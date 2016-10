О критике

Популярность Black Star Burger легко объяснима: мы обладаем самыми современными и продвинутыми знаниями в области кулинарии, каждый наш шаг выверен, а успех — закономерен. Нам очень смешно читать комментарии людей, которые ничего не понимают в наших целях и задачах, но делают вид, что разбираются в кулинарии и мнят себя экспертами.

По поводу комментария Игоря, считающего себя «бургерным героем» (имеется в виду прямой перевод английского названия Burger Heroes. — Прим. ред.), могу сказать, что это оценка проигравшего человека: ни одного профессионального слова. Хотя простому читателю может показаться, что сказано что-то умное, на самом деле это обычный завистливый взгляд. Когда этот «герой» был у нас, я похвалил его заведение и спросил, как ему наше. На что он ответил, что лучше, чем в #Farш (по словам Игоря Подстрешного, речь шла о McDonald’s. — Прим. ред.), но якобы для нашей целевой аудитории, подростков и дилетантов, неплохо.

Даже в своем монологе лжезнаток делит всех на людей искушенных, то есть крутых, к которым, разумеется, причисляет себя, и остальных — нас, простых смертных. Я передал его непонятно на чем основанный высокомерный ответ своим партнерам Вальтеру, Пашу и Тиму (речь идет о руководителе музыкального лейбла Black Star Вальтере Леруссе, гендиректоре Павле Курьянове и самом Тимати. — Прим. ред.), и они мне ответили: «Юр, не парься, это удел лузеров — хаять более успешных и талантливых. Мы в музыке сталкиваемся с этим каждый день, так что welcome to the club».

И вправду — как может человек, делающий бургеры, критиковать чье-то успешное начинание, не зная элементарного в том деле, которым занимается? Простой пример: Игорь даже не подозревал, что смесь майонеза и кетчупа с добавлением релиша во всем мире называется соусом «Тысяча островов». Он же говорит о вертикальном тостере, ассоциируя его с чем-то негативным. На самом-то деле просто не всякая компания может себе позволить такое дорогое оборудование. Мы тоже долго сомневались, приобретать его или нет, но решили купить ради качества и стандартизации процесса. Все лучше, чем подогревать булки на грязном гриле, как это делают разные «герои».