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От первых слов до аллергии Первые годы жизни детей в цифрах
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12 отличных новых детских книг Что читать с детьми осенью
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«У нашей дочери ихтиоз»Родители ребенка с генетическим заболеванием — о семье, принятии и любви
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Куда ведет черная дыра и как стать невидимым? Ученые отвечают на детские вопросы
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И вот опять: Началась подготовка к школе К счастью, все легко купить в одном месте
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Книжные сети проведут всероссийскую акцию со скидками на детскую литературу
В рамках акции пройдут онлайн-лекции детских писателей
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Книжные сети проведут всероссийскую акцию со скидками на детскую литературу В рамках акции пройдут онлайн-лекции детских писателей
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Креативность 2.0: Как ее развить у современных детей И во что они сейчас любят играть
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Кто такие онлайн-няни и как они работают Рассказывают няни и родители
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Как самоизоляция влияет на распределение домашних обязанностей Женщины выполняют почти в 2,5 раза больше «бесплатной» работы, чем мужчины. А как во время всеобщего карантина?
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Почему важно научить детей соблюдать режим дня И как сформировать хорошие привычки, связанные с планированием времени
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Почему стоит отказаться от воспитания «настоящих мужчин» Традиционные практики воспитания мальчиков создают проблемы в будущем
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Чем занять ребенка на карантине Родители и специалисты советуют, как планировать день и продуктивно работать, если дети дома
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Аутизм: Мифы и факты Что нужно знать о людях с расстройствами аутистического спектра
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«Яндекс» открыл «Школу» с уроками в прямом эфире
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«Яндекс» открыл «Школу» с уроками в прямом эфире Видеолекции по 15 предметам и подготовка к выпускным экзаменам
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