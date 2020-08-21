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Не опять, а снова: Пиццерия Testa на Сретенке Как открыться в третий раз
Открытия недели
«Рюмочная мечты», еще одна Salumeria и пиццерия Testa на Сретенке И другие открытия недели
Открытия недели
«Рюмочная мечты», еще одна Salumeria и пиццерия Testa на Сретенке И другие открытия недели
Открытия недели
Монобистро с яйцами, таежная кухня и ребра медведя на Центральном рынке, кофейня в особняке XVIII векаВсе открытия недели в нашей подборке
Открытия недели
Монобистро с яйцами, таежная кухня и ребра медведя на Центральном рынке, кофейня в особняке XVIII века Все открытия недели в нашей подборке
Рецепты шефов
Луковый, грибной и из авокадо Простые рецепты крем-супов
Гид The Village
7 главных кафе, ресторанов и винных баров лета Куда идти прямо сейчас
Открытия недели
Мидии с манго в Mollusca на Большой Дмитровке, алкобуфет «Шашлычная», новая версия кафе «Сойка напела»Все открытия недели в нашей подборке
Открытия недели
Мидии с манго в Mollusca на Большой Дмитровке, алкобуфет «Шашлычная», новая версия кафе «Сойка напела» Все открытия недели в нашей подборке
Гид The Village
Хорошо забытое старое Где есть суши в Москве
Открытия недели
Винный бар ТоТо, кафе «Август» на Даниловском рынке, «Пикник у дома» с Владимиром РаевскимВсе открытия недели в нашей подборке
Открытия недели
Винный бар ТоТо, кафе «Август» на Даниловском рынке, «Пикник у дома» с Владимиром Раевским Все открытия недели в нашей подборке
Рецепты шефов
От «Беллини» до «Французского поцелуя»: Рецепты летних коктейлей, которые легко повторить дома
Рецепты шефов
От «Беллини» до «Французского поцелуя»: Рецепты летних коктейлей, которые легко повторить дома
Гид The Village
С добрым утром: Где завтракать прямо сейчас От бенедикта до аджарского хачапури
Открытия недели
Самый маленький бар «Тройничок», винный сквот и сэндвичи по 250 рублей от шефа Buro Tsum
Открытия недели
Самый маленький бар «Тройничок», винный сквот и сэндвичи по 250 рублей от шефа Buro Tsum
Рецепты шефов
Купили арбуз и уже устали его есть? Приготовьте с ним салат, коктейль и десерт6 вариантов для завтрака, обеда и аперитива
Рецепты шефов