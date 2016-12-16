Мы уже подробно рассказывали, что дарить друзьям, коллегам, родителям и племянникам. Но это ещё не все — купив подарок, его нужно презентабельно упаковать. Конечно, можно положиться на профессиональных упаковщиков и завернуть коробки в хрустящую бумагу в ближайшем торговом центре.
Для тех, кто предпочитает делать всё своими руками, мы собрали несколько полезных видео-уроков.
Как упаковать стандартный подарок в коробке
Как заворачивать в бумагу подарки необычной формы
Как аккуратно упаковать одежду
Как оборачивать цилиндрические предметы
Как превратить упаковку в затейлевое оригами
И завернуть в обертку своего не в меру любопытного кота
Обложка: faphoto33 - stock.adobe.com
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