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Клава Кока записала песню для «Авито Доставки» (и она рискует стать TikTok-челленджем)
Клава Кока записала песню для «Авито Доставки» (и она рискует стать TikTok-челленджем)
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Клава Кока записала песню для «Авито Доставки» (и она рискует стать TikTok-челленджем)

8 декабря вышел новый клип Клавы Коки в поддержку рекламной кампании «Авито Доставки». В ролике певица покупает на «Авито» музыкальную колонку, барабанную установку, надувного фламинго — все предметы преображают пространство вокруг нее, иллюстрируя уникальный внутренний мир артиста. Клип вышел на YouTube, в соцсетях, в популярных сообществах и телеграм-каналах, а также стартавал TikTok-челлендж. Юзерам предлагается исполнить зажигательный танец под трек Клавы, созданный специально для Авито Доставки, и получить возможность выиграть стильный свитшот с цитатами из трека.

Песню Клава написала сама, это ее первый опыт создания композиции для бренда.

Клава Кока

Наш совместный проект с «Авито Доставкой» — это не только огромная проделанная работа, вложенное вдохновение в написание песни, но еще и невероятные съемки клипа с живой ламой! Я очень рада, что могу стать частью такого большого проекта и еще раз напомнить людям, что какая бы у нас ни была пустота в душе — главное уметь радовать себя!

Даниил Заболотный

руководитель маркетинга вертикали «Товары» в «Авито»

Мы решили порадовать наших покупателей, записав настоящий фит уходящего года. Спасибо Клаве за этот эксперимент. Все сложилось: самая популярная и любимая артистка записала трек для самого любимого и популярного сервиса в России. Впереди Новый год, и нам хотелось напомнить нашим пользователям, что покупать и дарить подарки своим родным и близким стало еще проще с «Авито Доставкой».

«Ты мне доставляешь, значит я получу»

«Авито» — это крупнейшая торговая онлайн-платформа, где ежемесячно совершают покупки около 50 млн человек. В частной онлайн-торговле особенно активно растут сделки между жителями разных регионов, и доставка быстро завоевывает популярность.

«Авито Доставка» позволяет не ограничиваться рамками города или региона при выборе желаемого товара, а совершать покупки по всей России: даже пользователь из Севастополя может легко получить любую вещь из Петропавловска-Камчатского, несмотря на расстояние в почти 8 тысяч километров.

«Важно уметь радовать себя»

Креативную концепцию клипа разработали Black Star совместно с «Авито». Это уникальный проект как для бренда, так и для артистки — Клава делает трек и клип с нативной интеграцией «Авито». В центре сюжета — Клава Кока, которая заказывает товары с «Авито Доставкой» и с помощью них создает вокруг себя атмосферу праздника. Вечеринка начинается с заказа музыкальной колонки, разноцветной лампы и барабанной установки. Затем интерьер дополняется вазой и надувным фламинго, а заканчивается ролик доставкой эффектного красного платья и появлением в кадре настоящей ламы. На протяжении всего клипа поклонники приносят Клаве посылки из пунктов выдачи и становятся участниками ее танца.

Об «Авито»

«Авито» — самый популярный сайт объявлений в России по версии сервиса SimilarWeb. Согласно сервису Mediascope, ежемесячная аудитория «Авито» старше 11 лет в апреле 2021 года составила 41,4 млн человек — больше четверти населения России. 76 % пользователей «Авито» составляет мобильная аудитория. На сайте размещено свыше 75 млн актуальных объявлений, каждый день пользователи добавляют свыше 600 000 новых объявлений.

В раздел «Личные вещи» заходит 50 % посетителей «Авито», в «Бытовую электронику» — 40 %, в «Для дома и дачи» — 53 %. За апрель 2021 года на «Авито. Товарах» примерно 4,4 млн человек разместили свои объявления.

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