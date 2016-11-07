СпецпроектыЕкатеринбуржцы о любимых местах в родном городе
Где прыгнуть с камня на камень, пройти уральскую школу жизни и встретить интеллектуалов в чёрном
При поддержке S7 Airlines мы подготовили серию иллюстрированных гидов, посвященных семи городам России: Санкт-Петербургу, Ростову-на-Дону, Нижнему Новгороду, Казани, Екатеринбургу, Калининграду и Сочи. Самые яркие представители каждого города, которые меняют его в лучшую сторону, проведут вас по своим любимым местам и расскажут, откуда они черпают новые идеи для созидания.
Герои Екатеринбурга:
Андрей Губайдуллин
креативный директор рекламного агентства «ВОСХОД»
Анна Решёткина
руководитель концепт-агентства БЮРО100, главный редактор журнала «Стольник»
Алексей Пономарчук
фотограф
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Энергию моего города можно очень четко описать фразой, которая во времена СССР была видна из любой точки города в любое время суток: «Урал- опорный край державы!». Современный город перефразировал и стал использовать выражение «Вывози коляску», что значит «Не ной! Надеяться ты можешь только на себя, паши за всех!» Самые оптимистичные и спокойные люди живут здесь — никто не жалуется, не грузит своими проблемами друг друга, нет никакого пафоса в отношениях, нет чувства загнанности и усталости от жизни, есть чувство стабильности и свободы. Екатеринбург — самый компактный город-миллионник и при этом очень просторный.
Андрей Губайдуллин
креативный директор рекламного агентства «ВОСХОД»
1Плотинка
Очень растяжимое понятие в нашем городе. Географически Плотинка ограничена дамбой на проспекте Ленина и улицами Пушкина-Малышева-Воеводина. Дамба построена из уральской лиственницы, которая не гниет, а становится только прочнее в воде. Здесь проводятся городские гуляния и праздники. Лично я считаю Плотинкой все пространство вдоль реки Исеть и городского пруда от Драматического театра до Цирка. Спойлерить не буду — много забавных скульптур и памятников можно встретить, гуляя по гранитным плитам и едва заметным тропинкам.
2 Каменные палатки
Никогда не понимал, почему это «палатки», скорее «останки» — как будто кто-то что-то собирался построить грандиозное по замыслу, но не хватило техники или умения, так и оставили неразобранными глыбами друг на друге. С детства обожаю прыгать с камня на камень, с «палатки» на «палатку» — и спокойно, и тихо, и ты все еще в городе.
ул. В. Высоцкого, 16А
3 Tele-Club
Огромное пространство бывшего склада или ангара, очень продвинутая и живая музыкальная площадка с минимумом удобств и оформления, но с качественным подбором исполнителей, живыми концертами, летними опенэйрами и превосходным качеством звука и света. Настоящих ценителей музыки не испугает не очень удобное месторасположение и весьма индустриальный наружный вид. Нужна зарядка — тогда вам в Tele-Club.
ул., Карьерная 16
4 Усадьба Харитонова-Расторгуева
Была построена в конце 17 начале 18 веков. Одно из самых красивых мест в городе. Много раз хотели выселить из нее сначала Дворец пионеров, а затем Дворец творчества учащихся, но каждый раз горожанам удавалось отстоять право своих детей заниматься здесь творчеством. С обратной стороны усадьбы расположен пруд с ослепительно-белой беседкой в центре. Город с его звуками и шумами растворяется в спокойно воде пруда, если смотреть на него из беседки.
ул. Карла Либкнехта, 44
5 Фабрика Кухня
Ресторан самообслуживания, находится на месте легендарного советского ресторана «Уральские пельмени» в памятнике конструктивизма — бывшем здании гостиницы «Исеть». Эклектичный интерьер, всегда есть уральские пельмени и вареные и жареные, всегда быстро и ооочень вкусно.
пр. Ленина, д. 69/1
Андрей Губайдуллин
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Екатеринбург — место, от которого гости города всегда ждут меньше, чем получают. Люблю встречать и показывать Екб иностранцам и столичным ребятам, и наблюдать производимое впечатление. Екатеринбург — большая песочница с н-ным количеством классных ребят и энтузиастов, которые не дают городу провинциализироваться и наполняют его витальной энергией. И тусуются они все где-то вместе, рядом или неподалеку. Поэтому главное — познакомиться с кем-то первым, и тогда вам зеленый свет и волна интересного общения. В общем, мои любимые споты связаны, прежде всего, с любимыми людьми.
Анна Решёткина
руководитель концепт-агентства БЮРО100, главный редактор журнала «Стольник»
6 Нигора
Идеальное место для сытного завтрака наутро после хорошей вечеринки.
Сюда мы водим расслабленных заезжих звёзд, желающих вкусить региональный колорит. Градус душевности Нигоры и правда восточный — и приветливость персонала, и размер порций, и десятилетие практически не меняющиеся цены, и стабильно прекрасная кухня. Фирменные блюда — окрошка на кефире, лагман и манты с острым соусом.
Луначарского 31
7 Коворкинг
Если вам нужно присесть поработать с ноутбуком в центре города на пару часов, то лучшего места не найти. Тут настоящий офисный дзен — самые удобные в мире кресла, кофе, кола и холодильник со снеками, виды на набережную и обаятельные ребята за соседними столами.
Ельцин Центр, Бориса Ельцина 3а
8 Гастроли
В любой непонятной ситуации мы идем в «Гастроли». Потому что это самый центр, здесь вкусно, тут улетные коктейли, здесь самый остроумный официант Иван, и наливают воду бесплатно. Ещё потому, что это заведение добродушного и классного Вали Кузякина, который долго шел к тому, чтобы сделать екатеринбургский Uilliams, и в итоге «Гастроли» получились крайне обаятельным местом.
8 марта, 6
9 Мизантроп
Бар моего друга Осириса находится за мрачной дверью без вывески, зато с большой замочной скважиной, через которую вас оценят на предмет готовности попасть в царство теней. «Мизантроп» — уральская школа жизни 80-го левела бескомпромиссности. Здесь проводятся как афтепати «Ельцин-центра», так и оголтелые свадьбы завсегдатаев бара, а все модные промоутеры города под утро заезжают сюда на бокальчик после своих вечеринок. Здесь бывает и весь блеск, и вся нищета Екатеринбурга, и более уральского места, как мне кажется, просто не существует.
8 марта, 14
10 Озеро Тургояк
Большая часть нашего жаркого лета прошла под хэштегом #уралориджинал: мы срывались из душного города среди недели и ехали отдыхать на одно из самых чистых озер в мире, которое оказалось у нас под боком, все эти годы почему-то еще не облюбованном. Летом здесь можно спать можно прямо в спальнике под звездным небом, просыпаться с первым солнцем с видом на уральские горы и купаться голыми на диком пляже в прозрачной как водка воде. Приехав зимой, вы найдёте чистый воздух, снегокаты, лыжи и коньки, экскурсии на лошадях и прекрасный медитативный пейзаж из уральских гор и соснового леса. К черту город, если будете в наших краях, обязательно осмотрите окрестности, Урал бесконечно красив;)
Анна Решёткина
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Сила и энергия Екатеринбурга заключается в творческих людях: музыканты, художники, промоутеры, которые беспрестанно организовывают интересные и оригинальные события, творят, казалось бы на такой неплодородной земле, уникальные вещи. Так, Уральский филиал ГЦСИ и недавно открывшийся Ельцин Центр активно продвигают культуру в Екатеринбурге. В арт-галерее ЕЦ проходят фотографические выставки и масштабные проекты, посвященные современному искусству. А на совести уральского филиала ГЦСИ — Уральская индустриальная биеннале: первая индустриальная выставка России.
Алексей Пономарчук
фотограф
11 Клуб «СОН»
Не так давно мои друзья из промо-группы «Теснота» открыли клуб под названием СОН: это сезонное место, которое находится в строящемся здании прямо в центре Екатеринбурга. На прекрасной террасе можно притопывать ножкой под ломаные биты и пробовать вкусные креветки на гриле, а можно и скакать с бутылкой «Бон-Аквы» под техно, эйсид или дип-хаус на основных танцполах клуба. Душевные вечеринки проходят почти каждую пятницу и субботу: ребята привозят как известных, так и диковинных диджеев. У них за пультом уже побывали Inga Mauer, DOP, Dj T., Marsman и Nocow. Под стать диджеям и публика — танцпол взрывают самые странные и интересные люди города. Особо рекомендую побывать на вечеринках с пометкой «Теснота представляет», на которых я с удовольствием снимаю фоторепортажи. Про бар ничего не скажу, так как не пью. Но слышал немало восторженных отзывов о местных настойках.
ул. Малышева, 71
12 Книжный магазин «Пиотровский»
Магазин «Пиотровский» находится на территории недавно открывшегося культурного центра «ЕЦ». В магазине очень приятно находиться: здесь поразительный ассортимент книг о фотографии, науке и искусстве. Замечу, в «Пиотровском» работают очаровательные консультанты — интеллектуалы в черном, которые гарантированно помогут с выбором. Заполучив нужную книгу, можно залипнуть за чтением на удобном диване (и можно даже выпить кофе — в магазине хорошая кофемашина). Нет денег на кофе? Можно просто сидеть и читать, выгонять вас никто не будет. Также рекомендую прогуляться по самому «Ельцин Центру» и побывать в арт-галерее.
«Ельцин-Центр», ул.Бориса Ельцина, 3а
13 Кафе вьетнамской кухни «Vietmon»
Несколько лет назад на одной из вечеринок я познакомился с чуваком из Вьетнама по имени Ань. Он открыл единственное в Екатеринбурге кафе вьетнамской кухни. Здесь представлена оригинальная вьетнамская кухня — готовят по традиционным рецептам без скидок на европейский желудок. Острый соус, свежие ростки бобов, большие порции и невысокие цены, — вот что мне нравится в этом заведении. Кроме того, почти из любого блюда можно убрать мясо, что ничуть не умалит его вкус. Рекомендую кофе по-вьетнамски, безумно крепкий, с ореховым вкусом. Мой фаворит — блюдо Тофу Сао За: проросшие бобы, древесные грибы, морковь и гора риса.
Не рекомендую злоупотреблять острым соусом, он реально выжигает внутренности.
ул. Гагарина, 35
14 Сеть секонд-хэндов «Баско пати»
Модная молодежь Екатеринбурга давно просекла, что покупать новые вещи в магазинах не имеет никакого смысла. Секонды «Баско Пати» выгодно отличаются от других не только ценовой политикой (распродажи доходят до 10 ₽ за любую вещь!), но и удобным расположением — в каждом районе по магазину.
На распродажах надо передвигаться с опаской: битвы за вещи случаются регулярно, и здесь нет места галантности. В каждом магазине свой ассортимент, так что рекомендую отправляться в рейд сразу по нескольким магазинам сети.
На заметку исследователям: будьте морально готовы к перебиранию гор хлама, пахнущего карболкой И помните — ваши страдания будут вознаграждены редкими и здоровскими вещами.
Мои любимые магазины: ул. Щербакова, 4 (ТРК «Глобус»), пр. Космонавтов, 23А (ТЦ «Стрелка»)
15 Вегетарианское кафе «Рада»
Кафе «Рада» находится прямо в центре города, недалеко от метро. Место паломничества девушек в юбках до пола и мужчин в национальных русских рубашках. В меню большой ассортимент вторых блюд и десертов, но всего два вида супов, разные в зависимости от дня. До 16:00 можно взять огромную порцию комплексного обеда по весьма приятной цене. Я предпочитаю заходить туда с 20:00 до 21.30, когда скидка 50% на все блюда. Бывает, что еду раскупают очень быстро, и ближе к закрытию почти ничего не остается. Не рекомендую тем, у кого аллергия на асафетиду, так как она присутствует почти во всех блюдах.
Ул. Вайнера 8, галлерея «Касный леопард» 2 этаж
Фотографии:
1 – Mikhail Markovskiy – shutterstock.com, 2 – Andrij Bulba (CC BY-SA 2.0), 3 – Tele-Club, 4 – 1599686sv – shutterstock.com, 5-7 – Фабрика Кухня, 8-9 – Нигора, 10 – Ельцин Центр Коворкинг, 11-13 – Гастроли, 14 – Антон Бочкарев, 15 – Stoyanov Alexey – shutterstock.com, 16 – Алексей Пономарчук – Клуб СОН, 17 – Елена Копылова – Президентский центр Б.Н. Ельцина, 18-19 – Кафе вьетнамской кухни “Vietmon”, 20 – Tarbell Studio Photo – shutterstock.com, 21-22 – Вегетарианское кафе «Рада»
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