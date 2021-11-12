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Планы на сезон

Планы на сезонПоказы фильмов в закрытом кинотеатре «Салют»

В закрытом кинотеатре «Салют» проходит специальная кинопрограмма, собирающая сюжеты вокруг тем касания, близости и нежности — в рамках 6-й Уральской биеннале.

Каждый показ открывает лекция или короткое сообщение от приглашенных лекторов: историков кино, обозревателей, философов и других специалистов. Лекции объединяет сквозной сюжет: каждый лектор обратится к принципам современного кино и кинопроизводства, для которого важна тема телесного восприятия.

Ближайшие кинопоказы:

«Трудно быть богом»

13 ноября, 16:00, регистрация по ссылке

Массивный фильм Алексея Германа, фантастическая реальность которого претендует на тактильное взаимодействие.

«Иваново детство»

14 ноября, 16:00, регистрация по ссылке

Возможность посмотреть дебют Андрея Тарковского о детстве, украденном войной, через призму лекции Лилии Немченко, киноведа и кинокритика.

«Теснота»

21 ноября, 16:00, регистрация по ссылке

Главный мотив фильма — парадоксальность семейных отношений, где любовное объятие подчас становится удушливым, прикосновение стесняет, близость лишает безопасной дистанции.

«Корпорация Святые моторы»

28 ноября, 16:00, регистрация по ссылке

Героя фильма будет кидать по чужим жизням, он будет обнимать чужих жен и детей, убивать чужих врагов. Однако, сам он смертельно одинок.

Стоимость билета — 300 рублей. Для каждого показа будет отведен отдельный зал. Билеты появятся на сайте.

Источник: Уральская индустриальная биеннале

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