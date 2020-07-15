Хорошая привычка
Отказаться от чайных пакетиков Чтобы жить экологичнее
Видео
Квартира-оранжерея с гамаком и десятками растений В гостях у «Мадам Фитиль»
Хорошая привычка
Концентрироваться на процессе, а не на результатеЧтобы работа и учеба приносили радость
Хорошая привычка
Концентрироваться на процессе, а не на результате Чтобы работа и учеба приносили радость
Прямая речь
Как будет работать первый в России свободный университет Проект создают уволенные преподаватели «Вышки»
Прямая речь
Как будет работать первый в России свободный университет Проект создают уволенные преподаватели «Вышки»
Хорошая привычка
Проходить по 10 тысяч шагов в деньОткуда взялась эта цифра и как мотивировать себя чаще гулять
Хорошая привычка
Проходить по 10 тысяч шагов в день Откуда взялась эта цифра и как мотивировать себя чаще гулять
Видео
Что происходит в мастерской скульптора Как он работает и сколько стоил самый дорогой его заказ
Люди в городе
Россияне, переехавшие жить в БеларусьО вкусных продуктах, развитом IT-бизнесе и протестных настроениях
Люди в городе
Россияне, переехавшие жить в Беларусь О вкусных продуктах, развитом IT-бизнесе и протестных настроениях
Спецпроекты
ПРОМО
Средний или выдающийся: Какой вы пользователь Насколько вы соответствуете представлениям исследователей
Видео
3 простых рецепта звезд Michelin Готовим пасту с перцем, рис с кимчи и роллы
Личный опыт
«Я переехал жить в автодом» Где брать воду для душа и на сколько хватает электричества
Люди в городе
Помощники слонов, енотов и пандСлон — любитель выпить, загрустивший жираф и непростые еноты
Люди в городе
Помощники слонов, енотов и панд Слон — любитель выпить, загрустивший жираф и непростые еноты
Спецпроекты
СПЕЦПРОЕКТ
В какой момент любимое становится привычным Как развить в себе тягу к экспериментам
Люди в городе
Молодые самогонщики — о любимых напитках«Самогон — это не мутная жидкость из „Деревни Дураков“»
Люди в городе
Молодые самогонщики — о любимых напитках «Самогон — это не мутная жидкость из „Деревни Дураков“»
Личный опыт
«Я был священником, а теперь делаю депиляцию»Владимир Зайцев — о лишении сана, срыве концерта Бориса Моисеева и желании эмигрировать в США
Личный опыт
«Я был священником, а теперь делаю депиляцию» Владимир Зайцев — о лишении сана, срыве концерта Бориса Моисеева и желании эмигрировать в США
Личный опыт
История медсестры из красной зоны, которая стала популярным TikTok-блогером «Частый вопрос хейтеров: почему ты не уходишь, раз так тяжело?»
Личный опыт
История медсестры из красной зоны, которая стала популярным TikTok-блогером «Частый вопрос хейтеров: почему ты не уходишь, раз так тяжело?»
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«Овощная хтонь» и другие вкусы в смешном инстаграме о еде — «Портал вкуса»Блог о неочевидных продуктах и сопутствующих удовольствиях
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