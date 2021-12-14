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Автор клипов Хаски и Оксимирона снял рекламное видео для банка «Хоум Кредит»

Банк «Хоум Кредит» запустил новую рекламную кампанию «20 лет одобряем ваши желания». Она приурочена к юбилею работы компании в России, который отпразднуют в 2022 году.

Ролик посвящен исполнению заветных желаний клиентов, а его автором выступил российский режиссер и клипмейкер Ладо Кватания. Он снимал клипы для Хаски и Оксимирона, а также поставил номер для певицы Манижи на «Евровидении».

Видео Кватании выросло из фраз, которые многие часто слышали в детстве: «куда ты в этом пойдешь», «вырастешь — сам себе купишь», «губу раскатал». Получился целый список типичных родительских цитат, которые всем знакомы и которые многие продолжают себе говорить, хотя уже давно выросли. Креативная команда остановилась на формате внезапных воспоминаний, которые преследуют героев и появляются в момент покупки. Так, в примерочной возникает папа в переднике, который как раз дожарил яичницу, а в магазине товаров для дайвинга — мама, которая выбивает ковер.

«Нам важно просто и с юмором донести мысль о том, что детские установки влияют на нашу взрослую жизнь. И больше не надо говорить себе фразы, которыми нас ограничивали в детстве, ведь есть продукты банка „Хоум Кредит“. Используя яркую и выразительную коммуникацию, мы хотим привлечь внимание к нашим новогодним предложениям: кредиту наличными по ставке 5,9 % годовых для всех с услугой „Финансовая защита“, 10 % кешбэка при оплате смартфоном по дебетовой карте „Польза“ и 5 % кешбэка за покупки по карте „Кредитная Польза“», — отметила директор по маркетингу банка «Хоум Кредит» Виктория Алеманова.

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