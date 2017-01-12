СпецпроектыЧем заняться в Петербурге, Казани, Екатеринбурге и четырех других российских городах
Короткий гид по советам местных жителей
С августа по ноябрь мы совместно с авиакомпанией S7 Airlines публиковали серию иллюстрированных гидов, посвященных семи городам России: Санкт-Петербургу, Ростову-на-Дону, Нижнему Новгороду, Казани, Екатеринбургу, Калининграду и Сочи.
Самые активные жители каждого города, которые ревностно оберегают его неповторимую атмосферу и не боятся изменений, провели нас по своим любимым местам и рассказали, откуда они черпают новые идеи для созидания.
Мы решили подготовить короткий дайджест, основанный на самых ярких цитатах героев проекта, который поможет определиться с пунктом назначения и провести новогодний отпуск в наиболее подходящем для вас городе.
Санкт-Петербург
Петербург поразительным образом влияет на вас своей энергией: он примиряет и стирает возрастные, социальные и культурные границы. Здесь принято заходить на чужую территорию, и в некоторых местах города это чувствуется особенно сильно. Энергия этого города переменчива: иногда она иссякает, будит нас ближе к полудню и ведет на Рубинштейна — завтракать и оправляться после пятничного веселья; иногда она бьет ключом, расширяет список в ежедневнике новыми строчками, размашисто шагает по Невскому и ни минутки не дает даже на обед; она в белых ночах, в тюльпанах у Казанского, в возвращениях домой под утро.
Нижний Новгород
Переливы церковных куполов, вид на кремль и уютная атмосфера центральных улиц — вот за что туристы любят Нижний Новгород. Но это также город контрастов, ведь именно в его старых домах по соседству со стеклянными бизнес-центрами и кроется вся энергия. Здесь процветает DIY-культура: либо ты, либо никто другой. Творческие и идейные люди своими силами пытаются изменить город и создают проекты, влияющие на его культурный ландшафт.
Казань
Казань не похожа ни на Москву, ни на Санкт-Петербург. Тут каждый человек на улице чувствует себя включенным в общую среду и несет ответственность перед окружающими. В то же время это очень расслабленный город — здесь нет суеты крупных мегаполисов, это сильно помогает беречь свои нервы и силы. В Казани много водоемов, город практически стоит на воде: река Казанка, семейство озер Кабан (Верхний, Нижний и Средний), Волга.
Сочи
Сочи — это город, не поглощающий, а отдающий энергию. Здесь невозможно впасть в депрессию или устать от погоды. Какой бы она ни была, ты видишь ее плюсы, а не только минусы. Тут есть яркие контрасты: горы сочетаются с морем, зимний отдых — с пляжным. Кафе и отели — это важно, но они все построены в горах и ради гор. Именно после похода, прогулки, скитура или хорошего катания ты начинаешь ценить простые вещи: огонь в камине, горячий кофе, компанию друзей и силуэт гор, с которых ты только что спустился.
Екатеринбург
Дух Екатеринбурга можно очень четко описать фразой, которая во времена СССР была видна из любой точки в любое время суток: «Урал — опорный край державы!». Современный город перефразировал и стал использовать выражение «вывози коляску», что значит «Не ной! Надеяться ты можешь только на себя, паши за всех!». Здесь обитают самые оптимистичные и спокойные люди — никто не жалуется, не грузит своими проблемами друг друга, нет никакого пафоса в отношениях, нет чувства загнанности и усталости от жизни, есть чувство стабильности и свободы. Это самый компактный город-миллионник — и при этом очень просторный.
Ростов-на-Дону
Крупнейший город на юге России. Его дух походит на творческую атмосферу Берлина — не фривольная энергия Амстердама, а именно здоровое желание что-то делать и менять назло предыдущему поколению. Отсюда километры граффити, освоение старых кирпичных зданий, обилие агрессивной музыки. Чтобы прочувствовать город, нужно свернуть с центральной улицы в сторону Дона и пройтись по залитым солнцем дворам старой застройки. Здесь вы увидите колорит местных жителей, устройство их жизни, галерейные домики с бельем на весь двор и поймете, почему Ростов часто сравнивают и с Одессой.
Калининград
Калининград находится в самой западной области нашей страны, он сочетает в себе старые здания, особняки средневековой Европы и торговые центры современной архитектуры. Здесь легко можно найти соседство типовой советской архитектуры и Баухауса, классического неоренессанса и модернизма и многих других. Они довольно легко уживаются друг с другом — так же как и люди разных национальностей, приехавшие в послевоенное время заселять бывшую Восточную Пруссию, без особых проблем находят здесь комфортную среду.
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