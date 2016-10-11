Тимати — очень талантливый парень. Мы были знакомы много лет назад, когда он еще не был таким известным, но уже тогда он был очень целеустремленным. К тому же у него классная команда Black Star. У них большой опыт запуска различных проектов: от ночных клубов до линейки одежды. Ведь на самом деле не важно, чем именно занимаешься. Цель всегда одна — извлечение прибыли и успешная деятельность. Поэтому продуктами могут быть как пластинки, так и бургеры.

Нельзя говорить, что Black Star Burger — история исключительно про продвижение бренда. Сюда же люди приходят за каким-то действием, в том числе чтобы поесть. Они ждут по несколько часов, потому что считают это важным. Мы же тоже стоим в очереди на концерты любимых исполнителей, и в этом нет ничего удивительного. Большой наплыв — это, наоборот, плюс: мы все работаем, чтобы к нам в заведения приходили. Кроме того, эта очередь означает, что людям интересно есть где-то, а не дома, что у них есть деньги и они готовы их потратить. Было бы куда хуже, если бы у них не было такой возможности.

Для фастфуда в Black Star Burger хороший интерьер — как раз для аудитории, которая сюда приходит, обычных посетителей McDonald’s и Burger King (к слову, кажется, я в этом месте самый старший). Кухня тут устроена по такому же принципу, как и в других заведениях быстрого питания. А черные медицинские перчатки для гостей — хороший маркетинговый ход с точки зрения названия, цвета и идеи в целом. Тем более здесь много посетителей, а раковина всего одна — если бы не перчатки, пришлось бы открывать дополнительные туалеты. Кстати, перчатки на самом деле предлагают во многих местах — например, в рыбных ресторанах.

Вообще, я бургеры терпеть не могу, так как это больше история не про мясо, а про все остальное. Я за мясо в чистом виде, а потому совершенно не понимаю сыр в бургере. Конечно, он делает блюдо сочнее, но при этом скрывает вкус мяса. Хотя многие любят бургеры как раз из-за большого количества ингредиентов.

Оценивая вкус и качество, всегда надо смотреть на конечную стоимость продукта. За свои деньги человек в Black Star Burger получает хороший и достаточно сочный бургер. Сочность достигается за счет мяса и жира в нем, соуса, а также сыра. Что касается котлеты, то я, конечно, не люблю тонкие котлеты, но здесь толще и не нужна. Во-первых, потому что ее придется долго готовить, а во-вторых, потому что она будет внутри розовой — аудитория данного заведения такую прожарку не поймет. Сам фарш и его состав за эти деньги — хорошие.

Через время ажиотаж cпадет, но я думаю, что здесь все равно будет много людей. Сейчас сюда стоит такая очередь, потому что это что-то новое, модное и интересное для определенной группы людей. Потом уже встанет вопрос цены, и если она останется такой же, то у ребят из Black Star есть все шансы сделать сеть и остаться популярными. Единственное — им надо постараться поскорее перейти на фабрику-кухню, это нормальная практика для фастфуд-заведений.