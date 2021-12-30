Авито запустил конкурс и новогоднее шоу с Клавой Кокой, Евгением Понасенковым и другими

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Сюжет шоу разворачивается после покупки «плазменного телевизора с сюрпризом» Большим Русским Боссом на Авито. Также в главных ролях снялись популярные блогеры и телеведущие: Клава Кока, Стас Просто Класс, Эльдар Джарахов, Ида Галич и Евгений Понасенков. Всего в шоу будет пять мини-серий в интерпретации популярных телевизионных шоу.
В каждой серии создатели сериала спрячут по букве, из которых нужно составить слово. Если ввести его на лендинге, нажав «Написать Боссу», первые 30 тысяч угадавших шифр получат промокод на бесплатную Авито Доставку, а еще пяти счастливчикам достанутся призы и гаджеты. Прислать ответы можно до 13 января. Результаты опубликуют 17 января на сайте проекта и в соцсетях Авито.
Снимали шоу в московском офисе Авито. Кроме привычных зон для работы и отдыха, там есть необычные места, такие как капсулы для сна в виде сказочных деревянных домиков. Приглашенным артистам также понравился офис и то, что он выглядит по-киношному.
Арина Гиршович, руководитель направления бренда компании Авито:
«В преддверии новогоднего волшебства мы решили пофантазировать на тему классики и актуальных трендов. Вместе с популярными блогерами мы подарили уже хорошо известным форматам телешоу вторую жизнь. Эта философия максимально близка нашему бренду — в самой бизнес-модели Авито заложена идея поиска новых возможностей и скрытых ценностей для наших пользователей на платформе. В мини-сериале мы смешали разные стилистики, героев, эпохи и даже гаджеты. В итоге получилось новое исполнение привычной классики в современном формате киношного адвент-календаря».
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