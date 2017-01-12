Самые активные жители каждого города, которые ревностно оберегают его неповторимую атмосферу и не боятся изменений, провели нас по своим любимым местам и рассказали, откуда они черпают новые идеи для созидания.

Мы решили подготовить короткий дайджест, основанный на самых ярких цитатах героев проекта, который поможет определиться с пунктом назначения и провести новогодний отпуск в наиболее подходящем для вас городе.