11 Клуб «СОН» Не так давно мои друзья из промо-группы «Теснота» открыли клуб под названием СОН: это сезонное место, которое находится в строящемся здании прямо в центре Екатеринбурга. На прекрасной террасе можно притопывать ножкой под ломаные биты и пробовать вкусные креветки на гриле, а можно и скакать с бутылкой «Бон-Аквы» под техно, эйсид или дип-хаус на основных танцполах клуба. Душевные вечеринки проходят почти каждую пятницу и субботу: ребята привозят как известных, так и диковинных диджеев. У них за пультом уже побывали Inga Mauer, DOP, Dj T., Marsman и Nocow. Под стать диджеям и публика — танцпол взрывают самые странные и интересные люди города. Особо рекомендую побывать на вечеринках с пометкой «Теснота представляет», на которых я с удовольствием снимаю фоторепортажи. Про бар ничего не скажу, так как не пью. Но слышал немало восторженных отзывов о местных настойках. ул. Малышева, 71

12 Книжный магазин «Пиотровский» Магазин «Пиотровский» находится на территории недавно открывшегося культурного центра «ЕЦ». В магазине очень приятно находиться: здесь поразительный ассортимент книг о фотографии, науке и искусстве. Замечу, в «Пиотровском» работают очаровательные консультанты — интеллектуалы в черном, которые гарантированно помогут с выбором. Заполучив нужную книгу, можно залипнуть за чтением на удобном диване (и можно даже выпить кофе — в магазине хорошая кофемашина). Нет денег на кофе? Можно просто сидеть и читать, выгонять вас никто не будет. Также рекомендую прогуляться по самому «Ельцин Центру» и побывать в арт-галерее. «Ельцин-Центр», ул.Бориса Ельцина, 3а

13 Кафе вьетнамской кухни «Vietmon» Несколько лет назад на одной из вечеринок я познакомился с чуваком из Вьетнама по имени Ань. Он открыл единственное в Екатеринбурге кафе вьетнамской кухни. Здесь представлена оригинальная вьетнамская кухня — готовят по традиционным рецептам без скидок на европейский желудок. Острый соус, свежие ростки бобов, большие порции и невысокие цены, — вот что мне нравится в этом заведении. Кроме того, почти из любого блюда можно убрать мясо, что ничуть не умалит его вкус. Рекомендую кофе по-вьетнамски, безумно крепкий, с ореховым вкусом. Мой фаворит — блюдо Тофу Сао За: проросшие бобы, древесные грибы, морковь и гора риса. Не рекомендую злоупотреблять острым соусом, он реально выжигает внутренности. ул. Гагарина, 35

14 Сеть секонд-хэндов «Баско пати» Модная молодежь Екатеринбурга давно просекла, что покупать новые вещи в магазинах не имеет никакого смысла. Секонды «Баско Пати» выгодно отличаются от других не только ценовой политикой (распродажи доходят до 10 ₽ за любую вещь!), но и удобным расположением — в каждом районе по магазину. На распродажах надо передвигаться с опаской: битвы за вещи случаются регулярно, и здесь нет места галантности. В каждом магазине свой ассортимент, так что рекомендую отправляться в рейд сразу по нескольким магазинам сети. На заметку исследователям: будьте морально готовы к перебиранию гор хлама, пахнущего карболкой И помните — ваши страдания будут вознаграждены редкими и здоровскими вещами. Мои любимые магазины: ул. Щербакова, 4 (ТРК «Глобус»), пр. Космонавтов, 23А (ТЦ «Стрелка»)