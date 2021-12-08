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Банк «Точка» переведет 1,2 миллиона рублей в фонды после акции с бюро «Теснота» по мотивам фильма «Панк-банк». Мы узнали у благотворительных организаций, на что пойдут эти деньги.
Юлия Аристова
руководитель проектной деятельности фонда «Вместе ради жизни»
Два с половиной года назад наша организация открыла в Екатеринбурге центр помощи онкологическим больным. Мы занимаемся социальной, психологической, физической реабилитацией. Такой центр уникален в России, подобных всего несколько в стране. Понятно, что его содержание требует финансирования.
Эти деньги пойдут на содержание центра — оплату коммунальных услуг, интернета, улучшение материальной базы, оплату работы сотрудников. У нас работают психологи, инструкторы по лечебной физкультуре, специалисты по социальной работе. Их нужно поддержать, чтобы наша работа продолжалась.
Для нас это большой вклад, потому что в среднем стоимость содержания центра составляет около трех миллионов рублей в год. Поэтому на пару месяцев работы средств нам будет достаточно.
Ольга Бахтина
глава приюта «Дари добро»
Это хорошая финансовая поддержка. Нам нужен хотя бы косметический ремонт и обновление инвентаря. Необходимо купить тумбочки, шкафы, постельное белье и средства личной гигиены, потому что у нас есть лежачие люди.
Наша организация существует на частные пожертвования. До 50 тысяч рублей в месяц уходит только на питание. Аренда дома стоит 110 тысяч в месяц. Мы также покупаем гигиенические средства — простыни, пеленки, памперсы. Сотрудников нанимать не так легко из-за ограниченного бюджета организации. В пандемию это сделать особенно трудно, волонтеров я не приглашаю — это частное предприятие.
Юлия Аюпова
директор фонда «Ассоциация замещающих семей»
Как только нам поступят пожертвования, мы создадим школу приемных родителей. Планируем обучить в ней 12–15 кандидатов — людей из Екатеринбурга, которые решили принять в семью детей с опытом сиротства. Школа приемных родителей пройдет в 2022 году, заниматься кандидаты будут 3 месяца. Занятия будут проводить психологи-профессионалы в травме привязанности и приемные родители, которые имеют опыт воспитания таких детей.
Напомним, завершилась благотворительная акция по мотивам фильма «Панк-банк» от промо-бюро «Теснота» и банка «Точка».
Организаторы выпускали несколько видов открыток в виде банкнот и в течение осени продавали в заведениях города.
Всего с продажи собрали почти 600 тысяч рублей, а банк «Точка» удвоил сумму и разделил ее между екатеринбургскими фондами «Ассоциация замещающих семей», «Вместе ради жизни» и приют «Дари добро». Теперь организации получат по 400 тысяч рублей.
Источник: The Village Екатеринбург