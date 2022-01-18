Больше, чем арт-галерея: в Екатеринбурге откроется свободное пространство для творческого комьюнити

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В Екатеринбурге появилось новое независимое арт-пространство. Молодая художница Кира Чувакова запустила собственную мини-галерею Art Kira Chuvakova со свободным входом. Официальное открытие с диджей-сетом и шампанским состоится уже в эту пятницу, 21 января, в 20:00. А пока рассказываем, как с помощью искусства, инстаграма и сарафанного радио это место претендует стать целым комьюнити-центром.
Студия находится на пятом этаже ТРЦ «Антей» и выполнена в минималистичном стиле с цветовыми акцентами на деталях. Весь дизайн художница разработала сама: яркие картины в стиле поп-арта соседствуют с полотнами, выполненными в смешанных техниках с использованием тканей, зеркал и даже купюр. Если какая-то работа особенно понравится, цену можно уточнить по QR-коду на стене. Но вообще в галерею можно прийти просто посмотреть авторское искусство. В основе интерьера — розовый диван и прозрачный дизайнерский столик. Кроме этого пространство наполняют торшеры с перьями и бахромой из расписанных Кирой манекенов, которые станут стилеобразующим элементом как обычной квартиры, так и экспериментального ночного клуба.
Пространство объединяет три основные функции: частная художественная мастерская, галерея и площадка для проведения мероприятий. В свободное время Кира работает здесь над новыми картинами, а вскоре запустит небольшой лекторий с тренингами и мастер-классами.
художница
Создание такого места долго было моей мечтой. В нашем городе не так много интерактивных площадок, куда можно свободно прийти и посмотреть, как работает художник. Но больше всего меня радует идея именно арт-пространства, где самые разные мастер-классы станут доступными для всех. Причем мы не будем зацикливаться именно на теме рисования — в планах уроки по свечам, изготовлению изделий из смолы и прочему. Мне хочется, чтобы каждый смог реализовать себя в творчестве, попробовать что-то новое, поэтому мастер-классы будут доступны всем. А некоторые тренинги со стилистами и психологами даже проведем бесплатно.
Раньше Кира рисовала дома и продавала картины через инстаграм. Теперь есть возможность встречаться с заказчиками лично, обсуждать их идеи и в целом показывать все оффлайн. В совокупности мероприятия и аудитория соцсетей позволят создать вокруг арт-пространства комьюнити с общими интересами и взглядами на искусство.
21 января в 20:00
ТРЦ «Антей», пятый этажПодробнее
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