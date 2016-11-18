Неделю назад в Басковом переулке заработал Black China Bar —  новый проект Анны Долгушиной и Мадины Кажимовой, основательниц демократичного азиатского кафе Wong Kar Wine и рыбного ресторана Port. Изначально организаторы планировали, что это будет недорогое заведение с преимущественно мясными блюдами на японском дровяном гриле, но в процессе подготовки проекта концепцию пришлось вынужденно изменить. Black China открылся под вывеской «бар», и очевидно, что это спонтанная удача. Мясных ресторанов в Петербурге много, есть и такие, где уже сейчас используют японский керамический гриль, а вот заведений, специализирующихся на азиатском алкоголе, в городе до сих пор не было.

The Village побывал в новом баре и рассказывает, как он устроен. 

Фотографии

виктор юльев

Интерьер

Внутренним оформлением небольшого пространства, состоящего из единственного зала и открытой кухни, занимались архитекторы из студии DA Architects (Port, «Компания», Crosta). Интерьер бара они постарались сделать лаконичным и элегантным, с минимумом лишних деталей и без очевидных этнических мотивов. Так, за азиатский стиль здесь отвечает выполненная на заказ бетонная плитка на стенах, которая по задумке должна символизировать чешую дракона; легкие деревянные конструкции и красная с золотистым отливом обивка диванов. К слову, всю мебель в заведении делали на заказ, особое внимание уделив удобству барных кресел. 

 Black China Bar

Адрес: Басков пер., 13

Время работы: 17:00–00:00, по пятницам и субботам до 02:00

Средний чек: 1 000 рублей

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Еда и напитки

Барную карту в Black China открывает подборка коктейлей, созданных шеф-барменом проекта Константином Берлинцем на основе китайских и корейских дистиллятов. Коктейли поделены на четыре раздела, каждый из которых назван в честь важнейших азиатских мегаполисов: Сеула, Шанхая, Гонконга и Макао. Под заголовком «Шанхай» идут сауэры в соответствующих элегантных бокалах — например, коктейль Mr. Wong (390 рублей) состоит из кунжутного рома, кунжутной пасты, медового сиропа и лимона. В разделе «Сеул» собраны аперитивы, в основе которых — газированные китайские чаи (их делают непосредственно в баре), фруктовые и овощные соки и соджу (270–290 рублей). Шеф-бармен подчеркивает, что по желанию клиента в баре могут приготовить и классический коктейль (вплоть до примитивного «виски-кола»), однако азиатский акцент даже в этом случае никуда не денется: в ход пойдет японский виски (330–360 рублей) и популярный в Азии лимонад Sangaria (200–250 рублей). Нужно сказать, в баре собрали целую коллекцию азиатского алкоголя: разнообразное саке (240–540 рублей) — от легкого цитрусового и ванильного до насыщенного перечного, сливовое вино (240–380 рублей) и напитки рангом пониже: соджу (170–360 рублей), сечу (200–230 рублей) и даже несколько позиций неоправданно дорогого бутылочного пива из Кореи, Японии, Таиланда и Китая (300–430 рублей). Для консерваторов есть подборка традиционного вина (от 300 рублей за бокал) и европейское разливное пиво (260–270 рублей).

Меню с едой в баре оставили небольшое. Есть раздел с китайскими и корейскими закусками вроде битых огурцов (330 рублей), салата с древесными грибами (330 рублей) и рассчитанного на компанию кимчи-сета, в который входят два вида капусты, огурцы, соевая спаржа и дайкон, разные по степени остроты (480 рублей). Кроме того, в Black China подают татаки из говядины и тунца (360–490 рублей), а еще севиче и тартар, которые готовят на азиатский манер. Главная гордость шеф-повара Никиты Лопатина — образцовые дим-самы и пельмени гедза с различными начинками (330–380 рублей). Их повар учился готовить под присмотром шефа недавно закрывшегося ресторана Paradise Ван Синя. Помимо традиционных дим-самов с креветками, уткой и китайскими грибами, есть и экспериментальные позиции, например с курицей и каштанами или грибами шиитаке и шпинатом. 

Будущее

Устроители честно признают, что смена концепции была для них неожиданной и от своих изначальных планов до конца они не отказались. Само название Black China было придумано исходя из первоначальной идеи: предполагалось, что в некоторые столы будут встроены жаровни, в зале будет пахнуть дымом и обжаренным на огне мясом. Есть вероятность, что со временем им удастся уладить проблемы с согласованием горячей кухни и запустить новое меню.

В силу разных причин концепция Black China в процессе подготовки проекта изменилась. Мы открыли азиатский бар. Решили сделать акцент на японских, корейских и китайских дистиллятах: это сечу, саке, соджу, китайские водки, разные виды фруктового, в частности сливового вина. Таких мест в Петербурге нет. Надо признать, в России вообще не очень много знают об этих напитках. Все любят азиатскую еду, но именно еду, а ведь гастрономия — это еще и алкоголь, коктейли. Например, есть такой миф, что саке нужно пить теплым. И вот гость присаживается за бар, а мы подаем ему охлажденное саке, и нас спрашивают: «Почему же?» На самом деле теплым подают только не самый качественный напиток, а хорошее, премиальное саке пьют холодным. И мы стараемся об этом рассказать — нам хочется, чтобы люди знали, что они пьют, потому что есть много разных напитков на планете, не стоит зацикливаться только на европейских производителях. 

Мадина Кажимова

совладелица Black China Bar

Салат с древесными грибами — 330 рублей
Дим-самы с треской — 360 рублей
Татаки из говядины в кантонском соусе — 360 рублей
Шоколадно-арахисовый крем (310 рублей) и коктейль Mao Thai (380 рублей)
Выдержки из меню

Битые огурцы — 330 рублей

Салат с древесными грибами — 330 рублей

Кимчи-сет — 480 рублей

Гёдза с говядиной в кунжутном соусе — 360 рублей

Хао-лонг-бао с говядиной и креветкой — 420 рублей

Дим-самы с креветкой и свининой — 390 рублей

Тартар из тунца с манго и авокадо — 490 рублей

Кокосовый мусс с пряной грушей — 260 рублей