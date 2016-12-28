Традиционный новогодний напиток — шампанское, без которого, кажется, не обходится ни одно застолье. Более изящный вариант — коктейли на основе игристого, согревающие напитки с алкоголем или самые простые, но нескучные коктейли из трех ингредиентов.

Мы выбрали 29 рецептов коктейлей для праздничного стола.