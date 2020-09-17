Директора «Открытой России» Андрея Пивоварова задержали на выходе из спецприемника
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Почти половина россиян считают, что их могут навсегда перевести на удаленку
ИКЕА начала принимать мебель в пользу благотворительных фондов
Сеть «Бетховен» запустила экспресс-доставку товаров для питомцев
В Москве открылось второе бистро с шаурмой Shwarm
Алексея Навального выдвинули на Нобелевскую премию мира
Сбербанк проведет ребрендинг «Яндекс.Денег». Теперь сервис будет называться «ЮMoney»
В день рождения Медведева Путин наградил его орденом «За заслуги перед Отечеством»
Систему распознавания лиц потребовали запретить. Волонтер «Роскомсвободы» смог купить отчет о своих перемещениях
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ФБК: Навального отравили до того, как он приехал в аэропорт
Издание бывших сотрудников «Ведомостей» VTimes запустило краудфандинг