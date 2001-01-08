The Village делает нативную рекламу — материалы, не просто рассказывающие о преимуществах товара, но позволяющие читателям узнать что-то новое, разобраться в проблеме или приятно провести время. Еще у нас можно разместить банеры, стать спонсором рубрики или запустить отдельный лендинг для большого совместного проекта. Среди наших рекламодателей — глобальные, федеральные и локальные бренды.
Если вы хотите, чтобы мы сделали проект для вас, заполните бриф или напишите нам на ekbsales@the-village.ru.
Страница каждого проекта оформлена кликабельными баннерами (кроме промо-новости) и логотипом рекламодателя. Мы не делаем проекты без указания рекламодателя;
В стоимость включены стандартные посты в соцсетях The Village Екатеринбург: VK, Facebook, stories Instagram, Telegram;
Совокупный охват проекта с анонсированием в социальных сетях — от 10 000 показов.
Короткий промо-формат для новостных поводов. Может содержать контактный блок, фото и видео, ссылки на сайт и соцсети бренда:
до 2 000 знаков;
изображения предоставляет рекламодатель;
типовая верстка.Примеры новостей
Проект о бренде, его сотрудниках, продукции, услугах, событиях и ценностях. Нескучная подача информации:
до 7 000 знаков;
до 10 изображений;
изображения предоставляет рекламодатель, либо их готовит The Village (от 10 000₽).
отмечены плашкой «Промо»
Позволяет решить имиджевые задачи компании, создать нетривиальную коммуникацию с аудиторией медиа. Проект на тему, близкую бренду — но не рассказывающий напрямую о его продуктах, услугах или сотрудниках:
бренд рекламодателя присутствует в начале текста, где объясняется его роль в проекте;
изображения готовит The Village по согласованным референсам (от 10 000₽).
отмечены плашкой «Спецпроект»
внутри редакционных постов и внутри разделов;
десктоп 300×500, 990×250 и мобильная версия 640×500 пикселей;
50 000 показов, 2 недели ротации.
Привлечем целевой трафик на любой созданный нами проект.
Контент с отметкой вашего бренда в наших соцсетях (VK, Facebook, stories Instagram, Telegram).
Карусель изображений и интересный пост про вашу компанию.Например, так
Оффлайн, партнерства, коллаборации и всякое другое: тоже можем. Все что угодно, только не кладбище логотипов. Придумаем вместе?
Специалист отдела продаж
Руководитель отдела продаж
Директор спецпроектов