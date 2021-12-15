15 января, суббота
Санкт-Петербург
Россия
Войти
Россия
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться
ПРОМО

В «Авито» подсчитали, сколько ресурсов планеты экономят пользователи сервиса за год

«Авито» помогает людям придерживаться принципов разумного потребления и экономить ресурсы планеты с помощью повторного использования вещей. Команда сервиса подсчитала, на сколько пользователи ежегодно сокращают нагрузку на экологию.

Ежемесячная аудитория «Авито» достигает почти 50 миллионов человек, а количество размещенных на платформе объявлений превышает 83 миллиона. Благодаря покупке вторичных вещей вместо новых за год пользователям удается:

  • Сократить выброс 18 миллионов тонн парниковых газов, которые образуются в результате производства аналогичных новых товаров. Для такого же результата понадобилось бы 12 миллионов гектаров леса — почти на 30 % больше всей площади карельских лесов.
  • Сохранить 123 миллиона кубических метров воды — это больше, чем объем годового водопотребления Владивостока.
  • Сэкономить 74 миллиарда киловатт часов электроэнергии, что превышает годовое электропотребление всех жителей Москвы.
  • Снизить количество отходов равное 23 мусорным полигонам.

Кроме того, «Авито» активно развивает механики осознанного потребления и реализует собственные ESG-проекты:

  • Компания поддерживает концепцию зеленого офиса. Сотрудники пользуются контейнерами для раздельного сбора отходов, а также батареек и одежды. Списанную технику передают на переработку.
  • Сервис предоставляет льготные аккаунты тем, кто ищет новых хозяев для собак и кошек из приютов.
  • «Авито» тестирует механики субсидирования доставки для тех, кто хочет освободить свое пространство и передать вещи в нужные руки. Такие пользователи будут получить бейджи «осознанных потребителей».

Новость предоставлена

скопировать ссылку

Тэги

15 декабря 2021

ЗакС Петербурга вычеркнул из повестки заседания инициативу об исключении понятия «иноагент» из законодательства

хочу ещё материалов
Закрыть