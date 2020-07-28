Истории
Свалить на другого: Почему проект «Свалка» раскололся на два враждующих лагеряИ куда теперь сдавать ненужные вещи
Истории
Свалить на другого: Почему проект «Свалка» раскололся на два враждующих лагеря И куда теперь сдавать ненужные вещи
Гаджеты
Бюджетные часы, отличный iPad Air и единая подписка на все сервисы: Что показала Apple вместо айфонов
Гаджеты
Бюджетные часы, отличный iPad Air и единая подписка на все сервисы: Что показала Apple вместо айфонов
Рабочий вопрос
О чем стоит врать на собеседовании? И чего придумывать не нужно
Как у них
Сколько стоит жизнь на МальдивахКомната в доме местной семьи, поездка на катере на соседний остров и отдых в гамаке
Как у них
Сколько стоит жизнь на Мальдивах Комната в доме местной семьи, поездка на катере на соседний остров и отдых в гамаке
Финансы
Почему банки меняют лимит по кредитной карте И можно ли на это повлиять
Работа
«Я несколько раз пытался устроиться на одну и ту же работу»Истории горожан, которых все же взяли
Работа
«Я несколько раз пытался устроиться на одну и ту же работу» Истории горожан, которых все же взяли
Гид The Village
Куда пойти учиться этой осенью Чтобы найти новую работу и сделать свою жизнь интереснее
Гид The Village
Куда пойти учиться этой осенью Чтобы найти новую работу и сделать свою жизнь интереснее
Рабочий вопрос
Стоит ли увольняться, не найдя новой работы?И насколько активно сейчас компании нанимают сотрудников
Рабочий вопрос
Стоит ли увольняться, не найдя новой работы? И насколько активно сейчас компании нанимают сотрудников
Менеджмент
Как меняются офисы российских компанийБольше переговорных, меньше рабочих мест в опенспейсах
Менеджмент
Как меняются офисы российских компаний Больше переговорных, меньше рабочих мест в опенспейсах
Финансы
Как получить кешбэк за отпуск в России Осенняя Камчатка, наблюдение за китами и отдых в Сочи
Работа
«Меня недавно повысили» Чья карьера пошла в гору, несмотря на пандемию
Лайфхак
Как лучше брать кредит И когда банки охотнее дают деньги
Простые числа
Сколько стоит страховка для кота и собаки От укусов клещей, травм и испорченных обоев
Как у них
Сколько стоит жизнь в Танзании Жилье, транспорт, питание и развлечения в стране, куда можно полететь прямо сейчас (но минимум с тремя пересадками)
Как у них
Сколько стоит жизнь в Танзании Жилье, транспорт, питание и развлечения в стране, куда можно полететь прямо сейчас (но минимум с тремя пересадками)
Работа
От саморекламы до случайного знакомства: Как горожане устраивались на работу необычным способом
И чем им помогла корейская косметика, коктейли в баре и автомобили
Работа
От саморекламы до случайного знакомства: Как горожане устраивались на работу необычным способом И чем им помогла корейская косметика, коктейли в баре и автомобили
Новости
ТРК «Европолис» подал в суд на Смольный. Компания просит открыть фудкорты
Петербургские торговые центры возобновили работу с 27 июля, но не в полном объеме
Новости
ТРК «Европолис» подал в суд на Смольный. Компания просит открыть фудкорты Петербургские торговые центры возобновили работу с 27 июля, но не в полном объеме
Спецпроекты
ПРОМО