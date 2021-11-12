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В закрытом кинотеатре «Салют» проходит специальная кинопрограмма, собирающая сюжеты вокруг тем касания, близости и нежности — в рамках 6-й Уральской биеннале.
Каждый показ открывает лекция или короткое сообщение от приглашенных лекторов: историков кино, обозревателей, философов и других специалистов. Лекции объединяет сквозной сюжет: каждый лектор обратится к принципам современного кино и кинопроизводства, для которого важна тема телесного восприятия.
«Трудно быть богом»
13 ноября, 16:00, регистрация по ссылке
Массивный фильм Алексея Германа, фантастическая реальность которого претендует на тактильное взаимодействие.
«Иваново детство»
14 ноября, 16:00, регистрация по ссылке
Возможность посмотреть дебют Андрея Тарковского о детстве, украденном войной, через призму лекции Лилии Немченко, киноведа и кинокритика.
«Теснота»
21 ноября, 16:00, регистрация по ссылке
Главный мотив фильма — парадоксальность семейных отношений, где любовное объятие подчас становится удушливым, прикосновение стесняет, близость лишает безопасной дистанции.
«Корпорация Святые моторы»
28 ноября, 16:00, регистрация по ссылке
Героя фильма будет кидать по чужим жизням, он будет обнимать чужих жен и детей, убивать чужих врагов. Однако, сам он смертельно одинок.
Стоимость билета — 300 рублей. Для каждого показа будет отведен отдельный зал. Билеты появятся на сайте.
Источник: Уральская индустриальная биеннале