Европейские фестивали начали объявлять свои лайн-апы. Интереснее всех пока, как и обычно, выглядят самые любимые москвичами и петербуржцами — финский Flow и испанская Primavera. Билеты на пять дней на Primavera и три дня на Flow стоят примерно одинаково, так что ориентируйтесь на лайн-ап и выбирайте то, что ближе адресату вашего подарка. Среди объявленных хедлайнеров Flow — вернувшиеся в этом году the xx, Лана Дель Рэй, Афекс Твин и Эйнджел Олсен.