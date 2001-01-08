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Рекламодателям

The Village делает нативную рекламу — материалы, не просто рассказывающие о преимуществах товара, но позволяющие читателям узнать что-то новое, разобраться в проблеме или приятно провести время. Еще у нас можно разместить банеры, стать спонсором рубрики или запустить отдельный лендинг для большого совместного проекта. Среди наших рекламодателей — глобальные, федеральные и локальные бренды.

Если вы хотите, чтобы мы сделали проект для вас, заполните бриф или напишите нам на ekbsales@the-village.ru.

Медиакит
Бриф

Прайс The Village Екатеринбург

Проекты на сайте

Страница каждого проекта оформлена кликабельными баннерами (кроме промо-новости) и логотипом рекламодателя. Мы не делаем проекты без указания рекламодателя;

В стоимость включены стандартные посты в соцсетях The Village Екатеринбург: VK, Facebook, stories Instagram, Telegram;

Совокупный охват проекта с анонсированием в социальных сетях — от 10 000 показов.

1.1. Новость

22 000₽

Короткий промо-формат для новостных поводов. Может содержать контактный блок, фото и видео, ссылки на сайт и соцсети бренда:

до 2 000 знаков;

изображения предоставляет рекламодатель;

типовая верстка.

Примеры новостей

1.2. Промо

от 50 000₽

Проект о бренде, его сотрудниках, продукции, услугах, событиях и ценностях. Нескучная подача информации:

до 7 000 знаков;

до 10 изображений;

изображения предоставляет рекламодатель, либо их готовит The Village (от 10 000₽).

Примеры промо

отмечены плашкой «Промо»

1.3. Спецпроект

от 70 000₽

Позволяет решить имиджевые задачи компании, создать нетривиальную коммуникацию с аудиторией медиа. Проект на тему, близкую бренду — но не рассказывающий напрямую о его продуктах, услугах или сотрудниках:

бренд рекламодателя присутствует в начале текста, где объясняется его роль в проекте;

изображения готовит The Village по согласованным референсам (от 10 000₽).

Примеры спецов

отмечены плашкой «Спецпроект»

1.4. Отдельный лендинг на The Village

от 250 000₽

Например, такой

Баннеры и соцсети

2.1. Сквозной баннер на The Village

35 000₽

внутри редакционных постов и внутри разделов;

десктоп 300×500, 990×250 и мобильная версия 640×500 пикселей;

50 000 показов, 2 недели ротации.

2.2. Таргетированная реклама нативного проекта

20 000₽

Привлечем целевой трафик на любой созданный нами проект.

2.3. Пакет публикаций в соцсетях

22 000₽

Контент с отметкой вашего бренда в наших соцсетях (VK, Facebook, stories Instagram, Telegram).

2.4. Спецпроект в Instagram

30 000₽

Карусель изображений и интересный пост про вашу компанию.

Например, так

Прочее

Оффлайн, партнерства, коллаборации и всякое другое: тоже можем. Все что угодно, только не кладбище логотипов. Придумаем вместе?

Контакты

Элина Хайдаршина

Специалист отдела продаж

ekbsales@the-village.ru

+7 912 660 16 06

Елена Ключникова

Руководитель отдела продаж

key@the-village.ru

+7 909 012 80 11

Ксения Другова

Директор спецпроектов

drugova@the-village.ru

+7 922 142 90 05