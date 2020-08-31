Фильмы недели
«Никогда, редко, иногда, всегда»: Искренняя история о подростковом аборте в Америке эпохи Трампа В кино — с 17 сентября
Фильмы недели
«Никогда, редко, иногда, всегда»: Искренняя история о подростковом аборте в Америке эпохи Трампа В кино — с 17 сентября
Фильмы недели
«Ассистентка»: Умная производственная драма о стеклянном потолке Джулия Гарнер пытается сделать карьеру в (очень сексистском) кинобизнесе и терпит поражение
Фильмы недели
«Ассистентка»: Умная производственная драма о стеклянном потолке Джулия Гарнер пытается сделать карьеру в (очень сексистском) кинобизнесе и терпит поражение
Искусство
«Красивая ночь всех друзей»: Как устроена вторая Триеннале в «Гараже»Выставка без кураторов (почти)
Искусство
«Красивая ночь всех друзей»: Как устроена вторая Триеннале в «Гараже» Выставка без кураторов (почти)
Книга недели
Как Spotify подружился с FacebookИ почему сотрудничать с Марком Цукербергом оказалось не так просто
Книга недели
Как Spotify подружился с Facebook И почему сотрудничать с Марком Цукербергом оказалось не так просто
Кино
Посмотрели I’m Thinking of Ending Things и тоже ничего не поняли? Это ок. Режиссер Чарли Кауфман отвечает на все вопросыОсторожно, спойлеры!
Кино
Посмотрели I’m Thinking of Ending Things и тоже ничего не поняли? Это ок. Режиссер Чарли Кауфман отвечает на все вопросы Осторожно, спойлеры!
Новости
Ярмарка современного искусства Cosmoscow объявила полную программу
Из-за пандемии часть работ покажут в онлайн-формате
Новости
Ярмарка современного искусства Cosmoscow объявила полную программу Из-за пандемии часть работ покажут в онлайн-формате
Планы на сезон
Самые ожидаемые альбомы осениKanye West, Woodkid, Хаски и еще пара десятков классных артистов
Планы на сезон
Самые ожидаемые альбомы осени Kanye West, Woodkid, Хаски и еще пара десятков классных артистов
Мнение
Почему трехчасовая очередь на вечеринку — это ненормально И почему «Лужники» лучше «Мутабора»
Книга недели
Почему коты дерут диван и сбрасывают вещи со стола И можно ли их отучить от этого
Планы на сезон
13 фильмов этой осени, которые стоит посмотреть в кино (Если у вас работают кинотеатры)
Планы на сезон
13 фильмов этой осени, которые стоит посмотреть в кино (Если у вас работают кинотеатры)
Премьера
«Нравится»: Премьера клипа музыканта «Папа» и поэта Вани ПинженинаНовое имя с лейбла Олега Нестерова
Премьера
«Нравится»: Премьера клипа музыканта «Папа» и поэта Вани Пинженина Новое имя с лейбла Олега Нестерова
Гид The Village
Что слушать на Moscow Music Week5 самых интересных шоукейсов масштабнейшего музыкального фестиваля
Гид The Village
Что слушать на Moscow Music Week 5 самых интересных шоукейсов масштабнейшего музыкального фестиваля
Планы на сезон