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1 декабря состоялась премьера подкаста «Истории о нас» от екатеринбургской студии Venture Media. «Истории о нас» — это проект о культуре и истории России, который является адаптацией американского подкаста History this week от международного телеканала History.
Арина Лякишева
директор студии подкастов Venture Media
У History есть около 10 собственных подкастов. Когда российские коллеги с телеканала предложили нам сделать русскую версию History this week, мы согласились. Мы согласовывали каждый шаг, подбирали исторические факты вместе. Есть вероятность, что наш подкаст переведут и он даже станет специальным сезоном своей американской версии.
Всего наша команда потратила на создание подкаста 183 дня. Нам необходимо было не просто сделать что-то с нуля, а адаптировать известный подкаст под наши реалии. Кроме того, важно было найти идеальный голос для историй. Мы слушали оригинал, подмечая его ключевые особенности, а параллельно вместе с историком готовили синопсисы будущих эпизодов, перебирали историю России, находя те ее фрагменты, которые будут интересны современному слушателю.
В первом сезоне появятся эпизоды об открытии нефти в СССР, дневнике ассистентки Менделеева, развале империи и спасении графского рода Шереметьевых. Все истории рассказывает актер Юрий Колокольников, амбассадор телеканала History в России.
Юрий Колокольников
актер
Участие в этом проекте стало для меня абсолютно уникальным опытом. И хотя благодаря сотрудничеству с History я уже не первый раз выступаю в роли проводника в мир российской истории и культуры, я никогда не мог предположить, что мне представится возможность вести подкаст. Надеюсь, что нашу работу в этом перспективном и интересном формате по достоинству оценят и слушатели, которые смогут взглянуть на факты российской истории под новым углом и многое переосмыслить.
Первый эпизод уже можно бесплатно послушать в мобильном приложении медиасервиса MEGOGO. Выпуски подкаста «Истории о нас» будут выходить раз в неделю.
Источник: Venture Media