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Бегемоты-полицейские и криповые чебурашки во дворах Петербурга Муниципальный ЖЭК-арт: откуда он взялся и зачем нужен?
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Бегемоты-полицейские и криповые чебурашки во дворах Петербурга Муниципальный ЖЭК-арт: откуда он взялся и зачем нужен?
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AB Development организовал пресс-показ зданий на Ивановской горке, которые могут снести ради бизнес-центраНо пустили на него не всех
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AB Development организовал пресс-показ зданий на Ивановской горке, которые могут снести ради бизнес-центра Но пустили на него не всех
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Самое известное модернистское здание Ленинграда и парк Сосновка А также восстановленный сад Бенуа и запустение Ольгинского пруда
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В Можайском районе построят деловой квартал «Сколково Парк» Вот каким он будет
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Как шопинг стал дофаминовым стимулом И о чем говорит наше потребительское поведение (и как его контролировать)
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Прогулка по Щемиловке: От экспериментального квартала № 123 до парка «Куракина дача»Дом-колбаса, капромный кит и протохрущевка
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«Вышка» избавилась от десятка оппозиционных преподавателей — и это только за летоВот их список
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«Вышка» избавилась от десятка оппозиционных преподавателей — и это только за лето Вот их список
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Смешные истории в блоге «ну да москва» Милицейские стаканы и странные перформансы у Кремля
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Смешные истории в блоге «ну да москва» Милицейские стаканы и странные перформансы у Кремля
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Как «Ночлежка» наконец начала работать в МосквеНесмотря на протесты местных жителей, теперь она помогает бездомным и в столице
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Как «Ночлежка» наконец начала работать в Москве Несмотря на протесты местных жителей, теперь она помогает бездомным и в столице
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Какую собаку заводить аллергику? Топ гипоаллергенных собак по версии РКФ
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