Одна из главных игр зимы. The Last Guardian делалась очень долго: в нулевых ради нее покупали PlayStation 3. Новая работа Фумито Уэды, создателя Ico и Shadow of the Colossus, — это платформер, в котором маленький мальчик решает головоломки, чтобы сбежать из заброшенного замка. Но все меняет зверь Трико — огромная милая неуправляемая полукошка-полуптица. Он помогает отбиться от врагов, преодолеть препятствия и пройти игру. Чтобы Трико стал союзником, нужно понять его повадки и позаботиться о нем. Это сложно, зато, если получится, Трико станет вашим лучшим другом.