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От первых слов до аллергии
Промо
От первых слов до аллергииПервые годы жизни детей в цифрах
От первых слов до аллергии
Спецпроекты
Промо

От первых слов до аллергии Первые годы жизни детей в цифрах

12 отличных новых детских книг
Гид The Village
12 отличных новых детских книгЧто читать с детьми осенью
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12 отличных новых детских книг
Гид The Village

12 отличных новых детских книг Что читать с детьми осенью

Проект «Каскад»:
Дети
Проект «Каскад»: Как подростки становятся современными художниками
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Проект «Каскад»:
Дети

Проект «Каскад»: Как подростки становятся современными художниками

«У нашей дочери ихтиоз»
Личный опыт
«У нашей дочери ихтиоз»Родители ребенка с генетическим заболеванием — о семье, принятии и любви
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«У нашей дочери ихтиоз»
Личный опыт

«У нашей дочери ихтиоз» Родители ребенка с генетическим заболеванием — о семье, принятии и любви

Куда ведет черная дыра и как стать невидимым?
Дети
Куда ведет черная дыра и как стать невидимым?Ученые отвечают на детские вопросы
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Куда ведет черная дыра и как стать невидимым?
Дети

Куда ведет черная дыра и как стать невидимым? Ученые отвечают на детские вопросы

И вот опять: Началась подготовка к школе
ПРОМО
И вот опять: Началась подготовка к школеК счастью, все легко купить в одном месте
И вот опять: Началась подготовка к школе
Спецпроекты
ПРОМО

И вот опять: Началась подготовка к школе К счастью, все легко купить в одном месте

Новости

Книжные сети проведут всероссийскую акцию со скидками на детскую литературу

В рамках акции пройдут онлайн-лекции детских писателей

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Новости

Книжные сети проведут всероссийскую акцию со скидками на детскую литературу В рамках акции пройдут онлайн-лекции детских писателей

Креативность 2.0: Как ее развить у современных детей
СПЕЦПРОЕКТ
Креативность 2.0: Как ее развить у современных детейИ во что они сейчас любят играть
Креативность 2.0: Как ее развить у современных детей
Спецпроекты
СПЕЦПРОЕКТ

Креативность 2.0: Как ее развить у современных детей И во что они сейчас любят играть

12 хороших книг на лето для детей и подростков
Гид The Village
12 хороших книг на лето для детей и подростковО драконах, мыльных пузырях и далеких путешествиях
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12 хороших книг на лето для детей и подростков
Гид The Village

12 хороших книг на лето для детей и подростков О драконах, мыльных пузырях и далеких путешествиях

12 классных книг для дошкольников
Гид The Village
12 классных книг для дошкольников Принцессы, динозавры, паровозы и все, что любят дети
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12 классных книг для дошкольников
Гид The Village

12 классных книг для дошкольников Принцессы, динозавры, паровозы и все, что любят дети

Кто такие онлайн-няни и как они работают
Дети
Кто такие онлайн-няни и как они работаютРассказывают няни и родители
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Кто такие онлайн-няни и как они работают
Дети

Кто такие онлайн-няни и как они работают Рассказывают няни и родители

Как самоизоляция влияет на распределение домашних обязанностей
Дети
Как самоизоляция влияет на распределение домашних обязанностейЖенщины выполняют почти в 2,5 раза больше «бесплатной» работы, чем мужчины. А как во время всеобщего карантина?
2
Как самоизоляция влияет на распределение домашних обязанностей
Дети

Как самоизоляция влияет на распределение домашних обязанностей Женщины выполняют почти в 2,5 раза больше «бесплатной» работы, чем мужчины. А как во время всеобщего карантина?

Почему важно научить детей соблюдать режим дня
Детский вопрос
Почему важно научить детей соблюдать режим дня И как сформировать хорошие привычки, связанные с планированием времени
3
Почему важно научить детей соблюдать режим дня
Детский вопрос

Почему важно научить детей соблюдать режим дня И как сформировать хорошие привычки, связанные с планированием времени

Почему стоит отказаться от воспитания «настоящих мужчин»
Дети
Почему стоит отказаться от воспитания «настоящих мужчин»Традиционные практики воспитания мальчиков создают проблемы в будущем
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Почему стоит отказаться от воспитания «настоящих мужчин»
Дети

Почему стоит отказаться от воспитания «настоящих мужчин» Традиционные практики воспитания мальчиков создают проблемы в будущем

«Садик-Шарик»: Как правильно играть с ребенком
Личный опыт

«Садик-Шарик»: Как правильно играть с ребенкомРассказывает создательница игрового детского сада

Личный опыт

«Садик-Шарик»: Как правильно играть с ребенком Рассказывает создательница игрового детского сада

Чем занять ребенка на карантине
Детский вопрос
Чем занять ребенка на карантинеРодители и специалисты советуют, как планировать день и продуктивно работать, если дети дома
2
Чем занять ребенка на карантине
Детский вопрос

Чем занять ребенка на карантине Родители и специалисты советуют, как планировать день и продуктивно работать, если дети дома

Аутизм: Мифы и факты
Дети
Аутизм: Мифы и фактыЧто нужно знать о людях с расстройствами аутистического спектра
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Аутизм: Мифы и факты
Дети

Аутизм: Мифы и факты Что нужно знать о людях с расстройствами аутистического спектра

Новости

«Яндекс» открыл «Школу» с уроками в прямом эфире

Видеолекции по 15 предметам и подготовка к выпускным экзаменам

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Новости

«Яндекс» открыл «Школу» с уроками в прямом эфире Видеолекции по 15 предметам и подготовка к выпускным экзаменам

10 увлекательных научно-популярных книг для детей
Гид The Village
10 увлекательных научно-популярных книг для детейПолезное чтение на время карантина в школах
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10 увлекательных научно-популярных книг для детей
Гид The Village

10 увлекательных научно-популярных книг для детей Полезное чтение на время карантина в школах

Как учителя, школьники и родители перенесли переход на дистанционное обучение
Ситуация
Как учителя, школьники и родители перенесли переход на дистанционное обучение«Нельзя поесть на задних партах»
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Как учителя, школьники и родители перенесли переход на дистанционное обучение
Ситуация

Как учителя, школьники и родители перенесли переход на дистанционное обучение «Нельзя поесть на задних партах»

ХОЧУ ЕЩЁ МАТЕРИАЛОВ

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Роскошные нулевые снова в моде. А вместе с ними — стринги. Как их носить в 2020-м?

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О чем стоит врать на собеседовании?

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Просторная двушка на месте коммуналки в центре Петербурга