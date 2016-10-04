Мы не раз рассказывали, куда в Москве стоит идти на завтрак, бранч, ужин, за самыми лучшими коктейлями, шаурмой или азиатской едой. Но иногда ни времени, ни желания на поход в ресторан нет. На этот случай мы собрали 22 рецепта несложных завтраков, обедов и ужинов, которые помогут сэкономить время и разнообразить рацион.

Шакшука, овсяная каша с бананом, жареные гренки в яйце и сахаре и другие быстрые утренние рецепты 

Лапша, салаты и сэндвичи, которые удобно взять с собой

Запеченный батат, тальятелле алла водка и другие рецепты на вечер для тех, кто ничего не успевает после работы

Фотографии: Обложка — Закусочная «Воронеж», 1 — «Кофемания», 2 — Peteers - stock.adobe.com, 3 — «Искра»