Рецепты шефов29 согревающих, бодрящих и праздничных коктейлей
Легкие и небанальные напитки для главной ночи в году
Традиционный новогодний напиток — шампанское, без которого, кажется, не обходится ни одно застолье. Более изящный вариант — коктейли на основе игристого, согревающие напитки с алкоголем или самые простые, но нескучные коктейли из трех ингредиентов.
Мы выбрали 29 рецептов коктейлей для праздничного стола.
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The Village попросил московских шеф-барменов поделиться рецептами коктейлей, которые легко приготовить дома
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