Гид The VillageКниги, игры, учебные курсы: 20 подарков для нескучного года
Курс по игре в го, актерский интенсив, путеводитель по советскому модернизму и «Гражданская оборона» на виниле
В преддверии длинных праздников The Village по традиции предлагает идеи подарков для друзей и близких. Мы уже подбирали подарки для любителей уюта, подарки для фуди, универсальную одежду и аксессуары, сюрпризы для детей, а также подарки на «Сикрет Санту». Теперь настало время рассказать о новых книгах, играх и музыке, полезных подписках, билетах на фестивали и спектакли, сертификатах на образовательные интенсивы и прочих вещах, которые помогут не скучать зимой.
Книга «Черный. История цвета»
Французский историк-медиевист Мишель Пастуро знаменит не в последнюю очередь своими исследованиями цветов. В «Черном» Пастуро вместе с читателем проходит путь от черной смерти и монашеских одеяний до сегодняшних дней, когда черный цвет стал доминантой в гардеробе каждого горожанина,
в том числе следящего за модой.
Сборник Disco Halal Vol.1
(в Москве можно купить в магазине DIG)
Молодой, но уже заслуживший уважение меломанов немецкий лейбл Disco Halal издает старую, полузабытую музыку из стран Востока — от Турции до Саудовской Аравии, — приправив ее европейскими битами. Хороший подарок и для того, кто всерьез относится к винилу, и для случайных коллекционеров.
Билет на фестиваль Flow
Европейские фестивали начали объявлять свои лайн-апы. Интереснее всех пока, как и обычно, выглядят самые любимые москвичами и петербуржцами — финский Flow и испанская Primavera. Билеты на пять дней на Primavera и три дня на Flow стоят примерно одинаково, так что ориентируйтесь на лайн-ап и выбирайте то, что ближе адресату вашего подарка. Среди объявленных хедлайнеров Flow — вернувшиеся в этом году the xx, Лана Дель Рэй, Афекс Твин и Эйнджел Олсен.
«Словарь языка интернета.ru»
Над проектом, охватывающим 20-летнюю историю лексики Рунета, работала команда лингвистов из Школы филологии НИУ ВШЭ под руководством Максима Кронгауза — настоящей звезды языкознания. Книга вряд ли способна научить сетевому жаргону (да и кто задается такой целью?), а вот самих его носителей наверняка заинтересует семантический разбор «WTF» и «мимими».
Роман «Кольца Сатурна»
Винфрид Зебальд всегда писал о том, что все лучшее ушло, закончилось, время его иссякло. Об этом и «Кольца Сатурна», впервые переведенные на русский язык (как всегда, великолепная работа Эллы Венгеровой): рассказчик бродит пешком по английскому графству Суффолк и погружается в меланхолию воспоминаний.
Зимние интенсивы
в Gogol School
В актерской лаборатории «Гоголь-центра» еще открыт набор на январские интенсивы: 6-7 занятий, в течение которых студентов будут учить пластике и сценической речи, всячески раскрепощать и вытаскивать истинное нутро наружу. Ведут интенсивы Игорь Бычков, Илья Ромашко, Ирина Выборнова, Семен Штейнберг и другие актеры театра. Чтобы купить интенсив в подарок, нужно позвонить по номеру +7 (903) 123−22−32 или написать на info@gogolschool.ru.
Подарочный сертификат
на курс игры в го
Клуб энтузиастов «Спортивная секция» объявил о продаже сертификатов на курсы занятий различными видами спорта. Можно подарить близкому человеку набор тренировок по спортивной гимнастике, прыжкам в воду, боксу, балету, бадминтону, чирлидингу, сквошу, скалолазанию и фехтованию. Самый необычный курс предлагает восемь занятий по игре в го — древней китайской настолке, тренирующей логику и стратегическое мышление. Все курсы стартуют в конце января.
Игра из сериала «Время приключений»
Любимая настолка Финна и Джейка «Карточные войны» так важна для сюжета Adventure Time, что, учитывая популярность сериала, рано или поздно кто-то должен был издать ее в реальном мире.
Книга «Lego-архитектура»
Автор Том Алфин делит каждую главу на теоретическую и практическую часть: сначала вы читаете об архитектурном направлении, а потом собираете здание в таком стиле из кубиков Lego. Книгу лучше дарить вместе с набором Lego Architecture Studio: его детали подойдут почти для всех описанных моделей.
Комикс «Бэтмен: Убийственная шутка»
Долгожданный русский перевод хрестоматийного графического романа Алана Мура, автора комиксов «Хранители» и «V — значит Вендетта». Изо всех интерпретаций Бэтмена и Джокера именно эта особенно сильно повлияла на фильмы Тима Бертона и Кристофера Нолана.
Винил «Гражданская оборона» — «Тверь 2002»
(в Москве можно купить в магазине DIG)
Как ни крути, почти универсальный подарок для тех, чья юность пришлась на 80-е и 90-е. Один из бестселлеров магазина пластинок DIG — концерт группы Егора Летова в тверском клубе «Асик». Очень редкая запись четырех вещей: «Здорово и вечно», «И снова темно», «Песни о китайском народном добровольце» и «Попс».
Билет на спектакль «Чапаев и Пустота» в театре «Практика»
Лучшая постановка в репертуаре Мастерской Дмитрия Брусникина — любимой молодой труппы москвичей. Режиссер Максим Диденко не пересказывает сюжет романа, а создает что-то вроде коллажа, поэтому перед просмотром хрестоматийный постмодернистский текст стоит хотя бы проглядеть.
Роман «Маленькая жизнь»
Важнейшая англоязычная книга 2015 года уже собрала гору премий и получила статус новой классики. Американка японского происхождения Ханья Янагихара смогла соединить в своем втором романе, казалось бы, несовместимое: насилие, страдание и радость бытия.
«Москва: архитектура советского модернизма. 1955−1991. Справочник-путеводитель»
Первый московский путеводитель по наследию позднего СССР с фотографиями Юрия Пальмина. Останкинскую башню или здание ТАСС знают все, но мало кто питает к этим объектам теплые чувства — недаром период, охваченный в книге, авторы называют «самой недооцененной эпохой советской архитектуры».
Комикс «Герметический гараж»
Первое русскоязычное издание французского художника и писателя Жана Мебиуса Жиро, настоящего классика жанра. Комикс продается в двух авторских версиях: оригинальной черно-белой и цветной.
Сборник Disco Halal Vol.1
(в Москве можно купить в магазине DIG)
Молодой, но уже заслуживший уважение меломанов немецкий лейбл Disco Halal издает старую, полузабытую музыку из стран Востока — от Турции до Саудовской Аравии — приправив ее европейскими битами. Хороший подарок и для того, кто всерьез относится к винилу, и для случайных коллекционеров.
Билет на спектакль «Questioning» в «Гоголь-центре»
В интерактивной постановке швейцарского театра Magic Garden зрители просто сидят и заполняют анкеты — звучит ужасно, но на самом деле это весело, интересно и познавательно.
Сертификат на январский интенсив
в школе Glinka
В школе современной музыке Glinka продают сертификаты, действующие на январские интенсивы «Основы Ableton Live» и «Теория музыки. Ритмика». Первый — это классический курс школы, который в доступной форме учит пользоваться базовой программой для создания музыки, основам аранжировки, сведения и мастеринга. Преподаватель — музыкант Антон Маскелиаде. Второй курс, посвященный ритмике, рассказывает о ритме и дольности, композиции и музыкальных размерах.
Робот ВАЛЛ-И из Lego
Модель, изображающую самого милого героя Pixar, придумал художник-постановщик мультфильма Энгус Маклейн. Lego начали работать над роботом в 2008 году, когда «ВАЛЛ-И» вышел на экраны, но, чтобы создать идеальную конструкцию, потребовалось восемь лет.
Игра The Last Guardian
Одна из главных игр зимы. The Last Guardian делалась очень долго: в нулевых ради нее покупали PlayStation 3. Новая работа Фумито Уэды, создателя Ico и Shadow of the Colossus, — это платформер, в котором маленький мальчик решает головоломки, чтобы сбежать из заброшенного замка. Но все меняет зверь Трико — огромная милая неуправляемая полукошка-полуптица. Он помогает отбиться от врагов, преодолеть препятствия и пройти игру. Чтобы Трико стал союзником, нужно понять его повадки и позаботиться о нем. Это сложно, зато, если получится, Трико станет вашим лучшим другом.
Годовая подписка
на Bookmate
Универсальный вариант для книгочеев — годовая подписка на приложение, открывающее доступ к библиотеке из тысяч книг: классике, бизнес-литературе и самым свежим романам. Единственный минус Bookmate — ограниченный круг книг на английском и других иностранных языках. Если же ваш друг — владелец Kindle и не большой любитель переводов, то стоит задуматься о покупке подписки Kindle Unlimited на Amazon.
Текст: Антон Хитров, Настя Курганская, Николай Удинцев
обложка: mir-kubikov
КомментарииПодписаться