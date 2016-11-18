Неделю назад в Басковом переулке заработал Black China Bar — новый проект Анны Долгушиной и Мадины Кажимовой, основательниц демократичного азиатского кафе Wong Kar Wine и рыбного ресторана Port. Изначально организаторы планировали, что это будет недорогое заведение с преимущественно мясными блюдами на японском дровяном гриле, но в процессе подготовки проекта концепцию пришлось вынужденно изменить. Black China открылся под вывеской «бар», и очевидно, что это спонтанная удача. Мясных ресторанов в Петербурге много, есть и такие, где уже сейчас используют японский керамический гриль, а вот заведений, специализирующихся на азиатском алкоголе, в городе до сих пор не было.



The Village побывал в новом баре и рассказывает, как он устроен.