В «Авито» подсчитали, сколько ресурсов планеты экономят пользователи сервиса за год

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«Авито» помогает людям придерживаться принципов разумного потребления и экономить ресурсы планеты с помощью повторного использования вещей. Команда сервиса подсчитала, на сколько пользователи ежегодно сокращают нагрузку на экологию.
Ежемесячная аудитория «Авито» достигает почти 50 миллионов человек, а количество размещенных на платформе объявлений превышает 83 миллиона. Благодаря покупке вторичных вещей вместо новых за год пользователям удается:
Кроме того, «Авито» активно развивает механики осознанного потребления и реализует собственные ESG-проекты:
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