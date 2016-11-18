МестоBlack China Bar в Басковом переулке (Петербург)
Бар с азиатскими закусками и интригующими коктейлями от создательниц кафе Wong Kar Wine
Неделю назад в Басковом переулке заработал Black China Bar — новый проект Анны Долгушиной и Мадины Кажимовой, основательниц демократичного азиатского кафе Wong Kar Wine и рыбного ресторана Port. Изначально организаторы планировали, что это будет недорогое заведение с преимущественно мясными блюдами на японском дровяном гриле, но в процессе подготовки проекта концепцию пришлось вынужденно изменить. Black China открылся под вывеской «бар», и очевидно, что это спонтанная удача. Мясных ресторанов в Петербурге много, есть и такие, где уже сейчас используют японский керамический гриль, а вот заведений, специализирующихся на азиатском алкоголе, в городе до сих пор не было.
The Village побывал в новом баре и рассказывает, как он устроен.
Интерьер
Внутренним оформлением небольшого пространства, состоящего из единственного зала и открытой кухни, занимались архитекторы из студии DA Architects (Port, «Компания», Crosta). Интерьер бара они постарались сделать лаконичным и элегантным, с минимумом лишних деталей и без очевидных этнических мотивов. Так, за азиатский стиль здесь отвечает выполненная на заказ бетонная плитка на стенах, которая по задумке должна символизировать чешую дракона; легкие деревянные конструкции и красная с золотистым отливом обивка диванов. К слову, всю мебель в заведении делали на заказ, особое внимание уделив удобству барных кресел.
Black China Bar
Адрес: Басков пер., 13
Время работы: 17:00–00:00, по пятницам и субботам до 02:00
Средний чек: 1 000 рублей
Еда и напитки
Барную карту в Black China открывает подборка коктейлей, созданных шеф-барменом проекта Константином Берлинцем на основе китайских и корейских дистиллятов. Коктейли поделены на четыре раздела, каждый из которых назван в честь важнейших азиатских мегаполисов: Сеула, Шанхая, Гонконга и Макао. Под заголовком «Шанхай» идут сауэры в соответствующих элегантных бокалах — например, коктейль Mr. Wong (390 рублей) состоит из кунжутного рома, кунжутной пасты, медового сиропа и лимона. В разделе «Сеул» собраны аперитивы, в основе которых — газированные китайские чаи (их делают непосредственно в баре), фруктовые и овощные соки и соджу (270–290 рублей). Шеф-бармен подчеркивает, что по желанию клиента в баре могут приготовить и классический коктейль (вплоть до примитивного «виски-кола»), однако азиатский акцент даже в этом случае никуда не денется: в ход пойдет японский виски (330–360 рублей) и популярный в Азии лимонад Sangaria (200–250 рублей). Нужно сказать, в баре собрали целую коллекцию азиатского алкоголя: разнообразное саке (240–540 рублей) — от легкого цитрусового и ванильного до насыщенного перечного, сливовое вино (240–380 рублей) и напитки рангом пониже: соджу (170–360 рублей), сечу (200–230 рублей) и даже несколько позиций неоправданно дорогого бутылочного пива из Кореи, Японии, Таиланда и Китая (300–430 рублей). Для консерваторов есть подборка традиционного вина (от 300 рублей за бокал) и европейское разливное пиво (260–270 рублей).
Меню с едой в баре оставили небольшое. Есть раздел с китайскими и корейскими закусками вроде битых огурцов (330 рублей), салата с древесными грибами (330 рублей) и рассчитанного на компанию кимчи-сета, в который входят два вида капусты, огурцы, соевая спаржа и дайкон, разные по степени остроты (480 рублей). Кроме того, в Black China подают татаки из говядины и тунца (360–490 рублей), а еще севиче и тартар, которые готовят на азиатский манер. Главная гордость шеф-повара Никиты Лопатина — образцовые дим-самы и пельмени гедза с различными начинками (330–380 рублей). Их повар учился готовить под присмотром шефа недавно закрывшегося ресторана Paradise Ван Синя. Помимо традиционных дим-самов с креветками, уткой и китайскими грибами, есть и экспериментальные позиции, например с курицей и каштанами или грибами шиитаке и шпинатом.
Будущее
Устроители честно признают, что смена концепции была для них неожиданной и от своих изначальных планов до конца они не отказались. Само название Black China было придумано исходя из первоначальной идеи: предполагалось, что в некоторые столы будут встроены жаровни, в зале будет пахнуть дымом и обжаренным на огне мясом. Есть вероятность, что со временем им удастся уладить проблемы с согласованием горячей кухни и запустить новое меню.
В силу разных причин концепция Black China в процессе подготовки проекта изменилась. Мы открыли азиатский бар. Решили сделать акцент на японских, корейских и китайских дистиллятах: это сечу, саке, соджу, китайские водки, разные виды фруктового, в частности сливового вина. Таких мест в Петербурге нет. Надо признать, в России вообще не очень много знают об этих напитках. Все любят азиатскую еду, но именно еду, а ведь гастрономия — это еще и алкоголь, коктейли. Например, есть такой миф, что саке нужно пить теплым. И вот гость присаживается за бар, а мы подаем ему охлажденное саке, и нас спрашивают: «Почему же?» На самом деле теплым подают только не самый качественный напиток, а хорошее, премиальное саке пьют холодным. И мы стараемся об этом рассказать — нам хочется, чтобы люди знали, что они пьют, потому что есть много разных напитков на планете, не стоит зацикливаться только на европейских производителях.
Мадина Кажимова
совладелица Black China Bar
Выдержки из меню
Битые огурцы — 330 рублей
Салат с древесными грибами — 330 рублей
Кимчи-сет — 480 рублей
Гёдза с говядиной в кунжутном соусе — 360 рублей
Хао-лонг-бао с говядиной и креветкой — 420 рублей
Дим-самы с креветкой и свининой — 390 рублей
Тартар из тунца с манго и авокадо — 490 рублей
Кокосовый мусс с пряной грушей — 260 рублей
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