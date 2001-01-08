Рекламодателям

The Village делает нативную рекламу — материалы, не просто рассказывающие о преимуществах товара, но позволяющие читателям узнать что-то новое, разобраться в проблеме или приятно провести время. Еще у нас можно разместить банеры, стать спонсором рубрики или запустить отдельный лендинг для большого совместного проекта. Среди наших рекламодателей — глобальные, федеральные и локальные бренды.

Если вы хотите, чтобы мы сделали проект для вас, заполните бриф или напишите нам на ekbsales@the-village.ru.