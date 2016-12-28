Традиционный новогодний напиток — шампанское, без которого, кажется, не обходится ни одно застолье. Более изящный вариант — коктейли на основе игристого, согревающие напитки с алкоголем или самые простые, но нескучные коктейли из трех ингредиентов.

Мы выбрали 29 рецептов коктейлей для праздничного стола.

9 коктейлей на основе игристого

Рассказываем, как приготовить оригинальные напитки для новогодней ночи

Не только глинтвейн: Рецепты согревающих напитков

От имбирного чая до «ирландского» коктейля — рецепты согревающих коктейлей

Все просто: рецепты коктейлей из трех ингредиентов

The Village попросил московских шеф-барменов поделиться рецептами коктейлей, которые легко приготовить дома

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