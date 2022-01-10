Театр на Малой Бронной и театр «Практика»: Какие площадки отремонтируют в Москве в 2022-2023 годах

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В 2022 году в Москве приведут в порядок несколько культурных площадок, среди которых театры и Центр театра и кино под руководством Михалкова, а в 2023-м откроется отреставрированный Московский театр эстрады.
Обновление культурных площадок произойдет в рамках проекта по модернизации театров, который включает не только капитальный ремонт, но и комплексное переоснащение современным оборудованием.
Так, весной откроется новое здание театра «Уголок дедушки Дурова». Новая сцена площадью больше 4 тысяч квадратных метров может разместить 340 зрителей, в том числе маломобильных гостей. В корпусе театра сделали комфортные помещения для содержания обезьян, собак, кошек, птиц, парнокопытных и крупных хищников, а для бегемота и морских львов соорудили бассейны. Также на площадке расположен кабинет ветеринарного врача и специальный подъемник для доставки кормов животным.
Кроме того, продолжаются реставрационные работы в Театре на Малой Бронной, театре кукол «Жар-птица», театре «Практика» и в Центре театра и кино под руководством Никиты Михалкова. Ремонты будут завершены в 2022-2023 годах.
В 2023 году откроется обновленный Московский театр эстрады. Его отреставрируют впервые за 60 лет. Здание сохранит наследие конструктивизма — в нем уже восстановили историческую планировку и оригинальные интерьеры 1950-х годов, в том числе гипсовый лепной декор и штукатурный слой стен и потолков. Также в театре воссоздадут паркет из древесины, отремонтируют буфеты и инженерную сеть, заменят механику, освещение, звуковые системы, а в зрительном зале поставят новые кресла.
Какие столичные театры обзавелись новыми площадками за последние 5 лет:
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