, что мою жизнь снимают при помощи скрытых камер. Но потом понял, что если бы наша жизнь была телешоу, то она бы не была такой скучной. Работа, дом, прогулки с друзьями по выходным, и все — не верю, что кто-то написал такой убогий сценарий.
А что бы вы выбрали: поездку в парк развлечений, как в новом сериале, или тур в Египет?
В парк, конечно! Я даже знаю, чем бы там занимался. По сюжету там есть старик, который зазывал новичков идти искать сокровища. Вот за ним бы я точно пошел.
Алена, менеджер
Во вселенной нового сериала «Мир Дикого Запада» богатые гости парка развлечений могут делать все что угодно и быть теми, кем захотят: героями или злодеями. А что бы выбрали вы: путевку в подобный парк или путевку в Анапу?
Это сложный вопрос. В конце концов, и там и там одно и то же. В Анапу ведь тоже люди приезжают и позволяют себе делать все что угодно. Так что я, наверное, в Анапу поеду.
Символом чемпионата мира по футболу 2018 года стал волк Забивака
Кажется, и недели не проходит без того, чтобы россияне за что-то не проголосовали. На этот раз вся страна выбирала, какой зверь будет представлять Россию на чемпионате мира по футболу в 2018 году. Между уссурийским тигром, котом и волком выбрали последнего, причем с именем ему тоже повезло. Волка нарекли Забивакой, что не могло не повлечь за собой волну шуток: ведь забивать в России привыкли не только голы. Мы узнали у горожан, как они отнеслись к такому выбору.
Даниил, футбольный фанат
Как вы отреагировали, узнав, что Забивака — это наш новый символ ЧМ по футболу?
Честно говоря, никак. Их выбирают, а я потом не вижу, хоть и слежу за футболом. Хотя Забивака, конечно, крутой.
Выбирали между тигром, котом и волком. Кто из них у вас больше ассоциируется с футболом?
С футболом? Тигр, волк или кот?
Я считаю, что нужно было взглянуть правде в глаза и взять медведя с балалайкой, а не придумывать.
Как стоило назвать медведя в таком случае?
Даже не знаю, с ходу и не придумаешь. Вот Забивака — хорошая кличка. В ней одной сошлась вся наша национальная идея.
Антон, переводчик
Когда вы узнали, что символом ЧМ по футболу сделают волка по имени Забивака, как отреагировали?
На самом деле я доволен тем, что символом стал именно волк Забивака. Я сам голосовал на сайте ФИФА именно за волка и при этом очень боялся, что, как и в случае с Олимпиадой в Сочи, выдвинут сразу три символа. Тогда это была попытка принять демократичное решение, однако все выглядело так, как если бы чемпионат мира решили проводить в Саранске. Поэтому я рад, что выиграл Забивака. Да, имя немного странное, но, так как я сам люблю на что-нибудь подзабить, оно мне близко.
А может ли имя Забиваки быть связано со стадионом «Зенит», на который немного подзабили?
Может быть. Да имя-то выбрали в качестве компромисса, чтобы не обидеть никого. Если бы талисманом стала свинья, то обиделись бы болельщики ЦСКА, ведь свинья является неофициальным символом «Спартака». Если бы конь — обиделись бы спартаковцы, потому что конями называют ЦСКА. В общем, хорошо, что это волк.
А не было варианта «медведь»?
Не дошел до финала, кажется. Ну, медведь русского футбола встает с колен и перестает сосать лапу, так что я думаю, что главный забивака русского футбола Дзюба еще всем покажет.
Дмитрий, журналист на радио
Вы слышали, что теперь нашим символом на ЧМ по футболу в 2018 году станет волк Забивака?
Слышал.
Как отреагировали?
Мне кажется, это довольно странное решение. Лично я был за кота, хоть и не очень люблю котов.
Как бы нам стоило тогда назвать кота, если волк у нас — Забивака?
Даже не знаю. Коталка, может быть.
Возможно, Полежака. Он бы вратаря изображал.
Иван, редактор
Какова была ваша реакция, когда вы узнали о том, что теперь нашим символом на ЧМ по футболу станет волк Забивака?
У меня была дичайшая эйфория. Я кричал, бегал, прыгал. На самом деле нет. Мне было все равно. Я футбол не смотрю. Волк, ну и ладно.
Ну хорошо. А если бы выбрали тигра или кота, как тогда их стоило бы назвать?
Тигра, допустим, я бы назвал Задавакой. А вообще, имя Забивака — хорошее. Ведь его придумал человек, который говорит от своего сердца. И будет у нас на чемпионате мира только консолидейшн, ассосиейшн и совершенно ноу криминалити.
Всеволод, учитель
Одна из самых главных новостей этого месяца: символом России на ЧМ по футболу выбран волк с забавным именем Забивака. Как вы на это отреагировали?
Символ как символ, честно говоря, ничего особенного. Даже если сравнить с предыдущими. Я смотрел недавно подборку символов за последние 30 лет, и, честно говоря, этот волк — далеко не самое страшное.
Что вас больше смутило?
Например, символ чемпионата, который проходил в Италии. Им стал какой-то гигантский шлагбаум с мячом вместо головы.
Кстати, выбирали в этом году между тигром, котом и, собственно, волком. Кто, на ваш взгляд, подходит больше?
На мой взгляд, тигр, потому что хороших футболистов у нас, как и уссурийских тигров, осталось всего 12, и за ними нужно ухаживать.
Тариф «Говорит Москва» — это первый, но далеко не единственный сюрприз от Tele2 в честь своего первого дня рождения в столице.
Каждый день оператор дарит москвичам подарки: абоненты Tele2 могут получить скидки от партнеров компании.
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