КосметикаЧто покупать у Wycon, NYX, Kiko Milano, Inglot и H&M Beauty
42 выдающихся бьюти-средства для макияжа, маникюра и ухода за кожей лица и тела
Мы регулярно рассказываем о лучших косметических средствах, которые стоит искать у новых и проверенных временем бьюти-марок. В новом выпуске — 42 находки для любителей естественного и броского макияжа и нескучного маникюра, которые нужно искать у Wycon, NYX, H&M Beauty, Kiko Milano и Inglot.
Что покупать у NYX
Стик для контурирования, блестки для лица и тела, гель для бровей и прочие удачные находки в магазинах американской марки.
Что покупать у H&M Beauty
Подводка для бровей, кремовые тени, масло для ванны и другая косметика не дороже 600 рублей.
Что покупать у Wycon
Лаки для ногтей, наборы для бровей, магнитные палетки для всего и другие достойные средства молодой итальянской марки.
Что покупать у Kiko Milano
Лайнер для губ, недорогие кисти для нон-контуринга, стик-хайлайтер и другие бьюти-хиты, за которыми нужно идти в магазин итальянской марки.
Что покупать у Inglot
Тинт, гель для бровей, скульптурирующая пудра — рассказываем о главных хитах марки.
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