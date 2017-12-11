О семейном бизнесе, бабушке и успехах

Наш бизнес очень семейный, со всеми вытекающими из этого плюсами и минусами. Бабушка, ключевой герой истории, до сих пор каждый день приходит в «Подписные издания», советы дает, наводит порядки. И надо признать, многие вещи, например особая атмосфера заведения, — это ее заслуга и еще моей мамы.

А началось все с того, что бабушка пошла в книготорговый техникум, потом поступила в Институт печати, после начала работать в системе книгораспространения в Советском Союзе — и к 35 годам сделала головокружительную карьеру, став директором второго в Ленинграде книжного магазина. Был «Дом книги» — первый магазин, а второй — «Подписные издания». В начале 90-х магазин стал независимым от государства, коллектив его приватизировал, и они стали самостоятельно им управлять. Наступили лихие 90-е — действительно самые тучные годы, потому что государственная монополия на издания книг ушла, появилось множество издательств, а книги по инерции продолжали продаваться гигантскими тиражами. Например, на Толкина они подписали 150 тысяч человек. То есть в одном магазине было продано 150 тысяч книг Толкина, это были, конечно, гигантские деньги. Правда, нужно учитывать, что и ситуация была другой, любые гигантские деньги могли на следующий день обесцениться. В 2000-е годы начали зарождаться первые книготорговые сети — «Снарк», потом «Буквоед», а классический формат магазина перестал быть актуальным. В итоге все стало постепенно приходить к упадку, пока в 2012 году я не начал работать в магазине и не стал медленно, трудно и мучительно его менять. Надо признать, что это была утопическая идея сделать что-то из этой истории. В наше время, к сожалению, книжный рынок очень неконкурентный, он практически монополизирован, и, конечно, открыть один магазин и действительно зарабатывать хорошие деньги, поддерживать уровень совсем непросто.

Но многое нам удалось. Я думаю, только за последний год наши показатели выросли процентов на 35. Мы открыли второй зал, стали активнее заниматься продвижением, серьезно подтянули событийную программу. Раньше интересные мероприятия у нас случались очень редко, а в этом году только в ноябре было четыре встречи — и все это были, как по списку, самые известные люди России: у нас был Александр Сокуров, Антон Долин, Михаил Зыгарь, Сергей Пархоменко, до этого к нам приезжал Леонид Парфенов. В общем, осень была очень насыщенной.

Плюс опыт, конечно, тоже растет: мы все чаще предлагаем какие-то новые позиции, направления, интернет-магазин развивается постепенно. На него большую ставку делали в этом году, сейчас расширяем коллектив, увеличиваем инвестиции в этот бизнес, потому что увидели, что он наконец-то дает нам какую-то отдачу. Сейчас мало что делаем для его продвижения, но все равно у нас на сайте стабильно от тысячи посетителей в день. Наверное, это такая неизбежная тенденция, что продажи через интернет будут расти, хотя нам, конечно, все равно милее офлайн-торговля.