Мы уже подробно рассказывали, что дарить друзьям, коллегам, родителям и племянникам. Но это ещё не все — купив подарок, его нужно презентабельно упаковать. Конечно, можно положиться на профессиональных упаковщиков и завернуть коробки в хрустящую бумагу в ближайшем торговом центре.

Для тех, кто предпочитает делать всё своими руками, мы собрали несколько полезных видео-уроков.

 Как упаковать стандартный подарок в коробке

 Как заворачивать в бумагу подарки необычной формы

 Как аккуратно упаковать одежду

 Как оборачивать цилиндрические предметы

 Как превратить упаковку в затейлевое оригами

 И завернуть в обертку своего не в меру любопытного кота

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